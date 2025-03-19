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"Я поддержал этот шаг": Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом

Юрий Берендий
19 марта 2025, 19:43
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Зеленский анонсировал новые переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии и согласился на прекращение ударов по гражданской инфраструктуре.
'Я поддержал этот шаг': Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом
Зеленский сделал важное заявление о прекращении огня / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/X, Офис президента Украины

О чем сказал Зеленский:

  • Переговоры с Трампом прошли позитивно
  • Украина готова к прекращению атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру
  • Переговоры между делегациями Украины и США состоятся в ближайшие дни в Саудовской Аравии

Переговоры между президентами Украины и США стали важным шагом в достижении мира, в частности о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и прекращении огня на линии фронта. Стороны согласились продолжать координацию для расширения этих инициатив и подготовки всеобъемлющего мирного соглашения, а их команды встретятся в ближайшее время в Саудовской Аравии для дальнейших переговоров. Об этом в своей заметке в X сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что имел положительный, содержательный и откровенный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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"Я поблагодарил его за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта - эта встреча команд существенно помогла в продвижении к завершению войны. Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира. Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским лидерством можно достичь длительного мира уже в этом году", - отметил он.

По его словам, Трамп поделился деталями своей беседы с Путиным и ключевыми вопросами, которые они обсуждали. Одним из первых шагов к прекращению войны могло бы стать прекращение атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

"Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его осуществить. Наши команды обсуждали этот шаг в Джидде. Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для того, чтобы создать возможность для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня", - сказал президент.

Зеленский также сообщил, что проинформировал Трампа о ситуации на фронте и последствиях российских ударов. Обсуждали события в Курской области, вопрос освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, которых незаконно вывезли российские военные. Отдельное внимание уделили состоянию противовоздушной обороны Украины и возможностям ее усиления для защиты мирного населения.

Президент Владимир Зеленский отметил, что лидеры США и Украины поручили своим командам проработать технические аспекты реализации и расширения частичного прекращения огня. Украинская и американская делегации готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для дальнейшей координации мирных шагов.

"Мы поручили нашим советникам и представителям провести эту работу как можно быстрее. Мы отметили положительную работу наших советников и представителей - Рубио, Вальса, Келлога, Ермака, Сибиги, Умерова и Палисы. На следующих встречах команды могут согласовать все необходимые аспекты продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности", - написал он.

Зеленский также поблагодарил Дональда Трампа и американский народ за поддержку. Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, именно поэтому согласилась на предложение о безусловном прекращении огня.

"Я подчеркнул важность концепции президента Трампа о мире через силу. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды", - резюмировал он.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская делегация не будет участвовать в запланированных на 23 марта переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии, отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам и обсудил возможность частичного прекращения огня, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По словам Михаила Подоляка, Россия значительно уступает США и Китаю по ресурсам, политическому влиянию и репутации, поэтому Кремль поддерживает конфронтацию с Вашингтоном, чтобы создавать иллюзию равноправного игрока.

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