Повторный удар РФ баллистикой по инфраструктуре Укрзализныци: есть тяжело раненые

На Днепропетровщине ранения получили четверо железнодорожников, из них двое - в тяжелом состоянии.

https://glavred.info/ukraine/povtornyy-udar-rf-raketoy-po-zheleznodorozhnoy-infrastrukture-est-tyazhelo-ranenye-10648640.html Ссылка скопирована

РФ ударила баллистикой по инфраструктуре Укрзализныци / Коллаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo, МО РФ

Важно:

РФ нанесла повторный удар по железнодорожной инфраструктуре

Ранены четверо железнодорожников, из них двое - в тяжелом состоянии

Страна-агрессор РФ нанесла повторный удар по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины, ударив, по предварительной информации, баллистической ракетой.

В результате удара РФ ранения получили четверо железнодорожников, сообщила пресс-служба АО Укрзализныця.

видео дня

"Вторая только за сегодня вражеская атака по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Ранены четверо железнодорожников, из них двое - в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь. Предварительно удар нанесен баллистической ракетой", - говорится в сообщении УЗ.

Железнодорожники приложили все усилия, чтобы вражеские удары не повлияли на движение пассажирских поездов, сказано в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу. После первой атаки оккупанты нанесли повторный удар по спасателям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ била баллистикой и дронами. Силы обороны уничтожали российские ударные дроны в четырнадцати областях Украины.

Как писал Главред, в результате удара страны-агрессора РФ по Одессе поврежден сухогруз. Удар РФ нанесла в 20:17 по Одесскому морскому порту. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалами.

Другие новости:

Что такое "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред