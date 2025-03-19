Повторный удар РФ баллистикой по инфраструктуре Укрзализныци: есть тяжело раненые

Важно:
- РФ нанесла повторный удар по железнодорожной инфраструктуре
- Ранены четверо железнодорожников, из них двое - в тяжелом состоянии
Страна-агрессор РФ нанесла повторный удар по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины, ударив, по предварительной информации, баллистической ракетой.
В результате удара РФ ранения получили четверо железнодорожников, сообщила пресс-служба АО Укрзализныця.
"Вторая только за сегодня вражеская атака по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Ранены четверо железнодорожников, из них двое - в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь. Предварительно удар нанесен баллистической ракетой", - говорится в сообщении УЗ.
Железнодорожники приложили все усилия, чтобы вражеские удары не повлияли на движение пассажирских поездов, сказано в сообщении.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу. После первой атаки оккупанты нанесли повторный удар по спасателям.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ била баллистикой и дронами. Силы обороны уничтожали российские ударные дроны в четырнадцати областях Украины.
Как писал Главред, в результате удара страны-агрессора РФ по Одессе поврежден сухогруз. Удар РФ нанесла в 20:17 по Одесскому морскому порту. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалами.
Другие новости:
- Прекращение огня в Украине: Умеров расcказал подробности переговоров в Джидде
- В США грозят РФ мощными санкциями в случае отказа от прекращения огня в Украине
- Стало известно, обсуждали ли в Джидде отставку Зеленского и выборы в Украине
Что такое "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред