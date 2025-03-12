РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: погибла женщина, 9 человек пострадали

Кратко:
- РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу
- Есть разрушения, жертва и пострадавшие
Утром 12 марта российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, один человек погиб, еще девять - пострадали.
Как сообщили в ГосЧС, во время ликвидации последствий атаки, враг нанес повторный удар по спасателям – повреждены 2 единицы техники. Сотрудники ГосЧС не пострадали.
В результате атаки возник пожар в трех гаражах и четырех легковых автомобилях, общей площадью 100 кв.м. Также повреждены многоэтажные жилые дома, админздания, магазин и 12 легковых автомобилей.
Сначала сообщали, что были ранены 5 человек, 1 человек погиб. Позже в ГосЧС добавили, что число пострадавших возросло до девяти.
Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что погибла одна женщина 47 лет. Все раненые - гражданские.
"Семь раненых госпитализированы – две женщины и пять мужчин. Из них двое в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь и оказывают необходимую помощь", - написал он в Telegram.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, вечером во вторник, 11 марта, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских дронов. Под вражеский удар попали Сумы, Днепр, Харьков и Киевская область. Местные власти рассказали о последствиях российской атаки.
В результате вечернего удара страны-агрессора РФ по Одессе 11 марта был поврежден сухогруз. Удар РФ нанесла в 20:17 по Одесскому морскому порту. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалами.
На судне под флагом Барбадоса, которое прибыло из Алжира и загружало 30 тысяч тонн пшеницы, возник пожар. В это время на борту находилось 12 членов экипажа, в результате удара РФ погибли четыре человека.
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