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РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: погибла женщина, 9 человек пострадали

Анна Ярославская
12 марта 2025, 10:00
450
После первой атаки оккупанты нанесли повторный удар по спасателям.
РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу
  • Есть разрушения, жертва и пострадавшие

Утром 12 марта российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, один человек погиб, еще девять - пострадали.

Как сообщили в ГосЧС, во время ликвидации последствий атаки, враг нанес повторный удар по спасателям – повреждены 2 единицы техники. Сотрудники ГосЧС не пострадали.

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В результате атаки возник пожар в трех гаражах и четырех легковых автомобилях, общей площадью 100 кв.м. Также повреждены многоэтажные жилые дома, админздания, магазин и 12 легковых автомобилей.

Сначала сообщали, что были ранены 5 человек, 1 человек погиб. Позже в ГосЧС добавили, что число пострадавших возросло до девяти.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что погибла одна женщина 47 лет. Все раненые - гражданские.

"Семь раненых госпитализированы – две женщины и пять мужчин. Из них двое в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь и оказывают необходимую помощь", - написал он в Telegram.

  • Атака на Кривой Рог 12 марта 2025
    Атака на Кривой Рог 12 марта 2025 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Кривой Рог 12 марта 2025
    Атака на Кривой Рог 12 марта 2025 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Кривой Рог 12 марта 2025
    Атака на Кривой Рог 12 марта 2025 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Кривой Рог 12 марта 2025
    Атака на Кривой Рог 12 марта 2025 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Кривой Рог 12 марта 2025
    Атака на Кривой Рог 12 марта 2025 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Кривой Рог 12 марта 2025
    Атака на Кривой Рог 12 марта 2025 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Кривой Рог 12 марта 2025
    Атака на Кривой Рог 12 марта 2025 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Кривой Рог 12 марта 2025
    Атака на Кривой Рог 12 марта 2025 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Кривой Рог 12 марта 2025
    Атака на Кривой Рог 12 марта 2025 Фото: t.me/dsns_telegram

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, вечером во вторник, 11 марта, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских дронов. Под вражеский удар попали Сумы, Днепр, Харьков и Киевская область. Местные власти рассказали о последствиях российской атаки.

В результате вечернего удара страны-агрессора РФ по Одессе 11 марта был поврежден сухогруз. Удар РФ нанесла в 20:17 по Одесскому морскому порту. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалами.

На судне под флагом Барбадоса, которое прибыло из Алжира и загружало 30 тысяч тонн пшеницы, возник пожар. В это время на борту находилось 12 членов экипажа, в результате удара РФ погибли четыре человека.

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