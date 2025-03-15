Взрывы гремели в половине областей Украины: РФ била баллистикой и дронами

Силы обороны уничтожали российские ударные дроны в четырнадцати областях Украины.

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ВСУ сбивали ударные дроны РФ / Коллаж: Главред, фото: НГУ, ua.depositphotos.com

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РФ атаковала двумя баллистическими ракетами Искандер-М

Враг применил 178 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы

Враг атаковал в ночь на 15 марта двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области.

Также враг применил 178 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым, сообщили в Telegram Воздушные Силы ВСУ.

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При этом уточняется, что Силы обороны уничтожали российские ударные дроны в четырнадцати областях Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 130-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областях", - информируют ВС ВСУ.

/ Главред

В то же время в сообщении отмечается, что 38 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

/ t.me/kpszsu

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, ранее российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате этого была повреждена инфраструктура. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что в результате вражеского обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Также повреждены жилые дома и бизнес-центр.

Как писал Главред, в результате вечернего удара страны-агрессора РФ по Одессе поврежден сухогруз. Удар РФ нанесла в 20:17 по Одесскому морскому порту. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалами.

На судне под флагом Барбадоса, которое прибыло из Алжира и загружало 30 тысяч тонн пшеницы, возник пожар. В это время на борту находилось 12 членов экипажа, в результате удара РФ погибли четыре человека.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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