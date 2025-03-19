Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ сбивают "Шахеды" новейшим средством: что известно о таинственном оружии

Руслана Заклинская
19 марта 2025, 18:17
1363
Стоимость украинского средства - $5000, тогда как один российский "Шахед" стоит более $150 000, отметили в СБС.
ВСУ сбивают 'Шахеды' новейшим средством: что известно о таинственном оружии
ВСУ нашли способ экономно уничтожать "Шахеды" / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Командование Сил беспилотных систем ВС Украины

Главное:

  • ВСУ уничтожают "Шахеды" новейшим средством
  • Защитник сбили уже более 10 вражеских дронов
  • Стоимость украинского средства - $5000

ВСУ новейшим средством начали уничтожать российские дроны-камикадзе типа "Шахед". Уже более 10 вражеских БпЛА было ликвидировано с помощью этого средства. Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.

Операторы подразделения "Darknode" 412-го отдельного полка беспилотных систем (ОПБпС) Nemesis продолжают успешно уничтожать вражеские ударные дроны Shahed-136/131. С помощью новейшего средства им уже удалось ликвидировать более десяти таких БПЛА.

видео дня

Военные отмечают, что стоимость этого средства составляет всего около 5000 долларов, тогда как один российский дрон-камикадзе стоит более 150 000 долларов.

"Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев", - отметили в сообщении СБС.

Также военные подчеркнули, что в ближайшее время стоит ожидать официальных новостей о дальнейших достижениях в использовании новейших средств борьбы с вражескими дронами.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Ликвидация техники РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 28 января на заводе "Протек" в Воронеже сгорели два российских комплекса радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", которые должны были отправить на фронт. ГУР МО Украины подтвердило уничтожение дорогостоящей техники врага.

Также в ночь на 28 февраля украинские военные уничтожили склад термобарических боеприпасов оккупантов возле Селидово в Донецкой области и поразили три важных объекта захватчиков. Среди них - Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, который обеспечивает российскую армию.

Как сообщал Главред, в Буденновском районе Донецка партизаны сожгли авто российских военных вместе с мобильным комплексом РЭБ. Оккупанты не смогли отреагировать - в это время они отдыхали после употребления спиртного.

Читайте также:

Что известно о Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины?

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия.

СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны".

Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы.

В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине БПЛА атака дронов Дрон Shahed-136
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
У Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны и назвали условие

У Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны и назвали условие

18:35Украина
ВСУ сбивают "Шахеды" новейшим средством: что известно о таинственном оружии

ВСУ сбивают "Шахеды" новейшим средством: что известно о таинственном оружии

18:17Фронт
Бежали через границу и впервые говорили с родными: трогательные кадры с обмена пленными

Бежали через границу и впервые говорили с родными: трогательные кадры с обмена пленными

18:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 20 марта: Водолеям - большая радость, Овнам - подарок

Гороскоп на завтра 20 марта: Водолеям - большая радость, Овнам - подарок

"Любим, скорбим": украинскую певицу расстроила смерть Киркорова, ненавидящего Украину

"Любим, скорбим": украинскую певицу расстроила смерть Киркорова, ненавидящего Украину

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Путин "требует" от Украины пять регионов или даже больше: СМИ узнали детали

Путин "требует" от Украины пять регионов или даже больше: СМИ узнали детали

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 марта (обновляется)

Последние новости

18:50

20 марта день весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать

18:35

У Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны и назвали условие

18:28

Невменяемый путинист Борис Корчевников получил подозрение от СБУ

18:19

Будет хрустеть, будто только из печи: хитрый трюк, как сохранить багет свежим

18:17

ВСУ сбивают "Шахеды" новейшим средством: что известно о таинственном оружии

Трамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – ГорбачТрамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – Горбач
18:10

Бежали через границу и впервые говорили с родными: трогательные кадры с обмена пленнымиВидео

17:56

Больше молиться и умыться из колодца: какой праздник и приметы 20 марта

17:45

Трамп провел первые переговоры с Зеленским после скандала в Белом доме: что известно

17:43

ВСУ выбивают россиян: в ГПСУ сообщили, как изменилась ситуация на Сумщине

Реклама
17:35

Зажигаются, как спичка: астрологи назвали ТОП-3 самых страстных знаков

17:34

"У нас нет иллюзий": у Трампа заявили, что ведут жесткие переговоры с Путиным

17:14

Дочь Веры Брежневой задержали на границе

16:55

Проверьте свой мозг: найдите спрятавшегося в комнате попугая за 7 секунд

16:52

США "сливают" красные линии Украины: названы детали плана Трампа касательно мираВидео

16:51

Только до 31 марта: водителей призвали внести важную плату, иначе "сгорит"

16:39

Путин пригрозил Трампу: аналитик BILD проанализировал разговор лидеров США и РФ

16:08

Почему пионы не цветут так, как ожидалось: эксперты указали на главный нюанс

16:07

Большой обмен пленными: Украина вернула 197 защитниковФото

15:38

Готовы брать в руки оружие: в Европе заявили о серьезной подготовке к войне с РФ

15:29

"Не приедет": Пугачева отказалась приезжать в Россию на похороны Киркорова

Реклама
15:18

В Минкульте назвали два коллектива, которым можно выезжать за границу

15:17

У Трампа назвали новую дату перемирия в Украине: что будет с санкциями против РФ

15:10

В Украине резко растут цены на сахар: сколько придется платить за килограмм

15:01

Россия может перебросить резервы из Курщины: эксперт назвал направление

14:58

Поздравления з днем рождения мужчине - оригинальные картинки и теплые слова

14:51

"Это очень тяжело": Ольга Харлан призналась, на что уйдет ее олимпийский гонорар

14:43

США могут изменить свою позицию в отношении Украины: названы два вариантаВидео

14:28

Почему в погребе мокрый потолок – как избавиться от конденсата

14:27

В США могли уничтожить доказательства военных преступлений Путина - Reuters

14:11

Киев готовит список объектов, которые РФ не должна обстреливать: что туда войдет

13:58

Баллистический хлам для ВСУ: военным предлагают опасные защитные очкимнение

13:53

Зеленский анонсировал новый разговор с Трампом: о чем будут говорить

13:51

Лине Костенко 95 лет: самые хлесткие стихи о России и жизнь поэтессыВидео

13:47

За один час: идеальный рецепт быстрого влажного пасхального куличаВидео

13:45

Вкусный напиток будет храниться до зимы: как закрыть березовый сок, рецептВидео

13:44

Кормят всю Украину: сразу два ключевых продукта резко "подскочили" в цене

13:25

Возможен ли в Украине яичный кризис: эксперт дал ответ

13:11

Путин играет: в Германии скептически оценили идею "энергетического перемирия"

13:08

944 гривны надбавки: кому из пенсионеров доначислят выплаты уже в апреле

13:04

Ани Лорак так и не вернулась в РФ после тайной свадьбы - что произошло

Реклама
12:38

Трамп заинтересован в Путине: Горбач объяснил, какой мирный план выберут США

12:35

В РФ цинично заявили о сбитии своих БпЛА: Зеленский решительно ответил

12:34

Судьба Крыма и не только: Зеленский ответил, на что готова Украина ради мира

12:28

"Путин над нами смеется, это ошибка": реакция мира на переговоры Трампа и Путина

12:22

От украинской Мадонны до Барби: Ирина Билык удивила новым лукомФото

12:11

Переговоры Трампа и Путина: Горбач сказал, на какие уступки России могут пойти СШАВидео

11:53

"Для меня большая честь": как Валерий Залужный поздравил Лину Костенко с юбилеем

11:38

Время для амбициозных решений: 6 стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС

11:33

Весенняя проверка счетчиков газа: за что можно получить штраф в 200 тыс. грн

11:29

В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК: что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять