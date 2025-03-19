ВСУ сбивают 'Шахеды' новейшим средством: что известно о таинственном оружии

Главное:
- ВСУ уничтожают "Шахеды" новейшим средством
- Защитник сбили уже более 10 вражеских дронов
- Стоимость украинского средства - $5000
ВСУ новейшим средством начали уничтожать российские дроны-камикадзе типа "Шахед". Уже более 10 вражеских БпЛА было ликвидировано с помощью этого средства. Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.
Операторы подразделения "Darknode" 412-го отдельного полка беспилотных систем (ОПБпС) Nemesis продолжают успешно уничтожать вражеские ударные дроны Shahed-136/131. С помощью новейшего средства им уже удалось ликвидировать более десяти таких БПЛА.
Военные отмечают, что стоимость этого средства составляет всего около 5000 долларов, тогда как один российский дрон-камикадзе стоит более 150 000 долларов.
"Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев", - отметили в сообщении СБС.
Также военные подчеркнули, что в ближайшее время стоит ожидать официальных новостей о дальнейших достижениях в использовании новейших средств борьбы с вражескими дронами.
Ликвидация техники РФ - последние новости
Напомним, в ночь на 28 января на заводе "Протек" в Воронеже сгорели два российских комплекса радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", которые должны были отправить на фронт. ГУР МО Украины подтвердило уничтожение дорогостоящей техники врага.
Также в ночь на 28 февраля украинские военные уничтожили склад термобарических боеприпасов оккупантов возле Селидово в Донецкой области и поразили три важных объекта захватчиков. Среди них - Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, который обеспечивает российскую армию.
Как сообщал Главред, в Буденновском районе Донецка партизаны сожгли авто российских военных вместе с мобильным комплексом РЭБ. Оккупанты не смогли отреагировать - в это время они отдыхали после употребления спиртного.
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Что известно о Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины?
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия.
СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны".
Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы.
В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.
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