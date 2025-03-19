ВСУ сбивают 'Шахеды' новейшим средством: что известно о таинственном оружии

Стоимость украинского средства - $5000, тогда как один российский "Шахед" стоит более $150 000, отметили в СБС.

https://glavred.info/front/vsu-sbivayut-shahedy-noveyshim-sredstvom-chto-izvestno-o-tainstvennom-oruzhii-10648607.html Ссылка скопирована

ВСУ нашли способ экономно уничтожать "Шахеды" / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Командование Сил беспилотных систем ВС Украины

Главное:

ВСУ уничтожают "Шахеды" новейшим средством

Защитник сбили уже более 10 вражеских дронов

Стоимость украинского средства - $5000

ВСУ новейшим средством начали уничтожать российские дроны-камикадзе типа "Шахед". Уже более 10 вражеских БпЛА было ликвидировано с помощью этого средства. Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.

Операторы подразделения "Darknode" 412-го отдельного полка беспилотных систем (ОПБпС) Nemesis продолжают успешно уничтожать вражеские ударные дроны Shahed-136/131. С помощью новейшего средства им уже удалось ликвидировать более десяти таких БПЛА.

видео дня

Военные отмечают, что стоимость этого средства составляет всего около 5000 долларов, тогда как один российский дрон-камикадзе стоит более 150 000 долларов.

"Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев", - отметили в сообщении СБС.

Также военные подчеркнули, что в ближайшее время стоит ожидать официальных новостей о дальнейших достижениях в использовании новейших средств борьбы с вражескими дронами.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Ликвидация техники РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 28 января на заводе "Протек" в Воронеже сгорели два российских комплекса радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", которые должны были отправить на фронт. ГУР МО Украины подтвердило уничтожение дорогостоящей техники врага.

Также в ночь на 28 февраля украинские военные уничтожили склад термобарических боеприпасов оккупантов возле Селидово в Донецкой области и поразили три важных объекта захватчиков. Среди них - Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, который обеспечивает российскую армию.

Как сообщал Главред, в Буденновском районе Донецка партизаны сожгли авто российских военных вместе с мобильным комплексом РЭБ. Оккупанты не смогли отреагировать - в это время они отдыхали после употребления спиртного.

Читайте также:

Что известно о Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины? Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия. СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны". Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы. В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред