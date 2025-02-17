Серьезная потеря для врага: в Воронеже уничтожены два дорогостоящих комплекса РЭБ

Коротко:
- В Воронеже уничтожены два комплекса РЭБ "Житель"
- Враг планировал отправить РЭБы на войну против Украины
В ночь с 27 на 28 января в Воронеже были уничтожены два российских комплекса радиолокационной борьбы. Оккупанты хотели направить их в зону боевых действий, но пожар вывел из строя вражеские РЭБы. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.
Известно, что вражеские цели были расположены на заводе Протек, где их изготавливают.
В то же время разведка не указывает причину пожара на российском заводе.
"Пожар в Воронеже сожрал двух "Жителей" - российские комплексы РЭБ Р-330Ж выгорели дотла", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУР добавили, что Р-330Ж "Житель" - дорогостоящая российская разработка.
"Уничтожение двух комплексов радиолокационной борьбы - серьезная потеря для российских оккупантов", - отметили разведчики.
Поражение целей РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 17 февраля в Краснодарском крае РФ произошла масштабная атака беспилотников. Под удар попал Ильский нефтеперерабатывающий завод и НПС "Кропоткинская". Завод имеет годовую мощность в 6,6 млн тонн нефти и специализируется на производстве топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов. Он играет важную роль в обеспечении военной техники РФ топливом, особенно в южном регионе и на временно оккупированных территориях Украины. Позже стало известно, что в результате атаки дронов самая большая нефтеперекачивающая станция России - НПС "Кропоткинская" прекратила работать.
Днем ранее в Смоленске был атакован завод ООО "ПОЛИМИКС" (Смоленский автоагрегатный завод). По данным спикера УДА Сергея Братчука, предприятие специализируется на металлообработке и ремонте.
Кроме того, в ночь на четверг, 13 февраля девять дронов взорвали нефтяную станцию в РФ. Беспилотники попали по НПС Андреаполь ООО "Транснефть-Балтика" в селе Ерохино Тверской области. В результате атаки повреждены здание электрощитовой.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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