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РФ перебрасывает РЭБы в сторону границы с Украиной: партизаны назвали причину

Марина Фурман
6 ноября 2024, 16:11обновлено 6 ноября, 17:38
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В "Атеш" подчеркнули, что всю собранную информацию агенты оперативно передали в правильные руки, которые сумеют вывести из строя каждый комплекс РЭБ.
РЕБ
Оккупанты напуганы атаками беспилотников / Коллаж: Главред, фото: "Атеш"

Коротко:

  • РФ перебрасывает РЭБы к границе с Украиной
  • Оккупанты пытаются защитить себя от атаки дронов

Российские оккупанты перебрасывают РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) из Санкт-Петербурга в сторону в сторону Украины для защиты своих границ от ударов дронов. Об этом 6 ноября сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Как известно, агенты отследили движение колонны РЭБ "Палантин", состоящей из 7 мобильных комплексов.

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"Войска РФ вынуждены перемещать эти комплексы в сторону границы с Украиной для борьбы с постоянно увеличивающимися налетами беспилотников", - отметили в военном движении.

РЭБ Палантин
РЭБ Палантин / Инфографика: Главред

Также они подчеркнули, что "Палантин" является комплексом радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня. Комплекс ведет радиоэлектронную разведку, подавляет имеющиеся и перспективные системы связи противника.

"Всю собранную информацию мы оперативно передали в правильные руки, которые сумеют вывести из строя каждый комплекс РЭБ, прежде чем он сможет принести хоть какую-то пользу оккупантам!", - написали агенты Атеш.

Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Атаки беспилотников по России - последние новости

Как писал Главред, 6 ноября в Каспийске, находящемся в стране-агрессоре России, прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Сначала в СМИ появилась информация об ударе по городу украинских дронов. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил в Telegram, что в Каспийске был атакован порт, где базируются корабли ВМФ РФ.

В начале ноября также в РФ сообщали о массированной атаке дронов на ряд областей. Как выяснилось потом - один из беспилотников упал на нефтебазу в Ставропольском крае.

Кроме того, в ночь на 22 октября беспилотники атаковали четыре российских завода, три из которых официально занимаются изготовлением спирта. Однако, Россия использует эти объекты не только для изготовления спирта, а и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ.

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