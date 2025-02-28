Мощные взрывы и яркая детонация: уничтожен склад термобарических боеприпасов РФ

Уничтожен склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории.

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Взорван склад боеприпасов РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Уничтожен склад термобарических боеприпасов РФ на Донбассе

Нанесено поражение по еще трем важным объектам российских оккупантов

Силы обороны Украины минувшей ночью уничтожили склад термобарических боеприпасов на временно оккупированной территории Донецкой области и поразили еще три важных объекта захватчиков РФ.

Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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"В ночь на 28 февраля Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Селидово" - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, как добавляет Генштаб, нанесено поражение по еще трем важным объектам российских оккупантов.

"В частности, Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Результаты поражения уточняются", - отмечают в Генштабе.

Смотрите видео - взорван склад боеприпасов РФ:

/ Скриншот

Ранее появились детали мощного удара по россиянам на Запорожье. Уничтожен командно-наблюдательный пункт и место для запуска дронов, которые использовалось 1429 мотострелковым полком РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что штаб РФ взорвали КАБами. Вероятно удар наносился управляемыми авиационными бомбами.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил аналитический проект DeepState. По данным аналитиков, враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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