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Штаб РФ взорвали КАБами: новые детали удара по КП россиян на востоке

Алексей Тесля
14 января 2025, 05:30
862
Вероятно удар наносился управляемыми авиационными бомбами.
Screenshot
/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Командный пункт страны-агрессора РФ в Новогродовке на оккупированной территории Донецкой области мог быть поражен с помощью авиабомб JDAM или AASM.

Как говорится в сообщении проекта Dnipro Osint, удар нанесли по одной из многоэтажек на восточной окраине населенного пункта, где базировались оккупанты РФ.

В сообщении уточняется, что, судя по небольшой удаленности населенного пункта от линии боевого столкновения, можно предположить, что удар наносился управляемыми авиабомбами.

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Авторы материала не исключают, что для удара могли использовать американские JDAM или французские AASM.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области. Об этом в ночь на 13 января сообщил аналитический проект DeepState. По данным аналитиков, враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино.

Ранее сообщалось о том, что бои за Покровск Донецкой области не утихают. До окрестностей города оккупантам осталось несколько километров. Армия страны-агрессора усилила обстрелы. Практически вся критическая инфраструктура в городе уничтожена.

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Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

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авиабомба война России и Украины
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