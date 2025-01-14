Штаб РФ взорвали КАБами: новые детали удара по КП россиян на востоке

Вероятно удар наносился управляемыми авиационными бомбами.

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Командный пункт страны-агрессора РФ в Новогродовке на оккупированной территории Донецкой области мог быть поражен с помощью авиабомб JDAM или AASM.

Как говорится в сообщении проекта Dnipro Osint, удар нанесли по одной из многоэтажек на восточной окраине населенного пункта, где базировались оккупанты РФ.

В сообщении уточняется, что, судя по небольшой удаленности населенного пункта от линии боевого столкновения, можно предположить, что удар наносился управляемыми авиабомбами.

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Авторы материала не исключают, что для удара могли использовать американские JDAM или французские AASM.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области. Об этом в ночь на 13 января сообщил аналитический проект DeepState. По данным аналитиков, враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино.

Ранее сообщалось о том, что бои за Покровск Донецкой области не утихают. До окрестностей города оккупантам осталось несколько километров. Армия страны-агрессора усилила обстрелы. Практически вся критическая инфраструктура в городе уничтожена.

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