Взорван командный пункт РФ: детали мощного удара по россиянам на Запорожье

Уничтожен командно-наблюдательный пункт и место для запуска дронов, которые использовалось 1429 мотострелковым полком РФ.

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Нанесен удар по КНП россиян / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скриншот

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Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар

Уничтожен командно-наблюдательный пункт РФ

Украинские защитники нанесли высокоточный удар по жилому зданию возле оккупированного села Копани Пологовского района Запорожской области, которое использовалось оккупантами РФ.

Об удачных действиях Воздушные силы Вооруженных сил Украины 25 февраля говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

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В результате уничтожен командно-наблюдательный пункт и место для запуска дронов, которые использовалось 1429 мотострелковым полком оккупантов РФ.

"Вследствие огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены", - сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что штаб РФ взорвали КАБами. Вероятно удар наносился управляемыми авиационными бомбами.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил аналитический проект DeepState. По данным аналитиков, враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино.

Ранее сообщалось о том, что бои за Покровск Донецкой области не утихают. До окрестностей города оккупантам осталось несколько километров. Армия страны-агрессора усилила обстрелы. Практически вся критическая инфраструктура в городе уничтожена.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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