На Киевщине 'Шахед' попал в дом хирурга и журналистки: супруги погибли

СМИ рассказали подробности российского удара по Киевской области.

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В результате российской атаки на Киевщине погибли супруги / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Главред

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В ночь на 26 февраля Киевская область была под атакой вражеских дронов

В результате удара беспилотников погибли супруги

В ночь на 26 февраля российский ударный беспилотник попал в дом хирурга Павла Иванчева и журналистки Татьяны Кулик в Крюковщине Киевской области, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно обнародованной информации СМИ, телевизионщица в результате вражеского удара погибла, а в НМУ имени Богомольца пока ждут официального подтверждения гибели Павла от полиции.

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Отмечается, что погибшая была автором и ведущей проекта "Нация непобедимых" и исполняла обязанности главного редактора Главной редакции мультимедиа в Укринформе. Ранее женщина также была сотрудницей Общественного.

"Татьяна Кулик была замечательной журналисткой, делала много программ о нашей борьбе и наших героях. Еще вчера мы общались по подготовке интервью Кирилла Буданова. Она навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти. Мы будем мстить за нашу коллегу материалами, которые разоблачают военные преступления агрессора. И, как сказал в этом интервью Кирилл Буданов, все палачи украинского народа обязательно понесут наказание", - написал генеральный директор Укринформа Сергей Череватый.

В издании добавили, что коллектив Укринформа выражает искренние соболезнования семье Татьяны, ее преждевременная гибель шокировала коллег и стала огромной потерей для агентства.

О гибели Павла Иванчева также заявил его друг и коллега Андрей Хохлов.

"Сегодня ночью в результате российской агрессии трагически погиб мой друг, товарищ, наставник, завкафедрой хирургии, Павел Васильевич Иванчев. Покойся, друг, очень жаль, тебя будет не хватать", - написал мужчина.

Между тем корреспондент ТСН в эфире телемарафона сообщила, что останки погибших будут вести на ДНК, потому что опознать их невозможно.

"Удар был прямо в спальню, потому что оттуда огонь шел", - говорит сосед супругов.

Отметим, в результате ночной дроновой атаки на Киевщину погибли два человека. Еще два человека получили ранения.

Подробности удара российского дрона по Киевской области - смотрите видео:

Атака дронов по Украине - последние новости

Напомним, работа ПВО по вражеским целям в Киевской области началась еще 25 февраля. Впоследствии в результате атаки беспилотников в Бучанском районе произошел пожар двухэтажного частного дома. В этом же районе пострадала девушка 19 лет.

Как писал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области работали силы ПВО. В результате ночной дроновой атаки, есть погибшие и раненые.

После командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 26 февраля армия РФ атаковала Украину 177 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы противовоздушной обороны уничтожили 110 ударных дронов. Еще 66 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Shahed / Инфографика: Главред

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