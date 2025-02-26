'Мы слышали, как женщина умирала': очевидцы рассказали об ударе БпЛА под Киевом

Российский дрон влетел прямо в спальню дома, в котором жила журналистка Укринформа и хирург.

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Жуткие детали атаки "Шахеда" на Киевщине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, t.me/Mykola_Kalashnyk, скриншот из видео на YouTube

Что известно:

В пригороде Киева дрон попал в жилой дом

В доме жили супруги - журналистка и хирург

Погиб один человек, еще одного ищут под завалами

Российские оккупанты в ночь на 26 февраля атаковали пригород Киева дронами-камикадзе. Один из "Шахедов" попал прямо в жилой дом. На месте трагедии погиб человек, еще одного - ищут под завалами. Об этом сообщает ТСН в эфире телемарафона.

"Свидетели обстрела говорят, что вражеский дрон влетел прямо в спальню и там взорвался. Жители говорят, что слышали, как приближается дрон", - рассказала корреспондент ТСН. видео дня

По словам очевидцев, дрон влетел прямо в спальню дома, где находились супруги. После взрыва здание мгновенно загорелось огнем.

Люди, которые первыми бросились на помощь, слышали крики пострадавших, однако пламя распространялось слишком быстро.

"Я одно хочу сказать - русские, будьте вы прокляты до седьмого поколения. Мы слышали, как женщина умирала, как она кричала. И это было самое страшное", - поделилась местная жительница.

Кроме этого, в результате атаки пострадала 19-летняя девушка. Она получила ранение головы. Девушку госпитализировали и сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

"Поисковые работы продолжаются. На месте попадания вражеского "Шахеда" работают спасатели и полиция. Также здесь есть коммунальные службы, однако их не допускают", - добавила корреспондент ТСН.

Местные жители приносят цветы к разрушенному дому, выражая соболезнования семье погибших. По предварительной информации, погибла супружеская пара - журналистка и хирург. Сейчас обнаружили тело одной из жертв российского удара, поиски других пострадавших продолжаются.

Смотрите видео с места удара российского БпЛА:

Последствия удара по жилому дому в Киевской области / Фото: скриншот

Российская атака унесла жизнь журналистки

Во время российской атаки дронами-камикадзе в Киевской области погибла журналистка Укринформа Татьяна Кулик, сообщили в агентстве. Она была автором и ведущей проекта "Нация непобедимых" и исполняла обязанности главного редактора Главной редакции мультимедиа.

Татьяна Кулик работала в медиа более 20 лет, была членом Национального союза журналистов Украины. Ранее она занимала должность главного редактора общественно-публицистических программ "Центрального канала", работала на Всемирной службе радиовещания Украины и Общественном вещании.

Журналистка училась в Национальном университете культуры и искусств, начала карьеру как литературный редактор. В 2015-2017 годах была заместителем директора ТО "Крещатик, 26" - филиала ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

"Татьяна Кулик была замечательной журналисткой, делала много программ о нашей борьбе и наших героях. Еще вчера мы общались по подготовке интервью Кирилла Буданова. Она навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти. Мы будем мстить за нашу коллегу материалами, которые разоблачают военные преступления агрессора. И, как сказал в этом интервью Кирилл Буданов, все палачи украинского народа обязательно понесут наказание", - рассказал гендиректор Укринформа Сергей Череватый.

Погибшие в результате удара БпЛА / Фото: Главред

Атака БПЛА на Киевщине - что известно

Напомним, вечером 25 февраля в Бучанском районе Киевской области загорелся двухэтажный частный дом в результате атаки российских дронов. 19-летняя девушка получила травму головы и госпитализирована.

Впоследствии стало известно, что на Киевщине атака БпЛА унесла жизнь человека, еще двое ранены. В Бучанском районе сгорел частный дом, повреждены многоэтажки, гаражи и автомобили.

В Харькове один из "Шахедов" попал в многоэтажку, вызвав пожар. Пострадали два человека, повреждены сети тепло-, электро- и водоснабжения.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 февраля Россия атаковала Украину 177 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО уничтожили 110 вражеских БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Что такое ТСН? ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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