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Летело более 200 дронов и ракет: последствия атаки РФ на Украину

Ангелина Подвысоцкая
25 февраля 2025, 12:58обновлено 25 февраля, 13:35
76
Украинские защитники смогли сбить 6 крылатых ракет и 133 ударных беспилотников.
удар по городу Сумы, удар по Житомирской области
РФ атаковала Украину шахедами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Кордон.Медиа

Российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками типа "Шахед". Всего в воздух было более 200 целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Враг запустил 213 беспилотников с разных направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск. Также Украина была атакована семью крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

Украинские защитники сбили 6 ракет и 133 ударных дрона в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях. Еще 79 вражеских дронов были локально потеряны без негативных последствий.

видео дня

Вследствие вражеской атаки пострадали Житомирская и Киевская области. Также известно об ударах по городу Сумы.

атака на Украину
РФ атаковала Украину шахедами и ракетами / фото: Воздушные силы ВСУ

Удары по Житомирской области

По данным Министерства внутренних дел Украины, российский беспилотник ударил по частному дому в Житомирской области. Загорелась хозяйственная постройка и был поврежден дом. В результате этого пострадала женщина. Ее двое детей получили острую реакцию на стресс. Все они госпитализированы.

  • Удар по Житомирской области
    Удар по Житомирской области фото: ГСЧС
  • Удар по Житомирской области
    Удар по Житомирской области фото: ГСЧС
  • Удар по Житомирской области
    Удар по Житомирской области фото: ГСЧС
  • Удар по Житомирской области
    Удар по Житомирской области фото: ГСЧС

Удары по городу Сумы

Ночью вражеские дроны ударили по городу Сумы. В результате этого были ранены два человека. В трех жилых домах и других зданиях взрывной волной выбито 148 окон.

Кордон.Медиа сообщает о том, что вражеский беспилотник ударил по базе отдыха у озера Чеха. Пострадавшими оказались два охранника.

  • Удар по городу Сумы
    Удар по городу Сумы фото: Кордон.Медиа
  • Удар по городу Сумы
    Удар по городу Сумы фото: Кордон.Медиа
  • Удар по городу Сумы
    Удар по городу Сумы фото: Кордон.Медиа
  • Удар по городу Сумы
    Удар по городу Сумы фото: Кордон.Медиа
  • Удар по городу Сумы
    Удар по городу Сумы фото: Кордон.Медиа
  • Удар по городу Сумы
    Удар по городу Сумы фото: Кордон.Медиа
  • Удар по городу Сумы
    Удар по городу Сумы фото: Кордон.Медиа
  • Удар по городу Сумы
    Удар по городу Сумы фото: Кордон.Медиа
  • Удар по городу Сумы
    Удар по городу Сумы фото: Кордон.Медиа
  • Удар по городу Сумы
    Удар по городу Сумы фото: Кордон.Медиа
  • Удар по городу Сумы
    Удар по городу Сумы фото: ГСЧС
  • Удар по городу Сумы
    Удар по городу Сумы фото: ГСЧС
  • Удар по городу Сумы
    Удар по городу Сумы фото: ГСЧС

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения в Украину российская оккупационная армия атаковала Украину с воздуха. Ранним утром в понедельник, 24 февраля, армия РФ сбросила управляемую авиабомбу на Харьков. Одесскую область оккупанты атаковали Шахедами.

В ночь на 24 февраля в Киеве также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов. В городе работали силы ПВО.

В ночь на воскресенье, 23 февраля, военные РФ запустили по Украине множество ударных беспилотников Shahed, а также ракеты. Россияне пытались перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

В ночь на 22 февраля оккупанты запустили по Украине 162 дрона. Украинская противовоздушная оборона сбила 82 вражеских беспилотника, еще 75 не достигли целей (были локационно потеряны, без негативных последствий). Сбивать вражеские дроны пришлось в 13 областях. В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

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война в Украине Сумы Житомирская область вторжение России ракетный удар атака дронов
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