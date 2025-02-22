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Погиб работник Укрзализныци, есть разрушения: РФ запустила по Украине 162 дрона

Алёна Воронина
22 февраля 2025, 09:08обновлено 22 февраля, 09:44
276
Оккупанты массированно ударили по Украине дронами в ночь на субботу, пострадали 4 области. На своем рабочем месте погиб работник Укрзализныци.
Удар РФ по Украине в ночь на 22 февраля
Последствия удара по Украине: слева - Золочев на Харьковщине, справа - Бориспольский район на Киевщине/ коллаж: Главред, фото: Харьковская ОГА, Нацполиция Украины

Кратко:

  • РФ в ночь на 22 февраля запустила по Украине 162 дрона
  • В результате вражеской атаки пострадали 4 области Украины
  • На Киевщине из-за вражеского дрона погиб работник Укрзализныци

Российские оккупанты в ночь на субботу, 22 февраля, запустили по Украине 162 дрона. Украинская противовоздушная оборона сбила 82 вражеских беспилотника, еще 75 не достигли целей (были локационно потеряны, без негативных последствий).

Захватчики запускали ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в стране-агрессоре России. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Сбивать вражеские дроны пришлось в 13 областях. В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

Удар РФ по Украине 22 февраля
Удар РФ по Украине 22 февраля/ Воздушные силы ВСУ

На Киевщине погиб работник Укрзализныци

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Николай Калашник, в результате атаки дронов в Бориспольском районе Киевской области на железнодорожном переезде погиб 60-летний мужчина. Смерть наступила до прибытия медиков.

"Также в результате вражеской атаки в районе горит складское помещение, ликвидация пожара продолжается. Повреждены окна жилой многоэтажки и учебного заведения, расположенных рядом. Больше информации позже", - рассказал Калашник.

В Нацполиции Украины добавили, что также повреждения получил служебный автомобиль группы реагирования патрульной полиции Бориспольского управления полиции Киевской области.

В Укрзализныце заявили, что погибший в Бориспольском районе мужчина был их работником.

"В результате падения БПЛА на своем рабочем месте погиб наш дежурный по переезду в Бориспольском районе. Искренне сочувствуем семье и обязательно ее поддержим. Движение поездов на участке разрешено с пониженной скоростью. Поезда по расписанию", - говорится в сообщении Укрзализныци.

  • Последствия удара окупантов по Киевской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара окупантов по Киевской области в ночь на 22 февраля 2025 ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара окупантов по Киевской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара окупантов по Киевской области в ночь на 22 февраля 2025 ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара окупантов по Киевской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара окупантов по Киевской области в ночь на 22 февраля 2025 ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара окупантов по Киевской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара окупантов по Киевской области в ночь на 22 февраля 2025 ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара окупантов по Киевской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара окупантов по Киевской области в ночь на 22 февраля 2025 ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара окупантов по Киевской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара окупантов по Киевской области в ночь на 22 февраля 2025 ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины
На Харьковщине горели склады и разрушен частный дом

На Харьковщине в ночь на 22 февраля из-за удара вражеской управляемой авиационной бомбы был разрушен частный дом, вспыхнул пожар. Пострадавших нет, рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также в селе Близнюки на Харьковщине в результате попадания дрона "Герань-2" была повреждена крыша складского здания на территории гражданского предприятия. Также еще один дрон "Герань-2" попал в складское здание другого гражданского предприятия, горела крыша на площади 20 кв.м.

  • Последствия удара РФ по поселку Золочеве в Харьковской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара РФ по поселку Золочеве в Харьковской области в ночь на 22 февраля 2025 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Последствия удара РФ по поселку Золочеве в Харьковской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара РФ по поселку Золочеве в Харьковской области в ночь на 22 февраля 2025 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Последствия удара РФ по поселку Золочеве в Харьковской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара РФ по поселку Золочеве в Харьковской области в ночь на 22 февраля 2025 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Последствия удара РФ по поселку Золочеве в Харьковской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара РФ по поселку Золочеве в Харьковской области в ночь на 22 февраля 2025 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Последствия удара РФ по поселку Золочеве в Харьковской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара РФ по поселку Золочеве в Харьковской области в ночь на 22 февраля 2025 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Последствия удара РФ по поселку Золочеве в Харьковской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара РФ по поселку Золочеве в Харьковской области в ночь на 22 февраля 2025 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

На Кировоградщине было попадание в предприятие

В Кировоградской области было попадание в одно из предприятий, сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"Вражеская дроновая атака вновь не обошла нашу область. В Кропивницком районе есть попадание в одно из предприятий. К счастью, обошлось без жертв. Соответствующие службы работают", - говорится в сообщении.

На Днепропетровщине повреждены многоэтажки и предприятия

В Днепропетровской области повреждено предприятие в Каменском районе. Также был обстрелян Никополь, там повреждения получили предприятия, 5 многоэтажек, автомобили, газопроводы и линии электропередач, есть пострадавший, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Ночью агрессор направил на область беспилотники. Защитники неба уничтожили 5 целей. В результате вражеской атаки в Каменском районе произошел пожар, который спасатели потушили. Повреждено предприятие. Люди целы. Вечером оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Пострадал 54-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно. Повреждены предприятия, 5 многоэтажек, авто, газопроводы и линии электропередач", - говорится в сообщении.

  • Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 22 февраля 2025 Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 22 февраля 2025 Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 22 февраля 2025 Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 22 февраля 2025
    Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 22 февраля 2025 Днепропетровская ОВА

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 19 февраля в Херсоне российская авиабомба разнесла многоэтажку. Это произошло в Днепровском районе города. Сообщалось о нескольких пострадавших, среди которых двое 14-летних близнецов - девочка и мальчик. Позже появились подробности удара РФ авиабомбой по многоэтажке в Херсоне. Известно о шести пострадавших в результате российской атаки, двое из них были спасены с 8 и 9 этажей разрушенного здания.

В ночь на 20 февраля РФ ударила 161-м дроном и 14-ю ракетами - пострадали 4 области, был разрушен подъезд одного из 10-этажных домов. Россия осуществила массированную атаку. Вражеские цели пришлось сбивать в 11 областях. Вследствие удара пострадали 4 области. Также авиабомба попала в многоэтажку.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович отметил, что Россия усилит ракетные удары по Украине. Военный обозреватель объяснил, почему российские оккупанты планируют усиливать воздушные атаки по территории Украины.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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