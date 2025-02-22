"Больше никаких колебаний": Германия заступилась за Украину перед Трампом

Германия намерена усилить давление на американцев.

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Германия заступилась за Украину перед Трампом / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Германия намерена усилить давление на американцев

Бербок предостерегла союзников от "фиктивного мира", "шантажа" и "капитуляции"

Европа должна усилить давление на США из-за переговоров между американской и российской сторонами по Украине.

С таким заявлением выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает MDR.

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"Мы увеличиваем давление на американцев, чтобы они поняли, что могут потерять как можно больше, если больше не будут стоять рядом с либеральными демократиями Европы", - заявила Бербок.

Также Бербок предостерегла союзников от "фиктивного мира", "шантажа" и "капитуляции" на фоне переговоров по Украине. Кроме того, политик пообещала, что будет поддерживать Украину столько, сколько страна в этом нуждается, ведь "это наш мир".

"Три года назад мы сказали: это поворотный момент. Теперь нам нужен второй поворотный момент, больше никаких колебаний и проволочек ради нашего мира", – подчеркнула немецкий министр.

Последние заявления США по Украине

Как сообщал ранее Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Европа не победят Путина без США. Джей Ди Вэнс критикует Украину, Европу и администрацию Байдена из-за отсутствия пути к победе.

Также вице-президент США выдал циничное заявление. Джей Ди Вэнс цинично высказался о войне в Украине. Он заявил, что без Штатов украинский народ не смог бы выстоять и такого государства уже не было бы. Джей Ди Вэнс возмущен из-за того, что Владимир Зеленский "оскорблял" Дональда Трампа.

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Кто такая Анналена Бербок Анналена Бербок — немецкий политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Германии. Сопредседатель партии Союз 90 / Зелёные (совместно с Робертом Хабеком) с 2018 по 2022 год. С 2013 года Бербок является депутатом Бундестага. 11 января 2023 года нанесла внезапный визит на Украину. В частности, посетила Харьков, где осмотрела разрушения и выступила с заявлением в поддержку Украины, объявив о выделении дополнительных 40 млн евро. 24 января 2023 года на заседании ПАСЕ в ходе дебатов о поставках танков Бербок призвала Совет Европы к сплочённости со словами: "Мы ведём войну против России, а не друг с другом".

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