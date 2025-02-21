Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Страны Зеленского уже не было бы": вице-президент США выдал циничное заявление

Ангелина Подвысоцкая
21 февраля 2025, 02:30
28
Джей Ди Вэнс возмущен из-за того, что Владимир Зеленский "оскорблял" Дональда Трампа.
Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс цинично высказался о Зеленском и Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

О чем говорит Джей Ди Вэнс:

  • Вице-президент США заявил, что Украины уже не существовало бы без поддержки Штатов
  • Джей Ди Вэнс набросился на Зеленского из-за критики США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс цинично высказался о войне в Украине. Он заявил, что без Штатов украинский народ не смог бы выстоять и такого государства уже не было бы. Такое заявление он сделал на конференции консерваторов CPAC, видео уже разлетелось в Сети.

"Страны президента Зеленского сейчас вообще не было бы, если бы не щедрость США. Скажи спасибо!" - сказал Джей Ди Вэнс.

видео дня

Он набросился на президента Украины Владимира Зеленского с претензиями о том, что он высказывал свое недовольство по поводу политики Трампа привселюдно, а не лично в разговоре с ним.

"Если в чем-то не согласен с президентом, возьми телефон и позвони ему или кому-нибудь из наших прекрасных дипломатов. Не нужно отправляться в пресс-тур по Европе с оскорблениями в адрес президента США. Это оскорбительно для него, для меня и для всего американского народа. Кроме того, это еще и глупо. Все, кто близко знает президента, в один голос скажут: прилюдное очернение Трампа - это не тот путь, который заставит его передумать. Зеленскому нужно нанять советников поумнее", - сказал Вэнс.

Смотрите видео с циничным заявлением Джей Ди Вэнса об Украине:

Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс цинично высказался об Украине / фото: скриншот

Заявления Трампа и Зеленского - последние новости

Напомним, ранее Трамп заявил, что в Украине следует провести президентские выборы, намекнув, что это может стать условием для выделения Украине места за столом переговоров. Он также утверждал, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4%.

В ответ украинский президент назвал эти данные российской дезинформацией и напомнил, что по данным КМИС, уровень доверия к нему составляет 57%.

Как сообщал Главред, тогда президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от выборов во время войны и назвал его диктатором. В соцсети Truth Social он заявил, что Украина получила 350 млрд долларов от США на войну, в которой "невозможно победить".

Другие новости:

Кто такой Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году.

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп вторжение России Джей Ди Вэнс
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Страны Зеленского уже не было бы": вице-президент США выдал циничное заявление

"Страны Зеленского уже не было бы": вице-президент США выдал циничное заявление

02:30Политика
Как заставить Россию стремиться к миру: Зеленский назвал ключевое условие

Как заставить Россию стремиться к миру: Зеленский назвал ключевое условие

00:32Украина
Появилась обновленная версия соглашения о полезных ископаемых: что об этом известно

Появилась обновленная версия соглашения о полезных ископаемых: что об этом известно

22:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль

Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль

"Уговоры не сработают": чеченский сын Кристины Орбакайте отвергнул ее

"Уговоры не сработают": чеченский сын Кристины Орбакайте отвергнул ее

Даниэль Салем раскрыл правду про отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Даниэль Салем раскрыл правду про отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Сколько воды использует стиральная машина: цифра удивит многих

Сколько воды использует стиральная машина: цифра удивит многих

Рост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости Украины

Рост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости Украины

Последние новости

02:30

"Страны Зеленского уже не было бы": вице-президент США выдал циничное заявление

01:56

Почему спидометр "врет" о скорости автомобиля: специалисты раскрыли секрет

01:30

Первый ангел Victoria's Secret с витилиго выходит замуж - подробности

00:32

Как заставить Россию стремиться к миру: Зеленский назвал ключевое условие

20 февраля, четверг
23:46

"Мы готовимся": в ОВА заявили, что враг планирует наступление в Запорожской области

Рост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости УкраиныРост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости Украины
23:45

Куда обращаться, если батареи не греют - быстрое решение проблемы

23:23

Николь Кидман стала жертвой злоумышленников - что произошло со звездой

22:56

Появилась обновленная версия соглашения о полезных ископаемых: что об этом известно

22:42

Над ВСУ нависла угроза: враг прибегает к опасной тактике на Курщине

Реклама
22:21

"Импичмент Трампу": американцы массово выходят на митингиВидео

22:00

Давление США и переговоры с Келлогом: главные новости Украины (дайджест)

21:54

"Скорая помощь, потеря сознания, больница": Цибульская рассказала о страшном ДТП

21:53

Самая высокая цена за 10 лет: в Украине рекордно подорожал популярный продукт

21:23

Украина и Европа не победят Путина без США - вице-президент США

21:11

"Решения нет": в Раде заявили об остановке продажи Украине оружия из США

20:59

Сороконожка в доме - опасность или польза?

20:44

Как помочь Украине и укрепить безопасность Европы: в Польше озвучили план

20:31

Один из них абсолютно плохой: названы два сценария развития войны в УкраинеВидео

20:22

Можно ли есть с ножа: священник расставил все точки над "і"Видео

20:21

На низком старте: Анна Кошмал показала подготовку к рождению малыша

Реклама
20:07

40 дней: популярная украинская модель-молчунья сообщила о трагедии в семьеВидео

19:46

Сколько Украина продержится без помощи США: СМИ опубликовали тревожный прогноз

19:40

Переговоры Зеленского и Келлога: Украина готова к сильной сделкеВидео

19:32

Почти 20-градусный мороз атакует Украину: когда в регионы придет потепление

19:16

Где число 68 на картинке: загадка на 7 секунд для самых смелых умников

19:11

Третья жена Остапчука озвучила диагноз новорожденного сына

19:10

Чего хочет Трамп от Украинымнение

19:08

Приметы и советы фэн-шуй: почему нельзя спать головой к окну

18:57

Путин и Трамп хотят "убрать" Зеленского: кого РФ видит президентом Украины

18:50

Россия усилит ракетные удары по Украине: эксперт предупредил об опасности

18:43

Не спешите выбрасывать: что можно сделать из черствого хлеба

18:09

Теракт в Одессе: посреди города взорвали машину

18:04

Путиниста Певцова приговорили к 10 годам тюрьмы

18:00

В США готовят новый тайный план в отношении Украины и ее территорий: что известноВидео

17:52

Сколько воды использует стиральная машина: цифра удивит многих

17:45

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостВидео

17:32

Ликвидирована "жирная" цель: в ГУР раскрыли детали подрыва авто в Бердянске

17:29

Даниэль Салем раскрыл правду про отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

17:07

Как проехать на авто миллион километров: водителям рассказали о 3 секретах

16:50

"Разнесло": округлившаяся Ани Лорак ошеломила фанатов своим видом

Реклама
16:45

Секрет раскрыт: для чего на самом деле в Запорожце люк в полуВидео

16:36

Трамп попытается устранить Путина при одном условии - ГорбачВидео

16:31

Как быстро сварить горох - лайфхаки для идеального пюре

16:24

Почему бойлер долго греет воду: эксперт назвал неочевидную причинуВидео

16:22

Романтика: жена Пескова ухлестывает за вдовцом Заворотнюк

16:10

"США разочарованы, Киеву надо ослабить свою позиции": у Трампа выдали новые заявления

16:00

"Укргаздобыча" наносит государству многомиллионные убытки при закупке китайских труб, — Митрохин

16:00

Как проверить мед - простые способы определить подделку

15:33

"Очень классно прожили": Анна Ризатдинова разоблачила роман с Сергеем Мельником

15:31

Десятки взрывов в разных регионах: новые детали уникальной операции ГУР в России

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять