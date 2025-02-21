"Страны Зеленского уже не было бы": вице-президент США выдал циничное заявление

О чем говорит Джей Ди Вэнс:
- Вице-президент США заявил, что Украины уже не существовало бы без поддержки Штатов
- Джей Ди Вэнс набросился на Зеленского из-за критики США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс цинично высказался о войне в Украине. Он заявил, что без Штатов украинский народ не смог бы выстоять и такого государства уже не было бы. Такое заявление он сделал на конференции консерваторов CPAC, видео уже разлетелось в Сети.
"Страны президента Зеленского сейчас вообще не было бы, если бы не щедрость США. Скажи спасибо!" - сказал Джей Ди Вэнс.видео дня
Он набросился на президента Украины Владимира Зеленского с претензиями о том, что он высказывал свое недовольство по поводу политики Трампа привселюдно, а не лично в разговоре с ним.
"Если в чем-то не согласен с президентом, возьми телефон и позвони ему или кому-нибудь из наших прекрасных дипломатов. Не нужно отправляться в пресс-тур по Европе с оскорблениями в адрес президента США. Это оскорбительно для него, для меня и для всего американского народа. Кроме того, это еще и глупо. Все, кто близко знает президента, в один голос скажут: прилюдное очернение Трампа - это не тот путь, который заставит его передумать. Зеленскому нужно нанять советников поумнее", - сказал Вэнс.
Смотрите видео с циничным заявлением Джей Ди Вэнса об Украине:
Заявления Трампа и Зеленского - последние новости
Напомним, ранее Трамп заявил, что в Украине следует провести президентские выборы, намекнув, что это может стать условием для выделения Украине места за столом переговоров. Он также утверждал, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4%.
В ответ украинский президент назвал эти данные российской дезинформацией и напомнил, что по данным КМИС, уровень доверия к нему составляет 57%.
Как сообщал Главред, тогда президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от выборов во время войны и назвал его диктатором. В соцсети Truth Social он заявил, что Украина получила 350 млрд долларов от США на войну, в которой "невозможно победить".
Другие новости:
- "США разочарованы, Киеву надо ослабить свою позиции": у Трампа выдали новые заявления
- Переговоры Зеленского и Келлога: Украина готова к сильной сделке
- "Импичмент Трампу": американцы массово выходят на митинги
Кто такой Джей Ди Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.
15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году.
Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.
Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.
Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.
В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред