"Страны Зеленского уже не было бы": вице-президент США выдал циничное заявление

Джей Ди Вэнс возмущен из-за того, что Владимир Зеленский "оскорблял" Дональда Трампа.

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Джей Ди Вэнс цинично высказался о Зеленском и Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

О чем говорит Джей Ди Вэнс:

Вице-президент США заявил, что Украины уже не существовало бы без поддержки Штатов

Джей Ди Вэнс набросился на Зеленского из-за критики США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс цинично высказался о войне в Украине. Он заявил, что без Штатов украинский народ не смог бы выстоять и такого государства уже не было бы. Такое заявление он сделал на конференции консерваторов CPAC, видео уже разлетелось в Сети.

"Страны президента Зеленского сейчас вообще не было бы, если бы не щедрость США. Скажи спасибо!" - сказал Джей Ди Вэнс. видео дня

Он набросился на президента Украины Владимира Зеленского с претензиями о том, что он высказывал свое недовольство по поводу политики Трампа привселюдно, а не лично в разговоре с ним.

"Если в чем-то не согласен с президентом, возьми телефон и позвони ему или кому-нибудь из наших прекрасных дипломатов. Не нужно отправляться в пресс-тур по Европе с оскорблениями в адрес президента США. Это оскорбительно для него, для меня и для всего американского народа. Кроме того, это еще и глупо. Все, кто близко знает президента, в один голос скажут: прилюдное очернение Трампа - это не тот путь, который заставит его передумать. Зеленскому нужно нанять советников поумнее", - сказал Вэнс.

Смотрите видео с циничным заявлением Джей Ди Вэнса об Украине:

Джей Ди Вэнс цинично высказался об Украине / фото: скриншот

Заявления Трампа и Зеленского - последние новости

Напомним, ранее Трамп заявил, что в Украине следует провести президентские выборы, намекнув, что это может стать условием для выделения Украине места за столом переговоров. Он также утверждал, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4%.

В ответ украинский президент назвал эти данные российской дезинформацией и напомнил, что по данным КМИС, уровень доверия к нему составляет 57%.

Как сообщал Главред, тогда президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от выборов во время войны и назвал его диктатором. В соцсети Truth Social он заявил, что Украина получила 350 млрд долларов от США на войну, в которой "невозможно победить".

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Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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