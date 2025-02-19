'Диктатор без выборов' и 'комик': Трамп набросился на Зеленского с обвинениями

Президент США Трамп сделал заявление о диктатуре в Украине и обвинил Зеленского в том, что США якобы вмешались в войну России против Украины.

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Трамп обозвал Зеленского "диктатором без выборов" и не упомянул о Путине / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

О чем сказал Трамп:

Зеленский "втянул США в войну"

США якобы потратили 350 миллиардов для помощи Украине

Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского за якобы нежелание проводить выборы в Украине во время военного положения и наступления россиян на фронте и назвал его диктатором. Соответствующий пост Дональда Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

"Представьте себе, скромно успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он, без США и "Трампа", никогда не сможет закончить", - написал он.

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Трамп заявил, что США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и если европейские средства гарантированно вернутся, то Соединенные Штаты ничего не получат обратно.

"Почему Сонный Джо Байден не требовал выравнивания, ведь эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас. У нас есть большой, прекрасный океан, который разделяет нас. Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему прислали, "исчезла"", - указывает он.

Он также обвинил Зеленского в отказе от выборов, утверждая, что тот якобы имеет крайне низкую поддержку в украинских опросах, а единственное, что ему удается хорошо, - это манипулировать Байденом.

"Диктатор без выборов, Зеленскому лучше двигаться быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, что, по общему признанию, может сделать только "Трамп" и администрация Трампа. Байден никогда не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет сохранить "подливку". Я люблю Украину, но Зеленский сделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы людей неоправданно погибли - и так продолжается...", - резюмировал президент США.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем посте в X после обвинений Дональда Трампа в сторону Зеленского отметил, что никто не может заставить Украину сдаться

"Украина выдержала самую ужасную военную атаку в новейшей истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы отстоим свое право на существование", - подчеркнул он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп заявил, что в Украине необходимо проводить президентские выборы, цинично намекнув, что это станет условием для участия в переговорах. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Кроме того, он утверждал, что уровень поддержки Владимира Зеленского среди украинцев якобы упал до 4%.

Со своей стороны Зеленский ответил, что такая информация исходит от России. Он подчеркнул, что не комментирует соцопрос, однако напомнил, что по последним данным КМИС, уровень доверия к нему среди украинцев составляет 57%.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа приостановила прием иммиграционных заявлений от граждан Украины и стран Латинской Америки. Как сообщает CBS News, это решение повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот для пребывания в США.

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