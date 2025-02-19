В США озвучили Путину неожиданные условия для перемирия в Украине

Одним из условий является отсутствие членства Украины в НАТО.

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Условия окончания войны / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, сайт Кремля

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США предложили РФ условия для перемирия

В частности, речь идет о сохранении оккупированных территорий

Реакции Путина пока не было

Администрация Соединенных Штатов Америки предложила России условия для перемирия в Украине. Об этом сообщил экс-посол США в Российской Федерации Майкл Макфол в социальной сети Х.

По его словам, речь идет о таких условиях, как сохранение оккупированных территорий и отсутствие членства Украины в НАТО.

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Кроме того, есть еще другие условия - это отсутствие американских военных в Украине, вывод американских военных из Европы, в том числе из прифронтовых государств, а также ослабление санкций.

Макфол подчеркнул, что реакции российского диктатора Владимира Путина пока не было.

Переговоры о завершении войны - что известно

Как сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры должны проходить при участии всех сторон конфликта.

Президент США Дональд Трамп цинично намекнул на то, что Украине надо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров.

Кроме того, переговоры, организованные 18 февраля в Саудовской Аравии, изначально планировали провести в трехстороннем формате - с участием Украины, России и США. Однако американская и российская стороны настояли на встрече без представителей Киева.

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Кто такой Майкл Макфол? Майкл Макфол - американский дипломат, профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете. Посол США в Российской Федерации в 2011-2014 гг. До назначения послом был специальным помощником президента США Обамы по вопросам национальной безопасности. Является сопредседателем международной рабочей группы по вопросам санкций против РФ, пишет Википедия.

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