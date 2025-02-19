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России выгодна война: эксперт сказал, что задумал Путин

Мария Николишин
19 февраля 2025, 12:19
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Российский диктатор Владимир Путин надеется, что Украина упадет.
России выгодна война: эксперт сказал, что задумал Путин
Путин будет продолжать войну / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

  • Путину выгоднее продолжать войну
  • Остановка войны будет проигрышем для него

Пока в стране-агрессоре России будет у власти Владимир Путин, война в Украине будет продолжаться. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, Путин не может остановиться.

"Если Путин остановится, это будет явным проигрышем для него, поскольку Украина останется, её демилитаризации не будет. При этом в России будет страшный обвал экономики, потому что без военных заказов все полетит к чертовой матери. И нет европейского рынка, который мог бы компенсировать потери", - подчеркнул эксперт.

Загородний добавил, что именно поэтому Путин будет продолжать войну, хотя дела России с экономикой и плохие.

"Путину выгоднее продолжать войну в надежде, что вдруг Украина упадет, вдруг украинцы выйдут сносить Зеленского. Кстати, на это надеется и многие наши партнеры, и они восприняли бы с удовольствием, если бы в Украине все развалилось", - подчеркнул он.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о плане Б Трампа по Украине и запуске ленд-лиза:

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, старший научный сотрудник New America, бывший карьерный офицер спецназа доктор Лиам Коллинз заявил, что РФ не заинтересована в том, чтобы уйти, "не сохранив за собой значительную часть территории, которую она сейчас оккупирует".

Институт изучения войны сообщал, что Москва стремится оправдать свою военную агрессию против Украины, подменяя реальные причины войны пропагандистскими тезисами.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что войну в Украине можно было бы закончить еще несколько лет назад без особых навыков.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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