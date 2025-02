На переговорах с США Лавров перекладывал ответственность за войну на Киев - ISW

Кратко:

Москва стремится оправдать свою военную агрессию против Украины, подменяя реальные причины войны пропагандистскими тезисами. Об этом пишет Институт изучения войны за 18 февраля.

Аналитики ISW отмечают, что во время переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оправдывал полномасштабное вторжение России, перекладывая ответственность за войну на Украину и Запад. Он повторил пропагандистские тезисы Кремля о якобы "первопричинах" войны, среди которых расширение НАТО и якобы "дискриминация" русскоязычного населения в Украине, СМИ и культуры.

Эксперты отмечают, что такая риторика является частью более широкой информационной кампании Кремля, которая пытается представить полномасштабное вторжение России как вынужденный шаг в ответ на действия Украины и Запада.

"Такие заявления отрицают тот факт, что Зеленский баллотировался и вступил в должность под лозунгом прекращения продолжающегося конфликта и пытался договориться с Путиным в начале своего президентского срока, а также то, что Путин отказался прекратить непрерывные нарушения его марионетками условий Минских договоренностей", - говорится в отчете.

Лавров также повторил давние требования Путина, выдвинутые еще в конце 2021 года, среди которых - нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО, ограничение численности украинской армии и фактическое устранение украинского правительства от власти.

Как сообщал Главред, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись закрытые переговоры представителей США и России, которые длились около 4,5 часов в два раунда. В США переговоры назвали "важным шагом вперед". Также согласовано создание команд, которые будут работать над прекращением войны в Украине и вопросами послевоенного урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии состоятся без участия Украины, но государство никогда не примет ультиматумы РФ.

Как пишет Bloomberg, принц Саудовской Аравии планировал провести переговоры с участием Украины, России и США. Киев не приглашали по требованию Вашингтона и Москвы. При этом наследный принц Мухаммед бин Салман лично расскажет Зеленскому о переговорах.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.