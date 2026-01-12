Графики больше не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света

Главное:
- В Киеве и части области введены экстренные отключения электроэнергии
- Причины - ракетно-дроновые атаки на энергообъекты и погода
- Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации
В понедельник, 12 января, в Киеве резко ухудшилась ситуация с энергоснабжением. По всей столице и в части области введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в YASNO.
"Графики не действуют. Как только ситуация изменится, мы сообщим вам. Если у вас сейчас есть свет, пожалуйста, потребляйте его экономно. Это поможет энергетикам стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении YASNO.
В ДТЭК подтвердили экстренные отключения. Как сообщили в компании, отключения по всему городу введены по команде Укрэнерго.
"Весь Киев идет в экстренные. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки", - подчеркнул гендиректор YASNO Сергей Коваленко.
Какие причины экстренных отключений
Укрэнерго заявило, что кроме Киева на экстренные отключения света перешла и часть Киевской области. По данным компании, ракетно-дроновые атаки на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области стали причиной введения ограничений.
В Минэнерго подчеркнули, что энергетическая система страны находится в критическом состоянии после массированных атак врага. Ситуацию в столице и регионах значительно осложняют погодные условия.
"Низкие температуры и непогода создают дополнительные проблемы и нагрузку на энергосистему. Просим относиться к ситуации с пониманием и помогать энергетикам - быть экономными в потреблении света, который сейчас появляется в сети", - подчеркнули в Министерстве.
В Минэнерго уверяют, что восстановительные работы продолжаются непрерывно. Киев вернется к плановым графикам, как только появится такая возможность.
Какими могут быть отключения в Киеве - мнение эксперта
Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что этой зимой ситуация с электроснабжением в столице может стать одной из самых сложных за время полномасштабной войны. По его словам, реалистичный сценарий - полсуток со светом и полсуток без электроэнергии.
"Дефицит зимой может достигать 4 ГВт, что составляет около трети потребностей столицы. Еще 20% стабильно забирает критическая инфраструктура, а остаток ресурса станет предметом борьбы между бизнесом, промышленностью и населением", - отметил он.
Отключение электроэнергии в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Киеве из-за российских атак, морозов и перегрузки сетей возникают многочисленные локальные аварии, поэтому у части жителей может длительное время не быть света. Для восстановления электроснабжения круглосуточно работают 57 ремонтных бригад.
Также нардеп Сергей Нагорняк сообщил, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 до сих пор не восстановили после атак РФ, ситуация сложная. Защитные сооружения не смогли уберечь теплоэлектростанции от баллистических ракет.
Кроме этого, командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко отметил, что в Житомире один из самых низких уровней отключений электроэнергии в Украине. Это объясняется развитием локальной генерации и проектами энергоэффективности.
Читайте также:
- Как будут отключать свет 11 января: когда не будет электроэнергии
- Света не будет до трех раз в сутки: графики отключений для Львова на 11 января
- Неделя начнется без света: в Укрэнерго рассказали об ограничениях на 12 января
Об источнике: Yasno
YASNO (укр. Ясно) — бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.
По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред