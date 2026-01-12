Укр
Графики больше не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света

Руслана Заклинская
12 января 2026, 14:02обновлено 12 января, 14:44
В одном из городов введены экстренные отключения света.
В Киеве и области введены аварийные отключения / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Киеве и части области введены экстренные отключения электроэнергии
  • Причины - ракетно-дроновые атаки на энергообъекты и погода
  • Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации

В понедельник, 12 января, в Киеве резко ухудшилась ситуация с энергоснабжением. По всей столице и в части области введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в YASNO.

"Графики не действуют. Как только ситуация изменится, мы сообщим вам. Если у вас сейчас есть свет, пожалуйста, потребляйте его экономно. Это поможет энергетикам стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении YASNO.

видео дня

В ДТЭК подтвердили экстренные отключения. Как сообщили в компании, отключения по всему городу введены по команде Укрэнерго.

"Весь Киев идет в экстренные. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки", - подчеркнул гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Какие причины экстренных отключений

Укрэнерго заявило, что кроме Киева на экстренные отключения света перешла и часть Киевской области. По данным компании, ракетно-дроновые атаки на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области стали причиной введения ограничений.

В Минэнерго подчеркнули, что энергетическая система страны находится в критическом состоянии после массированных атак врага. Ситуацию в столице и регионах значительно осложняют погодные условия.

"Низкие температуры и непогода создают дополнительные проблемы и нагрузку на энергосистему. Просим относиться к ситуации с пониманием и помогать энергетикам - быть экономными в потреблении света, который сейчас появляется в сети", - подчеркнули в Министерстве.

В Минэнерго уверяют, что восстановительные работы продолжаются непрерывно. Киев вернется к плановым графикам, как только появится такая возможность.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Какими могут быть отключения в Киеве - мнение эксперта

Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что этой зимой ситуация с электроснабжением в столице может стать одной из самых сложных за время полномасштабной войны. По его словам, реалистичный сценарий - полсуток со светом и полсуток без электроэнергии.

"Дефицит зимой может достигать 4 ГВт, что составляет около трети потребностей столицы. Еще 20% стабильно забирает критическая инфраструктура, а остаток ресурса станет предметом борьбы между бизнесом, промышленностью и населением", - отметил он.

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Киеве из-за российских атак, морозов и перегрузки сетей возникают многочисленные локальные аварии, поэтому у части жителей может длительное время не быть света. Для восстановления электроснабжения круглосуточно работают 57 ремонтных бригад.

Также нардеп Сергей Нагорняк сообщил, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 до сих пор не восстановили после атак РФ, ситуация сложная. Защитные сооружения не смогли уберечь теплоэлектростанции от баллистических ракет.

Кроме этого, командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко отметил, что в Житомире один из самых низких уровней отключений электроэнергии в Украине. Это объясняется развитием локальной генерации и проектами энергоэффективности.

Об источнике: Yasno

YASNO (укр. Ясно) — бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.

По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

