Света не будет до трех раз в сутки: графики отключений для Львова на 11 января

Руслана Заклинская
10 января 2026, 21:39
Из-за значительного дефицита мощности 11 января во Львовской области будут действовать графики почасовых отключений.
Отключение света на Львовщине 11 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие графики отключений будут действовать во Львовской области 11 января
  • Будут ли отключения касаться всех групп потребителей
  • Как и где узнать свою группу отключений

В воскресенье, 11 января, на Львовщине будут применять графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать всем группам потребителей. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за значительного дефицита мощности в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения. Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", - призвали в облэнерго.

Во Львооблэнерго подчеркнули, что в течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

График отключений на 11 января

Группа 1.1 — 08:00-11:30, 18:30-22:00.

Группа 1.2 — 11:00-15:00, 22:00-24:00.

Группа 2.1 — 15:00-18:00.

Группа 2.2 — 06:00-08:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00.

Группа 3.1 — 11:00-15:00.

Группа 3.2 — 04:30-08:00, 15:00-19:00.

Группа 4.1 — 00:00-01:00, 15:00-18:30.

Группа 4.2 — 01:00-04:30, 15:00-18:30.

Группа 5.1 — 11:00-15:00, 18:30-22:00.

Группа 5.2 — 11:30-15:00, 22:00-24:00.

Группа 6.1 — 08:00-11:30, 15:00-18:30.

Группа 6.2 — 18:30-22:00.

Графики отключений света во Львовской области / Фото: Львовоблэнерго

Узнать свою группу отключений потребители могут на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом. Энергетики призывают следить за обновлениями и заранее планировать использование электроприборов.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Повлияла ли на отключения атака 9 января — мнение нардепа

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член энергетического комитета ВР Сергей Нагорняк рассказал, что ночная атака России на Украину 9 января, вероятно, не окажет существенного влияния на продолжительность отключений электроэнергии. В то же время ограничения могут усилиться из-за прогнозируемого похолодания.

Нардеп подчеркнул, что быстрое восстановление электроснабжения не означает полного восстановления энергетической инфраструктуры, которая понесла значительные повреждения в результате атак РФ. По его оценкам, для полноценного восстановления потребуются месяцы работы.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в воскресенье, 11 января, в Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Укрэнерго будет применять отключения во всех регионах.

Также в Киеве утром 10 января произошло массовое отключение света из-за перегрузки сетей после восстановительных работ. Глава YASNO Сергей Коваленко рассказал, что за ночь энергетики подключили почти всех потребителей, но утром авария повторилась.

Кроме этого, накануне жителей Киева призвали временно выехать из города. Городской голова Виталий Кличко заявил, что недавняя атака россиян нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры столицы, из-за чего ситуация с жизнеобеспечением остается сложной.

Об источнике: Львовоблэнерго

Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети.

Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

