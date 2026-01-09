Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

Ситуация в энергосистеме может меняться, а время и объем применения отключений по конкретному адресу следует уточнять.

График отключения света на 10 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В результате атак РФ в энергосистеме значительный дефицит

Укрэнерго вводит графики отключения света на 10 января

Ограничения будут применяться во всех регионах

В субботу, 10 января, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.

Свет будут отключать во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Как сообщают в компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

В Укрэнерго предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Какими будут отключения света в течение зимы - прогноз

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар говорил, что со снижением температуры будет расти и потребление электроэнергии, ведь люди начнут массово включать обогревательные приборы. В то же время объем производства электроэнергии не будет расти.

По его словам, в разных регионах ситуация может кардинально отличаться.

"Где-то, условно, как это было недавно в Одесской области, света может не быть по несколько дней, а где-то - по полсуток", - подчеркнул он.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, 9 января в Киеве ввели экстренные отключения света после вражеского обстрела. Из-за сложной ситуации в энергетике в Киеве также увеличили интервал движения поездов метрополитена.

Кроме того, в ночь на 8 января Россия нанесла очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за поражения внешних распределительных устройств на подстанциях "Укрэнерго" без электроснабжения временно остались Днепропетровская и Запорожская области.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко предупреждала, что из-за налипания снега на линии электропередач возможны перебои с электроснабжением.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

