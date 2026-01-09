Более 13 часов без света: появились новые графики отключений для Запорожья на 10 января

В Запорожской области 10 января вводят графики почасовых отключений электроэнергии для стабилизации ситуации в энергосистеме Украины.

Отключение света в Запорожье - графики отключений для Запорожья на 10 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

В Запорожской области 10 января будут действовать графики отключения света

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать в полном объеме (5 очередей).

Завтра, 10 января, в Запорожской области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" будут действовать графики почасовых отключений света для населения. Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго.

"В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 10 января по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ)", - говорится в сообщении.

Также в течение всего дня с 00:00 до 24:00 будут действовать полные графики ограничения мощности (ГОП), которые охватывают пять очередей.

Когда не будет света 10 января Запорожская область / Скриншот

Отключение света 10 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 10 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00

Отключение света 10 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00

Отключение света 10 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 10 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 10 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 10 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 10 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 10 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 10 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 10 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 10 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Полтавской области с 10 января планировали изменить подход к почасовым отключениям электроэнергии, однако 9 января во время сессии Полтавского областного совета депутаты поддержали обращение к Кабинету Министров Украины и Полтавской ОГА с требованием не вводить новые графики.

Кроме того, 9 января в Киеве после вражеского обстрела были применены экстренные отключения электроэнергии. По информации ДТЭК, энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

В то же время в Украине прогнозируют резкое ухудшение погоды . По словам премьер-министра Юлии Свириденко, циклон зайдет на территорию страны через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около четырех часов утра, а из-за налипания снега на линии электропередач возможны перебои со светом.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

