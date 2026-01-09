Укр
Свет будут отключать весь день: график отключений для Черкасс и области на 10 января

Юрий Берендий
9 января 2026, 20:18обновлено 9 января, 21:21
В Черкасской области 10 января будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности из-за последствий вражеских атак.
Отключение света Черкассы - график отключений для Черкасс и области на 10 января

Завтра, 10 января, в Черкасской области в течение всего дня будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщило Черкассыоблэнерго.

"Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области 10 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ)", - говорится в сообщении.

Также, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 10 января с 00:00 до 24:00 в Черкасской области для промышленных предприятий и бизнеса введут графики ограничения мощности (ГОП).

Когда не будет света 10 января в Черкасской области - графики отключений Черкасская область

Отключение света 10 января Черкасская область очередь 1.1

1.1 04:00 - 07:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Отключение света 10 января Черкасская область очередь 1.2

1.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00

Отключение света 10 января Черкасская область очередь 2.1

2.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00

Отключение света 10 января Черкасская область очередь 2.2

2.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 15:00, 19:00 - 21:00

Отключение света 10 января Черкасская область очередь 3.1

3.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00

Отключение света 10 января Черкасская область очередь 3.2

3.2 00:00 - 02:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00

Отключение света 10 января Черкасская область очередь 4.1

4.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 19:00 - 21:00

Отключение света 10 января Черкасская область очередь 4.2

4.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 23:00 - 24:00

Отключение света 10 января Черкасская область очередь 5.1

5.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 23:00 - 24:00

Отключение света 10 января Черкасская область очередь 5.2

5.2 09:00 - 11:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

Отключение света 10 января Черкасская область очередь 6.1

6.1 02:00 - 04:00, 09:00 - 11:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

Отключение света 10 января Черкасская область очередь 6.2

6.2 00:00 - 02:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00

Генерация электроэнергии в Украине

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по личному счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Сколько будут действовать графики отключений света - прогноз эксперта

Как писал Главред, украинцам следует настраиваться на то, что графики отключений электроэнергии будут действовать как минимум до начала весны. Заметного улучшения ситуации в энергосистеме до конца зимы не прогнозируют. Как отметил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, текущее состояние генерации и сетей не позволяет ожидать скорого снятия ограничений.

"К сожалению, ситуация не может улучшиться до конца зимы, до начала марта. Даже если ракетные удары прекратятся и даже если будет спокойное время для более системных ремонтов", — подчеркнул эксперт в эфире Ранок.Live.

Отключение света в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 января по всей территории Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии, а также ограничения мощности для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Ночная атака России на Украину 9 января, вероятно, не окажет существенного влияния на продолжительность отключений. В то же время возможно усиление ограничений из-за похолодания, отметил народный депутат от фракции "Слуга народа", член энергетического комитета Сергей Нагорняк.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко, если температура несколько дней будет держаться на уровне около –20 градусов, для сохранения стабильности энергосистемы ограничения могут быть усилены.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Черкассы Умань Черкасская область Черкасчина отключения веерные отключения Новости Черкассы отключения света Отключение света Черкасская область
Россия хочет "выключить" города: Зеленский заявил о новых вызовах для мира

Россия хочет "выключить" города: Зеленский заявил о новых вызовах для мира

20:20Война
Тысячи домов без отопления: названы сроки восстановления подачи тепла в Киеве

Тысячи домов без отопления: названы сроки восстановления подачи тепла в Киеве

20:02Украина
Шмыгаль и Федоров уходят с должностей, состав Ставки изменили - что известно

Шмыгаль и Федоров уходят с должностей, состав Ставки изменили - что известно

19:29Украина
Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

