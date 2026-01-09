В Полтаве больницы, школы и дома могут остаться без воды и тепла: какова причина

Чиновники обратились в Кабмин, чтобы новые графики отключений не вводили в области.

Главное:

В Полтаве и области хотят отменить новые ГПО

Из-за отключения электроэнергии в больницах и школах может исчезнуть вода

Жители области могут остаться без тепла в случае длительных отключений

В Полтавской области планировали оптимизировать графики почасовых отключений электроэнергии уже с 10 января. Однако сегодня, 9 января, депутаты во время сессии Полтавского областного совета поддержали обращение к Кабинету Министров Украины и Полтавской ОГА о недопущении применения новых графиков.

Об этом стало известно во время прямой трансляции сессии областного совета. Почему чиновники направили такое обращение, объяснил исполняющий обязанности генерального директора КП ПОР "Полтававодоканал" Юрий Заставский.

Отключения электроэнергии могут "затронуть" важные объекты

Представитель водоканала отметил, что 10 января под действие графиков почасовых отключений в Полтаве подпадут 26 насосных станций. А по области — это аж 101 скважина и три очистные сооружения.

"Кроме населения, отключение электроэнергии может коснуться 54 школ, 47 детских садов и 36 фельдшерско-акушерских пунктов. Также под графики почасовых отключений попадают больницы в Полтаве, Карловке и Решетиловке", - подчеркнул он.

Также население Полтавщины может остаться без теплоснабжения. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора "Полтаватеплоэнерго" Олег Мизик. Дело в том, что из-за остановки насосов подкачки воды может прекращаться подача воды в отдельные котельные в городе. Хотя он добавил, что эти котельные обеспечены генераторами и топливом, поэтому пока критических проблем не ожидают.

Но если отключения будут длительными, уже через 2-3 месяца могут возникнуть серьезные проблемы с топливом и обслуживанием генераторов.

Какой город Украины может пережить этой зимой коммунальный коллапс - мнение эксперта

Главред писал, что ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев недавно предупреждал жителей столицы о том, что зимой ситуация в Киеве может быть критической не только с электроэнергией, но и с теплом и водой.

Но если в городе будут работать газопоршневые установки и генераторы, и в сетях будет надлежащее давление, пятиэтажки и девятиэтажки будут с теплом и водой, поскольку это предусмотрено гидродинамической системой, которая планировалась в Киеве и других городах Украины для такой застройки.

Проблемы с теплоснабжением в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Киеве после вражеского обстрела 9 января критическая ситуация. Из-за сильных морозов и отсутствия отопления коммунальщики начали слив воды из систем отопления в многоквартирных домах.

Ранее мэр столицы Кличко заявил, что в результате массированной атаки РФ на критическую инфраструктуру Киева в половине многоквартирных домов столицы сейчас нет теплоснабжения.

Накануне Юрий Корольчук предупреждал, что зима 2025-2026 годов будет самой сложной для украинцев. А все потому, что существует высокая вероятность, что в декабре-феврале температура в квартирах будет ниже из-за нехватки газа.

Об источнике: Полтавский областной совет Полтавский областной совет — орган местного самоуправления, представляющий общие интересы территориальных громад сел, поселков, городов, в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины, Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине" и другими законами, а также полномочий, переданных им сельскими, поселковыми, городскими советами, пишет Википедия.

