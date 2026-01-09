'Сюрпризы будут там, где РФ не ожидает': Ступак раскрыл план спецслужб на 2026 год

Военный эксперт заявил, что целью становятся не медийные лица, а реальные "дирижеры" войны.

https://glavred.info/war/syurprizy-budut-tam-gde-rf-ne-ozhidaet-stupak-raskryl-plan-specsluzhb-na-2026-god-10730795.html Ссылка скопирована

Ступак анонсировал изменение тактики украинских спецслужб / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Ступака:

Украинские спецслужбы готовят новые операции в 2026 году

Операции типа "Паутины" не будут повторяться в том же формате

Будущие спецоперации будут в неожиданных для России локациях

Украинские спецслужбы готовят новые операции, которые станут полной неожиданностью для РФ в 2026 году. Операции типа "Паутины" вряд ли будут повторяться в том же формате. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"Предполагаю, что продолжится работа по уничтожению российских генералов, причем далеко не самых известных. Ведь очень часто именно те российские генералы и полковники, о которых мы практически ничего не слышали, отвечают за наибольшее количество операций и являются главными "дирижерами". Именно на таких будет идти охота", - предположил он.

видео дня

Ступак отметил, что операции, подобные "Паутине", вряд ли будут повторяться в том же формате. Публичное раскрытие деталей таких действий, по его мнению, свидетельствует о том, что будущие операции будут другими по форме и будут происходить там, где РФ этого не ожидает.

"СБУ могла рассказать о том, как организовывалась и осуществлялась "Паутина", потому что для России уже припасен новый сюрприз, который приведет россиян в не меньшее возбуждение. Поэтому "старые декорации" и выбрасываются. Так что операции будут, но они будут совсем другими, и эти сюрпризы будут в тех локациях, где РФ точно не ожидает", - отметил Ступак.

Еще одним болезненным ударом для российской экономики, по его словам, станет расширение географии атак на нефтяные танкеры. Украина может выйти далеко за пределы Черного моря.

"Удары будут по пустым танкерам, чтобы не допустить экологической катастрофы и не спровоцировать напряжение в европейском обществе, в Турции, Греции и т.д. Это будет делаться для того, чтобы танкеры под угрозой больших потерь и убытков отказывались заходить в российские порты. Например, в Балтийском море пока ничего особенного не происходит, но это дело времени", - добавил эксперт.

Теневой флот РФ / Инфографика: Главред

Где прячутся российские танкеры - объяснение эксперта

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук отметил, что российские танкеры в портах Усть-Луга и Санкт-Петербург пока чувствуют себя в безопасности. В то же время большая часть теневого флота переориентируется на Балтийский маршрут.

"Танкеры теневого флота чувствуют себя там уверенно и, более того, используются для диверсий на территории европейских стран", - отметил он.

Атаки на нефтяные танкеры - новости по теме

Напомним, в ночь на 18 декабря дроны атаковали Ростовскую область России. Под удары попал порт Ростова-на-Дону, где попали в танкер.

Также 7 января в Атлантическом океане США завершили двухнедельную операцию, захватив танкер Marinera, который шел под российским флагом и связан с Венесуэлой. Почти одновременно в Карибском море США задержали еще один танкер M/T Sophia, который также перевозил венесуэльскую нефть.

Как сообщал Главред, у Кастамона в Турции беспилотник атаковал нефтяной танкер "Эльбус" под флагом Палау в Черном море. Повреждена верхняя часть судна, экипаж не пострадал.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред