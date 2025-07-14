Россия прячет авиацию после операции "Паутина": что известно

В Курской области и в оккупированном Крыму заметили сооружения бункерного типа на вражеских аэродромах.

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Россия строит бункеры для самолетов после операции "Паутина" / Коллаж: Главред, фото: understandingwar.org, СБУ

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Россия начала сооружать защитные укрытия на своих авиабазах

Бункеры заметили на Курщине и в Крыму

После операции СБУ "Паутина" российские военные начали возводить защитные сооружения на некоторых своих авиабазах. В частности, в Курской области и в оккупированном Крыму.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на спутниковые снимки, полученные украинской организацией Frontelligence Insight от 7 июля, на авиабазе "Халино" в Курской области российские военные построили около 10 укрепленных бункеров, покрытых слоем грунта, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия, а также восемь ангароподобных зданий, размещенных на перроне.

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Аналогичную информацию подтвердили сделанные 27 июня спутниковые снимки Planet Labs.

Авиабаза "Халино" в Курской области / understandingwar.org

Кроме того, по данным Frontelligence, спутниковые снимки от 9 июля свидетельствуют, что на авиабазе Саки в оккупированном Крыму российские военные возвели два бетонных сооружения бункерного типа.

Снимки Planet Labs от 7 июля также демонстрируют наличие бетонных укрытий для самолетов.

Авиабаза Саки в оккупированном Крыму / understandingwar.org

Как отмечает Frontelligence, по состоянию на 9 июля на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму не зафиксировано никакой строительной активности.

Аналитики также отмечают, что россияне до сих пор не убрали обломки самолетов на авиабазе "Белая" в Иркутской области и на авиабазе "Оленья" в Мурманской области. Эти два объекта были поражены украинскими дронами во время операции "Паутина".

"Не исключено, что Россия начала сооружать защитные укрытия на своих авиабазах только после трех лет войны в ответ на украинскую операцию "Паутина"", - констатируют в ISW.

Операция "Паутина" - что о ней известно

Как сообщал Главред, 1 июня Украина провела спецоперацию в тылу РФ, поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно обстреливающая мирные украинские города.

Примерная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Операция Паутина - что о ней известно / Инфографика: Главред

Позже стало известно, что удар планировался по пяти российским аэродромам. На дальнем востоке РФ реализовать операцию не удалось.

Операцию окрестили "Российским Перл-Харбором". СБУ показала самые яркие кадры операции "Паутина".

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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