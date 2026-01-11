Россия придумала неожиданный ход с танками: что стоит за новым маневром

Россия меняет тактику на фронте и испытывает новые схемы использования танков.

Армия применяет новую тактику для поддержки пехоты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Кратко:

Россия существенно сократила использование танков в 2025 году

Основная тактика перешла на пехотные операции

Бронетехника используется с дополнительной защитой и дронами

В течение 2025 года Россия значительно сократила использование танков из-за исчерпания запасов и перешла на преимущественно пехотную тактику. В то же время российская армия продолжает искать эффективные способы использования бронетехники в условиях доминирования дронов в воздухе, отмечает Forbes.

Ранее на фронте уже появлялись танки с "мангалом", "черепахи" (они же "сараи" - ред.), "дикобразы" и "кульбабки" - все эти варианты были призваны защитить технику. Однако совсем другая задача – найти тактику действий танков, которая уменьшала бы потери и была результативной.

Россия тестирует новую тактику

По данным Forbes, российское Министерство обороны уже упоминало новую тактику – использование боевой пары танков при поддержке дронов.

"Первый танк делает быстрый маневр в направлении украинских позиций, пока второй обеспечивает огневое прикрытие с удаленной позиции. Затем танки меняются ролями: второй делает рывок к украинским позициям, первый его прикрывает. Все эти маневры с неба отслеживают дроны, обеспечивая разведку и корректируя огонь танков", – пишет издание.

Новая тактика отличается от классической советской доктрины, где штурм начинался с артиллерийского обстрела, после чего в бой бросали большие силы бронетехники и пехоты. В современных условиях концентрацию техники быстро обнаруживают дроны, и ударный кулак уничтожается еще до начала штурма.

"Несмотря на эти проблемы, эта тактика, вероятно, принесет России краткосрочные выгоды. России срочно нужна бронетехника на поле боя, если она надеется достичь существенного прогресса против устойчивой украинской обороны", – отмечает Forbes.

Продвижение остается медленным

В то же время издание отмечает, что продвижение пехоты даже с новой тактикой происходит медленно и с высокими потерями: инфильтрированной пехоте не хватает собственной огневой мощи. Использование танков в боевых парах может обеспечить дополнительную огневую поддержку и ускорить продвижение, однако адаптивность украинских сил делает эффективность тактики пока неопределенной.

Способность армии РФ наступать на фронте – мнение эксперта

По словам военно-политического эксперта Александра Коваленко из группы "Информационное сопротивление", Россия уже не обладает тем потенциалом, который имела в 2022 году. По его мнению, основная задача ВСУ сейчас — максимально истощить врага, ведь страна, которая не способна эффективно держать оборону, неизбежно начинает отступать.

"Россия показала, что не может вести большие войны и проигрывает войну в Украине. Сейчас она пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать способность наступать", — отметил Коваленко.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, оккупационная армия страны-агрессора России продвигается в Днепропетровской области, однако пока ей удается лишь захватывать отдельные села.

Кроме того, теоретически Покровск еще не захвачен войсками страны-агрессора России, однако часть города, которая остается под контролем Украины, уже не велика. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Напомним, что российские оккупационные войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, но расширить зону боевых действий им не удалось. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала Мы – Украина.

Читайте также:

Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель авторов", в которой широкая сеть "авторов" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

