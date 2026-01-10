Укр
Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Руслан Иваненко
10 января 2026, 19:25
Враг перебрасывает резервы и пытается обходить украинские позиции, но темпы наступления остаются низкими.
Кремль концентрирует силы на Гуляйполе

Кратко:

  • Российские войска продвигаются всего на 7 км² в сутки
  • На Запорожском направлении уничтожено около 10 тыс. захватчиков
  • Общая численность российского контингента в Украине – 709–712 тыс. человек

Общие темпы продвижения российских войск на фронте существенно снизились и в настоящее время составляют около 7 квадратных километров в сутки. В то же время противник вынужден накапливать резервы, ведь скорость уничтожения его личного состава превышает темпы восстановления потерь.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, только на Запорожском направлении Силы обороны Украины уничтожили около 10 тысяч российских военных.

Россия нарастила контингент

Эксперт отметил, что общая численность российской группировки в Украине колеблется в пределах 709–712 тысяч человек. Это несмотря на то, что Россия выполнила план по набору более 400 тысяч военных в рамках новой волны мобилизации и контрактной службы. Однако стратегического перелома на фронте это не обеспечило.

Провал Купянской операции

По словам Жмайла, российским войскам не удалось реализовать Купянскую операцию в Харьковской области. Вместо этого украинские силы провели успешные контратакующие действия, что, как подчеркнул эксперт, усилило переговорные позиции Украины.

В Донецкой области оккупанты увязли в районе Покровско-Мирноградской агломерации, где украинские воины в сложнейших условиях продолжают удерживать оборону.

Почему Кремль сместил фокус на Гуляйполе

Именно поэтому, пояснил Жмайло, Кремль сместил акцент на Запорожское направление и начал давить на Гуляйполе.

"Потому что там россиянам удалось на первых этапах продавить одно из украинских подразделений, из-за этого другим пришлось очень быстро оттянуться, выстроить линию боевого столкновения. Дополнительно туда были переброшены с других направлений наши штурмовые подразделения, поэтому врага удалось затормозить", – озвучил Жмайло.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

По его словам, сейчас Гуляйполе Запорожской области фактически превратилось в большую "серую зону". Украинские военные разделили ее на сектора и удерживают позиции, в то время как российские подразделения пытаются расползаться по городу. СОУ проводят зачистки, а враг пытается уничтожать эти сектора.

"Там продолжается большая мясорубка. Россияне в этом несколько застряли. Именно Гуляйполе Путин выбрал для усиления своей дипломатической позиции, когда появился в военной форме и распознал, что город уже взят", – отметил эксперт.

Стратегия России и перспективы ее реализации

Жмайло добавил, что российское командование постоянно перебрасывает резервы туда, где видит возможность продавливать украинскую оборону. Если раньше приоритетом были Покровск и Мирноград, то сейчас – Гуляйполе. Глобальный замысел России, по его словам, заключается в создании "клещей" вокруг Орехового и Гуляйполя, обходе узлов обороны и инфильтрации.

Таким образом враг пытается постепенно захватывать части области и продвигаться в направлении Запорожья. Впрочем, подытожил Жмайло, говорить о гарантированном успехе этого плана рано — реализация такого замысла потребует от россиян значительного времени.

Способность армии РФ наступать на фронте — оценка эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Россия уже не обладает тем военным потенциалом, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его словам, ключевая задача Вооруженных сил Украины заключается в максимальном истощении противника, ведь государство, которое теряет способность удерживать оборону, в конечном итоге вынуждено отступать.

"Россия показала себя как страна, которая не имеет возможности вести большие войны. И она проигрывает войну в Украине. Сейчас Россия пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать", — подчеркнул Коваленко.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, оккупационная армия страны-агрессора России продвигается в Днепропетровской области, однако пока ей удается лишь захватывать отдельные села.

Кроме того, теоретически Покровск еще не захвачен войсками страны-агрессора России, однако часть города, которая остается под контролем Украины, уже не велика. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Напомним, что 81 аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщила, что с начала года российские оккупанты значительно активизировали свои действия в Серебрянском лесу на Луганщине. Враг планирует взять под контроль стратегические населенные пункты вдоль реки Северский Донец.

О персоне: Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло — украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, в которых освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских СМИ, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и дает прогнозы относительно развития событий.

война в Украине линия фронта Запорожская область Фронт
