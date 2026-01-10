Укр
Читать на украинском
Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: 7 пострадавших, много разрушений

Виталий Кирсанов
10 января 2026, 17:17
Разрушениям подверглись пять многоэтажных и 20 частных домов.
Оккупанты сбросили бомбу на Славянск
Оккупанты сбросили бомбу на Славянск / Фото: facebook.com/don.gunp

Кратко:

  • В результате обстрела ранены 5 мужчин и 2 женщины
  • Правоохранители документируют последствия атаки

Российские оккупанты сегодня, в субботу, 10 января, сбросили на Славянск управляемую бомбу мощностью 250 кг. В результате удара пострадали пять мужчин и две женщины. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"В результате обстрела ранены 5 мужчин в возрасте от 37 до 58 лет и две женщины - 34 и 70 лет. Полицейские-парамедики оказывали людям помощь и доставляли в больницу", - добавили в сообщении.

Кроме того, разрушениям подверглись пять многоэтажных и 20 частных домов, магазин, гараж, автомобиль.

В настоящее время правоохранители документируют последствия атаки.

Также в ГСЧС Украины сообщали, что утром россияне обстреляли Краматорский район в Донецкой области.

"В селе Зеленое в результате вражеского удара разрушен частный жилой дом, загорелись строительные конструкции. Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники извлекли из-под завалов тело погибшей женщины 1958 г. р.", - отмечается в сообщении.

По словам спасателей, в результате атаки был ранен еще один человек. Кроме того, бойцы ГСЧС ликвидировали пожары, которые произошли в результате удара РФ.

РФ может нарастить масштаб атак на Украину – мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц.

Об этом свидетельствует статистика. Если в марте 2024 года РФ за месяц запустила по нам 500 беспилотников, то в конце декабря 2025-го она запустила по Украине за одну ночь около 600 беспилотников. Поэтому наращивание массированности ударов для России не проблема.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что Киев массово атаковали российские ударные беспилотники в ночь на субботу, 10 января. В столице работали силы ПВО. Вражеские БПЛА заходили на столицу с севера.

Накануне Россия осуществила очередной обстрел гражданских кораблей в порту Одесской области. Во время движения к порту Черноморск 9 января ударный дрон РФ попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось под загрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора.

В ночь на 9 января российские оккупанты, по данным Владимира Зеленского, нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома.

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: 7 пострадавших, много разрушений

