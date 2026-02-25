Укр
Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

Анастасия Заремба
25 февраля 2026, 12:25
Какие изменения ждут украинцев в марте – Главред спросил у экспертов.
Что меняется с 1 марта
Что изменится с 1 марта для украинцев - список / Коллаж Главред

С 1 марта 2026 года в Украине вступает в силу ряд решений и изменений, которые повлияют на жизнь граждан уже в первый месяц весны. Часть нововведений касается пересмотра тарифов на мобильную связь и роста цен на отдельные продукты питания, в то же время запланирована индексация пенсий, корректировка подходов к мобилизационным процедурам, а в конце месяца страна традиционно перейдет на летнее время. Какие изменения ждут украинцев в марте - выяснял Главред.

Выплаты Нацкешбека повысят – как будут начислять средства

С 1 марта в Украине меняются правила начисления кэшбэка по программе "Национальный кэшбэк". Согласно решению Кабмина, вступает в силу обновленная модель стимулирования граждан отдавать предпочтение украинским товарам. До 28 февраля 2026 года кэшбэк будет начисляться в размере 10% на все товары в программе, тогда как с 1 марта 2026 года программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка — 5% и 15% в зависимости от категории товаров:

  • 15% будут начисляться на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35% (косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, ремонта и строительства, для животных, канцелярия, одежда, обувь и т. д., а также отдельные продукты питания — твердые и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп);
  • 5% будут начисляться на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35% (сладости и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров), соусы и приправы, хлеб и свежая выпечка, мука и другие товары для выпечки, замороженные продукты, яйца, другая бакалея).

Все начисления кэшбэка, как и раньше, будут поступать на карту "Национальный кэшбэк". Проверить сумму начислений можно в приложении "Дія".

Потратить средства по программе можно на:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • пищевые продукты украинского производства в магазинах и супермаркетах;
  • украинские лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию;
  • благотворительность – на пожертвования для ВСУ и другие благотворительные цели.

Проверить, участвует ли товар в программе "Национальный кэшбэк", можно на сайте "Сделано в Украине" или с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дія".

Индексация пенсий в марте – кого ждет повышение

Пенсии в Украине с 1 марта планируют повысить на 12,1%. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

"С 1 марта нами будет проведена индексация на 12,1%. Это на 4% больше, чем индекс инфляции, зафиксированный за предыдущий год. И эта индексация касается полностью всех пенсионеров, которые получают пенсии непосредственно из Пенсионного фонда", — отметил министр.

Перерасчет выплат будет происходить в индивидуальном порядке и автоматически, без необходимости дополнительного обращения в ПФУ.

Украинским пенсионерам пересчитают выплаты в марте / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Банкноты 1, 2, 5, 10 гривен заменят монетами — где и как можно обменять

Нацбанк сообщил, что со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов заменят на монеты.

"С этой даты эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций", – отметили в НБУ.

Граждане смогут обменять банкноты без ограничений и без взимания платы за обмен. Это можно будет сделать:

  • во всех отделениях банков Украины – в течение года с даты изъятия их из обращения, до 26 февраля 2027 года включительно;
  • в уполномоченных банках (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ") – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно;
  • в Национальном банке – на данный момент бессрочно.

Операторы повысят тарифы на связь – сколько придется платить

В марте 2026 года два крупнейших мобильных оператора страны — Vodafone Украина и Kyivstar — проводят масштабное обновление тарифной политики, сопровождающееся повышением стоимости ряда популярных пакетов. Изменения объясняют ростом расходов на электроэнергию, топливо для генераторов, обслуживание и модернизацию сети, а также инфляцией.

Vodafone пересматривает тарифы в два этапа: с 1 марта повышаются отдельные контрактные планы, а с 5 марта — большинство тарифов предоплаты. В среднем подорожание составляет от 45 до 80 гривен в зависимости от пакета. В частности:

  • тариф Joice растет ориентировочно с 260 до 330 грн за четыре недели,
  • Joice PRO — с 330 до 400 грн,
  • Joice MAX — с 450 до 520 грн.

Повышение также касается линейки SuperNet:

  • Start+ дорожает примерно с 260 до 330 грн,
  • Pro — с 340 до 400 грн,
  • Turbo 4G — с 250 до 320 грн.

Тариф Light+ растет ориентировочно с 185 до 230 грн за четыре недели. Для части контрактных предложений, в частности Red Unlim Max, ежемесячная плата устанавливается на уровне около 625 грн. В некоторых случаях оператор одновременно увеличивает объем мобильного интернета или минут, а также расширяет условия использования услуг в роуминге.

Kyivstar с 1 марта 2026 года повышает стоимость ряда архивных и популярных тарифных планов. Подорожание обычно составляет от 50 до 90 гривен в месяц. Среди тарифов, которых коснулись изменения:

  • "Смачний";
  • "Киевстар Комфорт 2018";
  • "LOVE UA Базовый";
  • "LOVE UA Свобода";
  • "Свобода 2022";
  • "Безлимитный Соцсети";
  • "Без границ lite";
  • "Твой Любимый".

Кроме того, в тарифах для устройств меняется ежедневная плата: если раньше она составляла 1 грн в сутки, то с марта возрастает до 2 грн. В то же время оператор заявляет о частичном увеличении пакетов мобильного интернета, в частности для использования в странах Европейского Союза в рамках обновленных условий роуминга.

В целом в 2026 году стоимость мобильной связи в Украине выросла в среднем примерно на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Операторы отмечают, что повышение является вынужденным шагом для сохранения стабильности сети и качества услуг. Абонентам рекомендуют проверить условия своих тарифов в мобильных приложениях или через SMS-сообщения и при необходимости рассмотреть переход на другие пакеты, чтобы оптимизировать расходы.

Мобилизация в марте – кого из военнообязанных ждут изменения

С 1 марта 2026 года в Украине военнообязанных ожидают изменения в рамках анонсированной Министерством обороны комплексной реформы мобилизации. Однако, как объяснила Главреду адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко, кардинального ужесточения из-за новых законов, указов или изменений в нормативные акты пока нет.

"Чего ожидать в марте? Вероятно, того же, что происходило в декабре, январе и феврале. Сейчас активно проводятся проверки военно-учетных документов на улицах и автодорогах. Если лицо находится в розыске или выявлено нарушение правил воинского учета, его сразу доставляют в территориальный центр комплектования", — пояснила адвокат.

По словам Марченко, по сравнению с предыдущим годом изменилась практика проверок. Ранее в случае отсутствия бронирования или отсрочки, но соблюдения правил воинского учета, военнообязанного обычно отпускали. "Сейчас лица без оформленной отсрочки или бронирования подлежат мобилизации. На практике это стало обычным явлением, тогда как раньше такие случаи были исключением", — отметила адвокат.

Мобилизация в Украине претерпит изменения в марте / колаж: Главред, фото: УНІИАН, ua.depositphotos.com

Она добавила, что в случае нарушения правил воинского учета "военнообязанного стопроцентно задерживают и доставляют в территориальный центр комплектования". Несмотря на наличие четкой процедуры мобилизации, которая предусматривает медицинский осмотр, выдачу боевой повестки и другие этапы, на практике мобилизация иногда происходит в течение нескольких часов после доставки.

Марченко также пояснила, что под "усилением контроля за воинским учетом" следует понимать два направления. "Первое — это контроль за соблюдением военнообязанными своих прав и обязанностей. Второй — соблюдение правил воинского учета на предприятиях. Каждое предприятие, независимо от его критической важности для экономики, обязано вести учет и проводить соответствующие проверки", — пояснила адвокат.

По ее словам, в 2026 году запланировано большое количество проверок предприятий по ведению воинского учета. "Во время них будут обращать внимание даже на мельчайшие детали. Поэтому речь идет скорее не об усилении контроля, а о повышенном внимании к правильности ведения учета как гражданами, так и предприятиями", — подчеркнула Марченко.

Перевод часов в марте — какова причина

В марте 2026 года Украина традиционно перейдет на летнее время. Перевод часов состоится 29 марта 2026 года в ночь с субботы на воскресенье в 3:00 по киевскому времени стрелки нужно будет перевести на один час вперед — на 4:00. Таким образом, украинцы будут спать на час меньше, однако световой день в вечернее время станет длиннее.

Переход осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 1996 года, которое регламентирует сезонное изменение времени. Украина переходит на летнее время в последнее воскресенье марта, а возвращается на зимнее — в последнее воскресенье октября.

Основная причина перевода часов — более рациональное использование светового дня и потенциальная экономия электроэнергии. Идея заключается в том, чтобы больше активного времени людей приходилось на период естественного освещения, что уменьшает потребность в искусственном свете в вечерние часы. Кроме того, синхронизация времени с большинством европейских стран упрощает транспортное сообщение, деловые контакты и международную коммуникацию.

В то же время вопрос целесообразности сезонного перевода часов в Украине периодически поднимается на уровне парламента. В течение последних четырех лет вопрос отмены сезонного перевода стрелок неоднократно рассматривался на законодательном уровне. Наиболее резонансным стал законопроект № 4201 "Об исчислении времени в Украине", который Верховная Рада приняла в 2024 году. Документ предусматривал отказ от сезонного перехода и установление в Украине постоянного стандартного (зимнего) времени — UTC+2. Планировалось, что после перехода на зимнее время в октябре 2024 года страна больше не будет возвращаться к летнему времени, а с 2025 года будет жить без перевода часов.

Однако, несмотря на принятие парламентом, закон не вступил в силу, поскольку не был подписан президентом Украины. В результате действующим остался старый порядок исчисления времени в соответствии с постановлением Кабмина 1996 года.

Таким образом, по состоянию на начало 2026 года ни один новый закон, который бы окончательно отменил сезонный перевод часов, не вступил в силу. Несмотря на законодательные инициативы и активные дискуссии о целесообразности изменения системы исчисления времени, в Украине продолжает действовать правило двукратного перевода стрелок в течение года.

Курс валют в марте – сколько будут стоить доллар и евро

Как рассказал в комментарии Главреду кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, в настоящее время происходит сокращение экспорта и рост импорта. А поскольку рост дефицита внешней торговли означает, что спрос на валюту будет расти, а НБУ придется увеличивать объемы валютных интервенций, что в дальнейшем может привести к ускоренной девальвации гривны.

"Во втором квартале ожидается поступление первого транша кредита от ЕС и первого транша кредита МВФ по новой программе. Поэтому валютные резервы НБУ в течение 2026 года будут оставаться на достаточно высоком уровне. Поскольку в Госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 грн. за доллар, то вполне вероятно, что НБУ будет проводить плавную девальвацию гривны в течение года. В марте не ожидается рост спроса на валюту. Курс доллара будет относительно стабильным. В случае закрепления курса выше отметки 43,5 грн. за доллар, доллар может вырасти до 44,0 грн. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 грн. за доллар", - отметил Хмелевский.

Что касается курса евро, то неопределенность в отношении тарифной политики США и ожидаемые удары по Ирану, которые могут перерасти в длительное противостояние на Ближнем Востоке, могут привести к новой волне снижения доллара США по отношению к евро и другим мировым валютам. "Если очередной конфликт с Ираном быстро завершится, то доллар сохранит свою стабильность. Ожидается, что курс гривны к евро на межбанковском рынке Украины в марте будет колебаться в диапазоне 50,0 - 53,0 грн. за евро", - уточнил экономист.

О персоне: Александр Хмелевский

Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики.

Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.

Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Цены на продукты в марте – что подорожает больше всего

В марте 2026 года цены на продукты питания в Украине продолжат расти, хотя резких скачков не ожидается. Основным фактором давления на продовольственный рынок остается энергетическая ситуация — перебои с электроснабжением и высокая стоимость альтернативной генерации увеличивают себестоимость производства и хранения продукции.

"Несмотря на то, что инфляция в целом замедляется, продовольственный рынок все еще находится под давлением. Отсутствие достаточной генерации электроэнергии толкает цены на значительное количество продуктов питания вверх. Поэтому в марте рост цен не будет стремительным, однако часть продуктов питания будет оставаться в режиме постепенного подорожания — примерно на 1–3%. Все будет зависеть от ситуации с энергоносителями. Чем дольше будет отсутствие электроэнергии, тем больше будут расходы производителей, соответственно — будет расти себестоимость, что повлечет за собой повышение цен", — пояснил Главреду заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, наибольший рост традиционно прогнозируется в овощном сегменте. На это влияют несколько факторов. Во-первых, сезонность, ведь запасы качественной продукции, хранившиеся с осени, постепенно исчерпываются, а спрос остается стабильным, поэтому меньшее предложение качественной продукции будет способствовать повышению цен. Во-вторых, расходы на хранение, ведь морозы в январе и феврале заставили производителей активнее использовать генераторы для поддержания температурного режима, что существенно увеличило расходы и влияет на конечную цену.

Высокими остаются и цены на тепличные овощи. Украинские огурцы только начинают появляться на рынке, но их себестоимость пока выше импортной продукции. "Закупочные цены на украинский огурец колеблются в пределах 160-170 гривен за килограмм, тогда как импорт из Турции может быть на 10-20 гривен дешевле. Турция ограничила экспорт из-за меньшего урожая у себя в стране, а существующий спрос со стороны Украины и других европейских стран не позволяет полностью обеспечить украинский рынок", — отмечает он. И добавляет, что существенное снижение цены возможно только в конце апреля, когда на рынок выйдут отечественные тепличные овощи с более низкой себестоимостью.

Хлеб, по словам Марчука, также продолжит традиционно дорожать.

"В марте ожидаем рост примерно на 2%. В целом за год хлеб может подорожать на 15-20%", — прогнозирует эксперт и объясняет, что энергетическая составляющая существенно влияет на хлебопекарную отрасль, хотя уровень зависимости различается в зависимости от предприятия.

Мясо и яйца пока демонстрируют относительную стабильность, однако ближе к Пасхе возможно дополнительное повышение.

"Перед праздниками традиционно растет спрос, а это может привести к частичному подорожанию уже в апреле", — говорит Марчук.

Молочная продукция в марте также может подорожать на 2%, поскольку в значительной степени зависит от ценообразования в энергетике.

"Официальные тарифы на электроэнергию высокие, а в случае отключений использование генераторов увеличивает расходы в пять-шесть раз. Это серьезно влияет на себестоимость в молочной отрасли", — объясняет эксперт.

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

