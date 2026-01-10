Макрон назвал цифру: сколько солдат Франция готова отправить в Украину

В Елисейском дворце обсудили детали участия Франции в гарантиях безопасности для Украины.

Оппозиция требует, чтобы развертывание войск происходило только при наличии мандата ООН / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/NATO

Кратко:

Франция планирует разместить до 6 тыс. военных в Украине

Силы будут действовать вдали от фронта и поддерживать армию

Развертывание возможно после заключения мирного соглашения

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил парламенту о плане размещения до 6 тысяч французских военных в Украине после заключения мирного соглашения, сообщает Le Monde.

8 января в Елисейском дворце состоялась закрытая встреча, в которой приняли участие министры, военное руководство, председатели палат парламента и лидеры фракций и партий.

По словам участников, Макрон представил конфиденциальные детали французского вклада в гарантии безопасности для Украины и подчеркнул, что речь идет о силах, которые не будут действовать на линии фронта.

Роль французских войск в Украине

Начальник генштаба Франции Фабьен Мандон пояснил:

"Это будут не силы сдерживания или стабилизации, а силы поддержки украинской армии".

Сам Макрон отметил, что иностранные военные будут размещены

"далеко от фронта" и будут заниматься сопровождением и обучением украинских подразделений.

Лидер депутатов "Непокоренной Франции" Матильда Пано сообщила, что Франция может направить в Украину до 6 тысяч солдат, добавив:

"Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу".

Позиция оппозиции и международные мандаты

Часть оппозиции, включая левую "Непокоренную Францию", коммунистов и правое "Национальное объединение", настаивает на том, что развертывание войск должно происходить только при наличии мандата ООН. В то же время представители правых отметили, что в случае официального запроса Киева международный мандат может быть необязательным.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что в течение двух-трех недель в парламенте состоятся отдельные дебаты по этому вопросу.

Роль иностранных войск в Украине – мнение эксперта

Политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что в настоящее время обсуждается возможность размещения европейского военного контингента на территории Украины. Он подчеркивает, что такие силы не являются гарантией безопасности для страны, а выполняют функцию сдерживания.

По словам Фесенко, европейские войска не будут стоять на линии фронта и не будут выполнять роль военного щита для Украины.

Заседание Коалиции желающих - последние новости

Как писал Главред, 6 января 2026 года в Париже состоялись переговоры лидеров "Коалиции желающих" с участием Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, представителей США и около 35 стран, на которых обсуждали гарантии безопасности для Украины, механизмы поддержки и возможные условия прекращения огня в войне с Россией.

Кроме того, премьер-министр Италии Джорджия Мелони после встречи "коалиции желающих" в Париже заявила, что ее страна не станет отправлять своих военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности.

Напомним, что Зеленский вместе с Макроном и Стармером подписали декларацию о намерениях по размещению многонациональных сил в Украине после завершения войны.

