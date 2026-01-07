Укр
В Италии сделали категорическое заявление относительно размещения войск в Украине

Инна Ковенько
7 января 2026, 09:50
Италия придерживается принципа добровольности участия в миротворческих миссиях и конституционных процедур в решениях по поддержке Украины.
В Италии сделали категорическое заявление относительно развертывания войск в Украине
В Италии сделали категорическое заявление по развертыванию войск в Украине

Вкратце:

  • Италия исключает использование своих военных на территории Украины
  • Решения о поддержке Украины будут приниматься только с соблюдением конституционных процедур

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони после встречи "коалиции желающих" в Париже заявила, что ее страна не станет отправлять своих военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности.

Италия неоднократно подчеркивала принципы добровольности участия в отправке войск. Об этом говорится на сайте итальянского правительства по итогам заседания Коалиции желающих 6 января.

"Подтверждая поддержку Италии безопасности Украины, в соответствии с тем, что всегда делалось, премьер Мелони подтвердила некоторые основные положения позиции итальянского правительства относительно гарантий, в частности исключение использования итальянских войск на территории Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Италия последовательно настаивает на принципе добровольности участия в миротворческих миссиях и необходимости соблюдения конституционных процедур при принятии решений о поддержке Украины в случае будущего нападения.

Размещение войск в Украине

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что сейчас обсуждается вариант с размещением на территории Украины европейского военного контингента, но это не гарантия безопасности, а силы сдерживания.

Он отметил, что европейские войска не будут стоять на линии фронта и не будут выступать военным щитом для Украины.

Заседание Коалиции желающих - последние новости

Как писал Главред, 6 января 2026 года в Париже состоялись переговоры лидеров "Коалиции желающих" с участием Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, представителей США и около 35 стран, на которых обсуждали гарантии безопасности для Украины, механизмы поддержки и возможные условия прекращения огня в войне с Россией.

Зеленский вместе с Макроном и Стармером подписали декларацию о намерениях по размещению многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после заключения мирного соглашения в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Он подчеркнул, что эти силы не будут вовлечены в боевые действия.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна готова присоединиться к гарантиям безопасности Украины и Европы, однако только после заключения мирного соглашения. В частности, Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen для контроля воздушного пространства, привлечь морские ресурсы для разминирования акватории Черного моря и продолжить подготовку украинских военных офицеров.

О персоне: Джорджа Мелони

Джорджа Мелони - итальянский политик, журналистка и государственный деятель, которая с октября 2022 года занимает должность премьер-министра Италии, став первой женщиной на этом посту. Она является лидером правоконсервативной партии "Братья Италии", известной акцентом на национальной идентичности, традиционных ценностях и жесткой миграционной политике. Во внешней политике Мелони последовательно поддерживает Украину в войне против России, подчеркивая, что мир не может означать капитуляцию, и выступает за предоставление Киеву гарантий безопасности и международной помощи, одновременно отвергая возможность отправки итальянских войск.

война в Украине Италия Джорджа Мелони
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

Китайский гороскоп на сегодня 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

Три знака зодиака скоро сказочно озолотятся: кто станет еще богаче

Три знака зодиака скоро сказочно озолотятся: кто станет еще богаче

19:31

Самодурство, паранойя и смерть: закономерности российской истории

19:21

Город затуманит и накроют осадки: в Полтаве прогнозируют опасную погоду

19:10

Три буквы и 142 владельца - какой город Украины имеет самое короткое названиеВидео

