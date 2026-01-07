В Италии сделали категорическое заявление относительно размещения войск в Украине

Вкратце:
- Италия исключает использование своих военных на территории Украины
- Решения о поддержке Украины будут приниматься только с соблюдением конституционных процедур
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони после встречи "коалиции желающих" в Париже заявила, что ее страна не станет отправлять своих военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности.
Италия неоднократно подчеркивала принципы добровольности участия в отправке войск. Об этом говорится на сайте итальянского правительства по итогам заседания Коалиции желающих 6 января.
"Подтверждая поддержку Италии безопасности Украины, в соответствии с тем, что всегда делалось, премьер Мелони подтвердила некоторые основные положения позиции итальянского правительства относительно гарантий, в частности исключение использования итальянских войск на территории Украины", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Италия последовательно настаивает на принципе добровольности участия в миротворческих миссиях и необходимости соблюдения конституционных процедур при принятии решений о поддержке Украины в случае будущего нападения.
Размещение войск в Украине
Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что сейчас обсуждается вариант с размещением на территории Украины европейского военного контингента, но это не гарантия безопасности, а силы сдерживания.
Он отметил, что европейские войска не будут стоять на линии фронта и не будут выступать военным щитом для Украины.
Заседание Коалиции желающих - последние новости
Как писал Главред, 6 января 2026 года в Париже состоялись переговоры лидеров "Коалиции желающих" с участием Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, представителей США и около 35 стран, на которых обсуждали гарантии безопасности для Украины, механизмы поддержки и возможные условия прекращения огня в войне с Россией.
Зеленский вместе с Макроном и Стармером подписали декларацию о намерениях по размещению многонациональных сил в Украине после завершения войны.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после заключения мирного соглашения в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Он подчеркнул, что эти силы не будут вовлечены в боевые действия.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна готова присоединиться к гарантиям безопасности Украины и Европы, однако только после заключения мирного соглашения. В частности, Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen для контроля воздушного пространства, привлечь морские ресурсы для разминирования акватории Черного моря и продолжить подготовку украинских военных офицеров.
О персоне: Джорджа Мелони
Джорджа Мелони - итальянский политик, журналистка и государственный деятель, которая с октября 2022 года занимает должность премьер-министра Италии, став первой женщиной на этом посту. Она является лидером правоконсервативной партии "Братья Италии", известной акцентом на национальной идентичности, традиционных ценностях и жесткой миграционной политике. Во внешней политике Мелони последовательно поддерживает Украину в войне против России, подчеркивая, что мир не может означать капитуляцию, и выступает за предоставление Киеву гарантий безопасности и международной помощи, одновременно отвергая возможность отправки итальянских войск.
