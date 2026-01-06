Історическая сделка в Париже: что получат украинцы после окончания войны и каким будет мир

Зеленский вместе с лидерами Европы и представителями США обсудили послевоенные гарантии безопасности и восстановления Украины и подписали важную декларацию.

Что получат Украины после окончания войны и каким будет мир / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какой документ подписали Украина, Британия и Франция

Что получат украинцы после окончания войны

Каким должен быть мир в Украине - какое "правильное" соглашение по миру предлагают США

6 января 2026 года в Париже состоялись переговоры лидеров "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Соединенных Штатов и около 35 стран, на которых обсуждали гарантии безопасности для Украины, механизмы поддержки и возможные условия прекращения огня в войне с Россией.

По итогам саммита союзники согласовали проекты ключевых документов, предусматривающих поддержку украинской армии, механизмы мониторинга прекращения огня, участие в многонациональных силах и долгосрочное сотрудничество в сфере безопасности.

Главред собрал главное, что стоит знать о результатах переговоров в Париже.

Какой документ подписали

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером подписали декларацию о намерениях по размещению многонациональных сил в Украине после завершения войны. Об этом сообщили по итогам встречи "коалиции желающих" во время общения лидеров с журналистами.

Эмманюэль Макрон пояснил, что документ касается системы гарантий безопасности, которая состоит из нескольких элементов, а соответствующий отчет по координации действий между европейскими странами и США уже подготовлен руководителями комитета.

"Сегодня мы достигли значительного прогресса, что отражено в Парижской декларации, которая предоставляет прочные гарантии длительного мира. Эта декларация коалиции добровольцев впервые признает оперативную конвергенцию между 35 странами, входящими в коалицию добровольцев, Украиной и Соединенными Штатами Америки. Мы говорим о надежных гарантиях безопасности", - сообщил он на пресс-конференции, которую транслировало Sky News.

/ Скриншот

По его словам, стороны договорились создать Координационный центр при Оперативном штабе коалиции для взаимодействия между вооруженными силами и усиления сотрудничества между Украиной, европейскими государствами, странами коалиции и США. Он также отметил, что в течение последних месяцев подход коалиции был согласован и систематизирован.

Декларация определяет ключевые составляющие гарантий безопасности, в частности введение механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня под руководством Соединенных Штатов при участии государств коалиции.

"Во-вторых, мы оказали поддержку Вооруженным силам Украины, которые являются первой линией обороны для сдерживания агрессии. Это будет формат из 800 000 украинских военнослужащих, и он будет нуждаться в материальном и военном обеспечении для сдерживания потенциальной агрессии. В-третьих, мы продолжим подготовку к организации многонациональных сил для развертывания в воздухе, на море и на суше с целью обеспечения безопасности после прекращения огня", - указал он.

/ Скриншот

Отдельно в документе предусмотрено юридическое обязательство союзников поддержать Украину в случае нового нападения со стороны России.

Детали гарантий безопасности для Украины

Владимир Зеленский сообщил, что все участники "Коалиции желающих" настроены работать для обеспечения реальной безопасности.

"Это очень конкретно. Есть декларация, совместная декларация, а также эта декларация о намерениях, подписанная нашими тремя странами. И это иллюстрирует готовность коалиции и европейских стран работать ради мира. И мы хотим быть готовыми, чтобы, когда дипломатия достигнет мира, мы могли разместить силы коалиции желающих. Детали будут изложены в других документах. Мы работаем над тем, какие страны готовы внести свой вклад и гарантировать безопасность в воздухе, на море и на суше. Мы оцениваем, какие силы необходимы, кто будет координировать все это. Мы также хотим работать над мониторингом и четко сказать, как будут финансироваться те или иные силы, а также украинская армия", - указал он.

Президент Украины добавил, что в этом соглашении решающее значение имеет все, что может предотвратить новую российскую агрессию.

"Мы также достигли прогресса с американскими представителями. Мы работали над документами в Париже, и мы будем иметь другие встречи с господином Уиткоффом и господином Кушнером. Мы работаем над некоторыми двусторонними соглашениями и двусторонними документами, а также трехсторонними документами, и надеемся вскоре подписать их в различных форматах", - сообщил он.

По его словам, принятые документы позволят усилить юридическую работу в государствах с парламентской системой, чтобы после успеха дипломатических усилий и завершения войны коалиция была полностью готова к развертыванию своих сил, а все детали сейчас прорабатываются в рамках других согласованных документов.

"Определено, какие страны готовы взять на себя лидерство в сферах обеспечения безопасности на земле, в воздухе, на море, в восстановлении. Определено, какие силы нужны. Определено, как будут управляться силы, на каких уровнях будет командование. Необходимо определить, как будет работать мониторинг. Необходимо абсолютно четко определить, как будет поддерживаться и финансироваться надлежащая сила и численность украинской армии. Сегодня я об этом говорил отдельно", - указал глава государства.

Президент подчеркнул, что основой системы безопасности остаются Вооруженные силы Украины, на базе которых будут эффективно функционировать все остальные компоненты. Он добавил, что военные Украины, Франции и Великобритании уже детально отработали вопрос дислокации, численности, необходимых видов вооружения и состава сил, которые смогут быть задействованы, и необходимые параметры для этого уже определены.

Численность армий европейских стран-членов НАТО, которые теоретически могут быть введены в Украину в качестве миротворцев / Инфографика: Главред

Будут ли США мониторить соблюдение мира

Владимир Зеленский сообщил, что во время нынешних переговоров с американской командой детально обсуждали вопрос мониторинга соблюдения мира, и Соединенные Штаты выразили готовность приобщаться к этой работе.

"Это очень важно для нас. Американские представители будут продолжать это делать. Что касается безопасности, то архитектура уже существует. И наши партнеры могут давить на Россию, чтобы она уступила в этой войне", - указал президент.

Он подчеркнул, что Украина никогда не стремилась к войне, тогда как именно Россия является стороной агрессии, и ключевым остается вопрос, кто и что готов сделать ради реального мира.

Президент отметил, что для того, чтобы мир заработал, агрессор должен остановиться, а для этого задействуется весь имеющийся инструментарий - от ударов по глубокому тылу врага до санкций и дипломатических усилий. Отдельное внимание во время встреч, в том числе со стороны других лидеров "Коалиции желающих", уделили противовоздушной обороне, которая является ежедневным приоритетом для Украины.

По словам Зеленского, страна остро нуждается в ракетах для ПВО, ведь российские обстрелы не прекращаются, несмотря на дипломатические контакты. Он отметил, что Москва не демонстрирует полной готовности к дипломатии, продолжая наносить удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, городам и селам. Именно поэтому вопрос усиления противовоздушной обороны поднимается на каждой встрече, в частности обсуждался и во время его разговоров с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго.

Откуда и какими типами ракет Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

"Я очень благодарен ему за понимание и поддержку. И здесь, в Париже, мы также поднимаем вопрос противовоздушной обороны. Чем сильнее наша оборона, тем сильнее будет дипломатия", - резюмирует он.

Страны-союзники создадут военные центры в Украине

Премьер-министр Великобритании Крис Стармер заявил, что была подписана декларация о намерениях относительно возможного размещения сил в Украине после заключения мирного соглашения, подчеркнув, что это составляющая твердой и долгосрочной поддержки Украины со стороны Лондона.

"Это открывает путь для создания правовой базы, в рамках которой британские, французские и партнерские силы могли бы действовать на территории Украины, обеспечивая безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстанавливая вооруженные силы Украины на будущее. Сегодня мы подробно обсудили эти вопросы. Поэтому я могу сказать, что после прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные центры по всей Украине и построят защищенные объекты для хранения оружия и военного оборудования, чтобы поддержать оборонные потребности Украины", - указал он.

Он подчеркнул необходимость говорить откровенно и отметил, что несмотря на заявления Москвы, Владимир Путин не подает никаких сигналов готовности к миру, ведь события последних недель свидетельствуют об обратном.

Стармер обратил внимание на новые массированные удары по Украине, гибель и ранения мирных жителей, а также масштабные отключения электроэнергии посреди зимы. Отдельно он вспомнил недавний обстрел больницы в Киеве и попытки Кремля отвлечь внимание от мирных инициатив безосновательными заявлениями об атаках на собственное население, отметив, что такие действия только усиливают решимость поддерживать Украину.

Самолеты серии Ту, которыми Россия наносит ракетные удары по Украине / Инфографика Главреда

"Мы продолжим усиливать нашу поддержку обороны Украины в 2026 году, чтобы обеспечить ее необходимым оборудованием и поддержкой для продолжения борьбы. И мы будем продолжать давить на Россию, в том числе принимать дальнейшие меры в отношении нефтетрейдеров и операторов теневого флота, которые финансируют военные расходы Путина. Мы продолжим эти усилия, пока они не сядут за стол переговоров с доброй волей и пока мы не достигнем нашей общей цели - справедливого и прочного мира", - указал он.

Каким должен быть мир в Украине - кто будет гарантом безопасности Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин и в дальнейшем будет наращивать усилия, направленные на скорейшее завершение войны, развязанной Россией против Украины. По его словам, целью является достижение перемирия, которое, в отличие от Минских договоренностей 2015 года, будет основываться на надежных гарантиях безопасности. Он подчеркнул, что европейцы вместе с Украиной стремятся совместно сформировать условия такого прекращения огня.

Мерц также отметил, что каждая страна-участница коалиции должна пройти собственные внутренние процедуры, чтобы определиться со своим вкладом, одновременно подчеркнув, что Германия и в дальнейшем будет предоставлять Украине политическую, финансовую и военную поддержку.

"Это может означать, например, что после прекращения огня для Украины в соседней зоне НАТО мы будем присутствовать там. Относительно типа и объема немецкого взноса, то, очевидно, это должно решать правительство и парламент Германии, когда эти условия будут определены и уточнены. Для меня и для правительства Германии, я бы сказал, что на данный момент ничего не исключается. Сейчас, на четвертом году войны, Германия является сильнейшим союзником Киева. А после прекращения огня Германия возьмет на себя ответственность за безопасность Украины и всего континента. Сегодня мы также обсудили, как после прекращения огня мы могли бы способствовать восстановлению Украины", - указал он.

Что держат украинцы после окончания войны

Спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что вместе с Джаредом Кушнером они провели почти десять часов переговоров, а вечером планируют встретиться с украинской делегацией для продолжения работы. Он подчеркнул, что поручение Дональда Трампа заключается в достижении мира в Украине, и американская сторона настроена сделать для этого максимум. По его словам, существенный прогресс был достигнут сначала в Женеве, а затем и в Берлине.

Уиткофф также отметил, что важной стала встреча в Мар-а-Лаго, которую ранее положительно оценил и Владимир Зеленский, и выразил надежду на дальнейший прогресс по итогам нынешних контактов. Он добавил, что работа над протоколами безопасности фактически завершена, и они должны дать украинскому обществу уверенность в том, что завершение войны будет окончательным.

"Но мы также считаем, что мы очень, очень близки к завершению соглашения о процветании, которое будет самым прочным из всех, когда-либо заключавшихся странами после подобных конфликтов. Это будет означать огромные возможности для украинского народа, для людей, которые возвращаются домой с войны и найдут там прекрасные рабочие места. Мы работаем над этим вместе с BlackRock, Ларри Финком. И мы считаем, что это будет очень, очень важно для народа Украины. Мы верим, что крепкая экономика коррелирует и напрямую связана с этими протоколами безопасности. Это делает Украину сильным, независимым государством", - указал он.

Спецпредставители Трампа для завершения войны России против Украины / Инфографика: Главред

Отдельно спецпредставитель Трампа подчеркнул важность всех встреч с европейскими партнерами, которые состоялись в этот день, и заявил об ощутимом прогрессе в переговорах. По его словам, обсуждались и варианты по территориальным вопросам, которые остаются самыми сложными и требуют дальнейших дискуссий и поиска компромиссов.

Он подчеркнул, что США выступают посредником и готовы приложить все необходимые усилия для продвижения мирного процесса.

"Президент Трамп твердо и горячо верит, что это убийство должно прекратиться, что эта бойня должна прекратиться. И мы все здесь, все мы, решительно настроены принять в этом участие", - резюмировал он.

Какое "правильное" соглашение по миру предлагают США

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что вопросы гарантий безопасности активно обсуждались еще в декабре во время масштабных переговоров в Мар-а-Лаго между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

По его словам, сторонам удалось урегулировать большинство, а возможно и все, ключевые спорные моменты. Наработки формировались в течение последнего месяца в тесных консультациях с украинской и европейской сторонами.

"Это не означает, что мы достигнем мира, но мир не был бы возможным без прогресса, который был достигнут здесь сегодня, то есть если Украина собирается заключить окончательное соглашение, она должна знать, что после заключения соглашения она будет в безопасности, будет иметь, очевидно, мощное средство сдерживания и реальные меры предосторожности, чтобы гарантировать, что это не повторится. Одной из причин, почему президент Трамп доволен тем, куда движутся гарантии безопасности, является то, что, исходя из его оценок и разговоров с президентом Путиным, если мы сможем заключить правильное соглашение, это будет означать соглашение, в котором обе стороны стремятся к деэскалации, что существует реальный механизм мониторинга, реальная способность, если когда-нибудь произойдет нарушение, устранить конфликт и, надеемся, деэскалацию", - подчеркнул он.

Чего ожидать от переговоров в 2026 году - мнение эксперта

Как писал Главред, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур, оценивая перспективы переговоров в 2026 году, подчеркнул, что диалог возможен лишь при условии реального сдерживания и ослабления Путина, чего сейчас не наблюдается.

По его мнению, для этого необходимо обеспечить бесперебойную работу механизма закупки американского вооружения, продолжить регулярный обмен разведывательной информацией, а также жестко и последовательно выполнять санкции, введенные как Европой, так и США, в частности последние ограничения в отношении нефтяного сектора, инициированные Трампом.

"То есть нужно, чтобы все это реально работало. Кроме того, необходимы серьезные изменения внутри страны - в том, как осуществляется управление государством в условиях войны. Нужна также ремобилизация общества, ведь впереди могут быть сложные, болезненные решения, без которых мы не сможем выстоять и отстоять собственную позицию", - резюмирует он.

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал.

