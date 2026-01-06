Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 7 января

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в области нескольких очередей.

Графики отключения света в Киеве / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что известно:

В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов

В Киеве и Киевской области 7 января вводят графики отключения света

В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 7 января. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.

Графики отключения света в Киеве

ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 12:30 до 16:30;

очередь 1.2:

с 3:00 до 5:30;

с 12:30 до 16:30;

очередь 2.1:

с 12:30 до 16:30;

с 23:00 до 24:00;

очередь 2.2:

с 14:00 до 18:00;

очередь 3.1:

с 6:00 до 9:30;

с 16:00 до 20:00;

очередь 3.2:

с 5:30 до 9:30;

с 16:00 до 20:00;

очередь 4.1:

с 6:00 до 9:30;

с 16:00 до 20:00;

очередь 4.2:

с 8:00 до 9:30;

с 16:00 до 20:00;

очередь 5.1:

с 9:00 до 13:00;

с 19:30 до 22:00;

очередь 5.2:

с 00:00 до 3:00;

с 9:00 до 13:00;

очередь 6.1:

с 9:00 до 16:00;

с 19:30 до 22:00;

очередь 6.2:

с 9:00 до 13:00;

с 19:30 до 23:30.

Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1 :

с 6:00 до 7:00;

с 13:30 до 17:00;

очередь 1.2:

с 6:00 до 7:00;

с 13:30 до 18:00;

очередь 2.1:

с 13:30 до 17:00;

очередь 2.2:

с 3:00 до 6:30;

с 14:00 до 17:00;

очередь 3.1:

с 7:00 до 10:00;

с 17:00 до 20:30;

очередь 3.2:

с 7:00 до 10:00;

с 17:00 до 20:00;

очередь 4.1:

с 8:00 до 10:00;

с 17:00 до 20:30;

очередь 4.2:

с 6:30 до 10:00;

с 17:00 до 20:30;

очередь 5.1:

с 10:00 до 17:00;

очередь 5.2:

с 10:00 до 13:30;

с 20:30 до 22:00;

очередь 6.1:

с 00:00 до 3:00;

с 10:00 до 13:30;

с 20:30 до 22:00;

очередь 6.2:

с 10:00 до 13:30;

с 20:30 до 22:00.

Какими будут отключения - мнение эксперта

Эксперты считают, что графики отключений электроэнергии в Украине могут оставаться в силе как минимум до начала весны.

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий, отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и ремонтные работы возобновятся, существенного улучшения работы генерации и сетей до конца зимы ожидать не стоит.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.

Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

