Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 7 января

Что известно:
- В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов
- В Киеве и Киевской области 7 января вводят графики отключения света
В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 7 января. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.
Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.
Графики отключения света в Киеве
ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 12:30 до 16:30;
- очередь 1.2:
- с 3:00 до 5:30;
- с 12:30 до 16:30;
- очередь 2.1:
- с 12:30 до 16:30;
- с 23:00 до 24:00;
- очередь 2.2:
- с 14:00 до 18:00;
- очередь 3.1:
- с 6:00 до 9:30;
- с 16:00 до 20:00;
- очередь 3.2:
- с 5:30 до 9:30;
- с 16:00 до 20:00;
- очередь 4.1:
- с 6:00 до 9:30;
- с 16:00 до 20:00;
- очередь 4.2:
- с 8:00 до 9:30;
- с 16:00 до 20:00;
- очередь 5.1:
- с 9:00 до 13:00;
- с 19:30 до 22:00;
- очередь 5.2:
- с 00:00 до 3:00;
- с 9:00 до 13:00;
- очередь 6.1:
- с 9:00 до 16:00;
- с 19:30 до 22:00;
- очередь 6.2:
- с 9:00 до 13:00;
- с 19:30 до 23:30.
Графики отключения света в Киевской области
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1 :
- с 6:00 до 7:00;
- с 13:30 до 17:00;
- очередь 1.2:
- с 6:00 до 7:00;
- с 13:30 до 18:00;
- очередь 2.1:
- с 13:30 до 17:00;
- очередь 2.2:
- с 3:00 до 6:30;
- с 14:00 до 17:00;
- очередь 3.1:
- с 7:00 до 10:00;
- с 17:00 до 20:30;
- очередь 3.2:
- с 7:00 до 10:00;
- с 17:00 до 20:00;
- очередь 4.1:
- с 8:00 до 10:00;
- с 17:00 до 20:30;
- очередь 4.2:
- с 6:30 до 10:00;
- с 17:00 до 20:30;
- очередь 5.1:
- с 10:00 до 17:00;
- очередь 5.2:
- с 10:00 до 13:30;
- с 20:30 до 22:00;
- очередь 6.1:
- с 00:00 до 3:00;
- с 10:00 до 13:30;
- с 20:30 до 22:00;
- очередь 6.2:
- с 10:00 до 13:30;
- с 20:30 до 22:00.
Какими будут отключения - мнение эксперта
Эксперты считают, что графики отключений электроэнергии в Украине могут оставаться в силе как минимум до начала весны.
Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий, отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и ремонтные работы возобновятся, существенного улучшения работы генерации и сетей до конца зимы ожидать не стоит.
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.
Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
