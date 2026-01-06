Укр
В Украине начались аварийные отключения: в каких регионах графики не действуют

Инна Ковенько
6 января 2026, 10:50
В энергосистеме Украины вводят аварийные отключения света из-за последствий атак РФ на критическую инфраструктуру.
  • РФ атаковала объекты энергетики в нескольких областях
  • В ряде областей введены графики аварийных отключений света

Во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.

В частности об экстренных отключениях сообщили облэнерго Сумской, Харьковской и Полтавской областей.

Причиной экстренных отключений является разрушение энергосистемы в результате последних атак РФ.

В каких областях графики не действуют

  • Сумская область

"В 09:37 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей", - заявляли в облэнерго.

  • Харьковская область

Облэнерго предупредило, что одновременно с аварийными продолжают действовать графики почасовых отключений.

  • Полтавская область

Графики аварийных отключений применяются в объеме 5 очередей.

Кроме того, как сообщило Укрэнерго, ночью враг нанес дроновых и артиллерийских ударов по энергообъектам в нескольких областях, в результате чего на утро остаются обесточенными абоненты в Харьковской и Донецкой областях, а город Славутич на Черниговщине почти полностью без света еще со вчерашнего дня.

Отмечается, что восстановительные работы продолжаются там, где это позволяют условия безопасности.

Какими будут отключения света зимой - прогноз эксперта

Как писал Главред, по словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам следует готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии будут оставаться в силе как минимум до начала весны.

Эксперт подчеркивает, что даже если ракетные удары прекратятся и наступит период покоя для проведения ремонтов, существенного улучшения работы генерации и энергосетей до конца зимнего сезона ожидать не стоит.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БПЛА.

Напомним, что в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины.

