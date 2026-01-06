В Украине начались аварийные отключения: в каких регионах графики не действуют

Коротко:
- РФ атаковала объекты энергетики в нескольких областях
- В ряде областей введены графики аварийных отключений света
Во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.
В частности об экстренных отключениях сообщили облэнерго Сумской, Харьковской и Полтавской областей.
Причиной экстренных отключений является разрушение энергосистемы в результате последних атак РФ.
В каких областях графики не действуют
- Сумская область
"В 09:37 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей", - заявляли в облэнерго.
- Харьковская область
Облэнерго предупредило, что одновременно с аварийными продолжают действовать графики почасовых отключений.
- Полтавская область
Графики аварийных отключений применяются в объеме 5 очередей.
Кроме того, как сообщило Укрэнерго, ночью враг нанес дроновых и артиллерийских ударов по энергообъектам в нескольких областях, в результате чего на утро остаются обесточенными абоненты в Харьковской и Донецкой областях, а город Славутич на Черниговщине почти полностью без света еще со вчерашнего дня.
Отмечается, что восстановительные работы продолжаются там, где это позволяют условия безопасности.
Какими будут отключения света зимой - прогноз эксперта
Как писал Главред, по словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам следует готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии будут оставаться в силе как минимум до начала весны.
Эксперт подчеркивает, что даже если ракетные удары прекратятся и наступит период покоя для проведения ремонтов, существенного улучшения работы генерации и энергосетей до конца зимнего сезона ожидать не стоит.
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БПЛА.
Напомним, что в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.
