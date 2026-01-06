В Украине начались аварийные отключения: в каких регионах графики не действуют

В энергосистеме Украины вводят аварийные отключения света из-за последствий атак РФ на критическую инфраструктуру.

https://glavred.info/energy/v-ukraine-nachalis-avariynye-otklyucheniya-v-kakih-regionah-grafiki-ne-deystvuyut-10729802.html Ссылка скопирована

Аварийные отключения света - где графики не действуют / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ атаковала объекты энергетики в нескольких областях

В ряде областей введены графики аварийных отключений света

Во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.

В частности об экстренных отключениях сообщили облэнерго Сумской, Харьковской и Полтавской областей.

видео дня

Причиной экстренных отключений является разрушение энергосистемы в результате последних атак РФ.

В каких областях графики не действуют

Сумская область

"В 09:37 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей", - заявляли в облэнерго.

Харьковская область

Облэнерго предупредило, что одновременно с аварийными продолжают действовать графики почасовых отключений.

Полтавская область

Графики аварийных отключений применяются в объеме 5 очередей.

Кроме того, как сообщило Укрэнерго, ночью враг нанес дроновых и артиллерийских ударов по энергообъектам в нескольких областях, в результате чего на утро остаются обесточенными абоненты в Харьковской и Донецкой областях, а город Славутич на Черниговщине почти полностью без света еще со вчерашнего дня.

Отмечается, что восстановительные работы продолжаются там, где это позволяют условия безопасности.

Какими будут отключения света зимой - прогноз эксперта

Как писал Главред, по словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам следует готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии будут оставаться в силе как минимум до начала весны.

Эксперт подчеркивает, что даже если ракетные удары прекратятся и наступит период покоя для проведения ремонтов, существенного улучшения работы генерации и энергосетей до конца зимнего сезона ожидать не стоит.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БПЛА.

Напомним, что в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред