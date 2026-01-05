Укр
Без света трижды в сутки: свежий график отключений для Днепропетровщины на 6 января

Руслан Иваненко
5 января 2026, 21:40обновлено 5 января, 23:22
В Днепре и области 6 января свет будут выключать в соответствии с новым почасовым расписанием.
Свет
Ограничение потребления электроэнергии будет действовать в течение дня / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Кратко:

  • В Днепре и области свет отключают 6 января
  • Отключения будут длиться несколько часов каждое
  • Свет будут выключать до трех раз в сутки

Во вторник, 6 января большинство регионов Украины столкнется с ограничением потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет будут отключать от двух до трех раз в сутки, сообщает ДТЭК.

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов.

Графики отключений для каждой очереди

1.1 Очередь

  • 06:00 - 08:00
  • 15:00 - 22:00

1.2 Очередь

  • 04:30 - 08:00
  • 10:00 - 11:30
  • 15:00 - 20:00

2.1 Очередь

  • 04:30 - 11:30
  • 15:00 - 18:30

2.2 Очередь

  • 04:30 - 08:00
  • 15:00 - 18:30

3.1 Очередь

  • 00:00 - 01:00
  • 08:00 - 15:00
  • 18:30 - 22:00

3.2 Очередь

  • 00:00 - 01:00
  • 08:00 - 15:00
  • 18:30 - 22:00

4.1 Очередь

  • 08:00 - 11:30
  • 18:30 - 22:00

4.2 Очередь

  • 00:00 - 01:00
  • 08:00 - 11:30
  • 18:30 - 23:00

5.1 Очередь

  • 01:00 - 04:30
  • 11:30 - 15:00
  • 22:00 - 24:00

5.2 Очередь

  • 11:30 - 15:00
  • 22:00 - 24:00

6.1 Очередь

  • 01:00 - 04:30
  • 11:30 - 18:30
  • 22:00 - 24:00

6.2 Очередь

  • 01:00 - 04:30
  • 11:30 - 18:30
  • 22:00 - 24:00

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 6 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 6 января Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 6 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 6 января Фото: ДТЭК

Жители Днепра могут проверить свой персональный график на сайте ДТЭК, введя адрес в соответствующее поле.

Как работают очереди

Компания объясняет:

"Все потребители разделены на шесть очередей. Если ограничения вводятся для трех очередей, временно отключают электроэнергию примерно у половины населения региона. Увеличение количества очередей охватывает большую часть абонентов, тогда как при меньшем количестве свет остается доступным большинству потребителей".

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Графики отключения света / Инфографика: Главред

Пункты несокрушимости

На Днепропетровщине продолжают работать "Пункты несокрушимости". Их расположение можно узнать на сайте Днепропетровской ОВА. Пункты функционируют в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы.

Пункт несокрушимости Никопольской громады работает круглосуточно, другие открываются при необходимости. Посетителям доступны свет, тепло, вода, а также возможность бесплатно выпить чаю, подзарядить гаджеты и отдохнуть.

Прогноз эксперта на зиму

По словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны.

Эксперт отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и появится возможность для ремонтов, существенного улучшения состояния генерации и энергосетей до конца зимнего сезона ожидать не следует.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, во вторник, 6 января, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.

Кроме того, во вторник, 6 января, в Киеве и Киевской области начинают действовать обновленные графики отключения электроэнергии.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Днепропетровщина новости Украины отключения света Масштабная ракетная атака на энергетику
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

