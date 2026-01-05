Без света трижды в сутки: свежий график отключений для Днепропетровщины на 6 января

В Днепре и области 6 января свет будут выключать в соответствии с новым почасовым расписанием.

Ограничение потребления электроэнергии будет действовать в течение дня / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Кратко:

В Днепре и области свет отключают 6 января

Отключения будут длиться несколько часов каждое

Свет будут выключать до трех раз в сутки

Во вторник, 6 января большинство регионов Украины столкнется с ограничением потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет будут отключать от двух до трех раз в сутки, сообщает ДТЭК.

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов.

Графики отключений для каждой очереди

1.1 Очередь

06:00 - 08:00

15:00 - 22:00

1.2 Очередь

04:30 - 08:00

10:00 - 11:30

15:00 - 20:00

2.1 Очередь

04:30 - 11:30

15:00 - 18:30

2.2 Очередь

04:30 - 08:00

15:00 - 18:30

3.1 Очередь

00:00 - 01:00

08:00 - 15:00

18:30 - 22:00

3.2 Очередь

00:00 - 01:00

08:00 - 15:00

18:30 - 22:00

4.1 Очередь

08:00 - 11:30

18:30 - 22:00

4.2 Очередь

00:00 - 01:00

08:00 - 11:30

18:30 - 23:00

5.1 Очередь

01:00 - 04:30

11:30 - 15:00

22:00 - 24:00

5.2 Очередь

11:30 - 15:00

22:00 - 24:00

6.1 Очередь

01:00 - 04:30

11:30 - 18:30

22:00 - 24:00

6.2 Очередь

01:00 - 04:30

11:30 - 18:30

22:00 - 24:00

Жители Днепра могут проверить свой персональный график на сайте ДТЭК, введя адрес в соответствующее поле.

Как работают очереди

Компания объясняет:

"Все потребители разделены на шесть очередей. Если ограничения вводятся для трех очередей, временно отключают электроэнергию примерно у половины населения региона. Увеличение количества очередей охватывает большую часть абонентов, тогда как при меньшем количестве свет остается доступным большинству потребителей".

Графики отключения света / Инфографика: Главред

Пункты несокрушимости

На Днепропетровщине продолжают работать "Пункты несокрушимости". Их расположение можно узнать на сайте Днепропетровской ОВА. Пункты функционируют в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы.

Пункт несокрушимости Никопольской громады работает круглосуточно, другие открываются при необходимости. Посетителям доступны свет, тепло, вода, а также возможность бесплатно выпить чаю, подзарядить гаджеты и отдохнуть.

Прогноз эксперта на зиму

По словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны.

Эксперт отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и появится возможность для ремонтов, существенного улучшения состояния генерации и энергосетей до конца зимнего сезона ожидать не следует.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, во вторник, 6 января, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.

Кроме того, во вторник, 6 января, в Киеве и Киевской области начинают действовать обновленные графики отключения электроэнергии.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

