Без света трижды в сутки: свежий график отключений для Днепропетровщины на 6 января

Во вторник, 6 января большинство регионов Украины столкнется с ограничением потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет будут отключать от двух до трех раз в сутки, сообщает ДТЭК.
Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов.
Графики отключений для каждой очереди
1.1 Очередь
- 06:00 - 08:00
- 15:00 - 22:00
1.2 Очередь
- 04:30 - 08:00
- 10:00 - 11:30
- 15:00 - 20:00
2.1 Очередь
- 04:30 - 11:30
- 15:00 - 18:30
2.2 Очередь
- 04:30 - 08:00
- 15:00 - 18:30
3.1 Очередь
- 00:00 - 01:00
- 08:00 - 15:00
- 18:30 - 22:00
3.2 Очередь
- 00:00 - 01:00
- 08:00 - 15:00
- 18:30 - 22:00
4.1 Очередь
- 08:00 - 11:30
- 18:30 - 22:00
4.2 Очередь
- 00:00 - 01:00
- 08:00 - 11:30
- 18:30 - 23:00
5.1 Очередь
- 01:00 - 04:30
- 11:30 - 15:00
- 22:00 - 24:00
5.2 Очередь
- 11:30 - 15:00
- 22:00 - 24:00
6.1 Очередь
- 01:00 - 04:30
- 11:30 - 18:30
- 22:00 - 24:00
6.2 Очередь
- 01:00 - 04:30
- 11:30 - 18:30
- 22:00 - 24:00
Жители Днепра могут проверить свой персональный график на сайте ДТЭК, введя адрес в соответствующее поле.
Как работают очереди
Компания объясняет:
"Все потребители разделены на шесть очередей. Если ограничения вводятся для трех очередей, временно отключают электроэнергию примерно у половины населения региона. Увеличение количества очередей охватывает большую часть абонентов, тогда как при меньшем количестве свет остается доступным большинству потребителей".
Пункты несокрушимости
На Днепропетровщине продолжают работать "Пункты несокрушимости". Их расположение можно узнать на сайте Днепропетровской ОВА. Пункты функционируют в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы.
Пункт несокрушимости Никопольской громады работает круглосуточно, другие открываются при необходимости. Посетителям доступны свет, тепло, вода, а также возможность бесплатно выпить чаю, подзарядить гаджеты и отдохнуть.
Прогноз эксперта на зиму
По словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны.
Эксперт отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и появится возможность для ремонтов, существенного улучшения состояния генерации и энергосетей до конца зимнего сезона ожидать не следует.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
