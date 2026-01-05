Экстренные отключения отменены: график отключений для Киева и области на 6 января

Во вторник, 6 января, в Киеве и Киевской области начинают действовать обновленные графики отключения электроэнергии.
Как сообщает ДТЭК, свет могут выключать от одного до трех раз в день, причем ограничения могут длиться целые сутки. Компания уже обнародовала обновленные объемы отключений для населения.
"В случае изменений мы будем оперативно информировать своих абонентов через телеграм-канал", - сообщили в ДТЭК.
В компании сообщили, что на Левом берегу столицы отменены экстренные отключения света.
В то же время ночью Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева возвращаются к плановым графикам отключений.
В ДТЭК напомнили, что графики могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме и указаний Укрэнерго.
Отключение света в Киеве
Графики для каждой очереди и подочереди:
1.1 Очередь
- 06:00 - 09:00
- 15:30 - 20:00
1.2 Очередь
- 05:00 - 09:00
- 15:30 - 19:30
2.1 Очередь
- 08:00 - 10:30
- 15:30 - 19:30
2.2 Очередь
- 06:00 - 09:00
- 15:30 - 19:30
3.1 Очередь
- 00:00 - 01:30
- 08:30 - 12:30
- 19:00 - 23:00
3.2 Очередь
- 10:00 - 15:30
4.1 Очередь
- 08:30 - 12:30
- 19:00 - 22:00
4.2 Очередь
- 08:30 - 12:30
- 19:00 - 22:00
5.1 Очередь
- 12:00 - 18:00
5.2 Очередь
- 12:00 - 16:00
- 22:30 - 24:00
6.1 Очередь
- 01:30 - 05:30
- 14:00 - 16:00
6.2 Очередь
- 12:00 - 16:00
Отключение света в Киевской области
Графики для каждой очереди и подочереди:
1.1 Очередь
- 06:00 - 09:30
- 16:30 - 20:00
1.2 Очередь
- 08:00 - 09:30
- 16:30 - 20:00
2.1 Очередь
- 06:00 - 09:30
- 16:30 - 20:00
2.2 Очередь
- 06:00 - 09:30
- 16:30 - 20:00
3.1 Очередь
- 09:30 - 13:00
- 14:00 - 16:30
3.2 Очередь
- 09:30 - 13:00
- 20:00 - 23:30
4.1 Очередь
- 09:30 - 13:00
- 20:00 - 22:00
4.2 Очередь
- 00:00 - 02:30
- 09:30 - 13:00
- 20:00 - 22:00
5.1 Очередь
- 13:00 - 16:30
5.2 Очередь
- 13:00 - 18:00
6.1 Очередь
- 13:00 - 16:30
- 23:30 - 24:00
6.2 Очередь
- 02:30 - 06:00
- 13:00 - 16:30
Новость дополняется.
