Экстренные отключения отменены: график отключений для Киева и области на 6 января

Во вторник, 6 января, в Киеве и Киевской области начинают действовать обновленные графики отключения электроэнергии.

Как сообщает ДТЭК, свет могут выключать от одного до трех раз в день, причем ограничения могут длиться целые сутки. Компания уже обнародовала обновленные объемы отключений для населения.

В компании сообщили, что на Левом берегу столицы отменены экстренные отключения света.

В компании сообщили, что на Левом берегу столицы отменены экстренные отключения света.

В то же время ночью Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева возвращаются к плановым графикам отключений.

В ДТЭК напомнили, что графики могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме и указаний Укрэнерго.

Отключение света в Киеве

Графики для каждой очереди и подочереди:

1.1 Очередь

06:00 - 09:00

15:30 - 20:00

1.2 Очередь

05:00 - 09:00

15:30 - 19:30

2.1 Очередь

08:00 - 10:30

15:30 - 19:30

2.2 Очередь

06:00 - 09:00

15:30 - 19:30

3.1 Очередь

00:00 - 01:30

08:30 - 12:30

19:00 - 23:00

3.2 Очередь

10:00 - 15:30

4.1 Очередь

08:30 - 12:30

19:00 - 22:00

4.2 Очередь

08:30 - 12:30

19:00 - 22:00

5.1 Очередь

12:00 - 18:00

5.2 Очередь

12:00 - 16:00

22:30 - 24:00

6.1 Очередь

01:30 - 05:30

14:00 - 16:00

6.2 Очередь

12:00 - 16:00

Отключение света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

1.1 Очередь

06:00 - 09:30

16:30 - 20:00

1.2 Очередь

08:00 - 09:30

16:30 - 20:00

2.1 Очередь

06:00 - 09:30

16:30 - 20:00

2.2 Очередь

06:00 - 09:30

16:30 - 20:00

3.1 Очередь

09:30 - 13:00

14:00 - 16:30

3.2 Очередь

09:30 - 13:00

20:00 - 23:30

4.1 Очередь

09:30 - 13:00

20:00 - 22:00

4.2 Очередь

00:00 - 02:30

09:30 - 13:00

20:00 - 22:00

5.1 Очередь

13:00 - 16:30

5.2 Очередь

13:00 - 18:00

6.1 Очередь

13:00 - 16:30

23:30 - 24:00

6.2 Очередь

02:30 - 06:00

13:00 - 16:30

