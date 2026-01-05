Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

Аналитики оценивают полеты Ту-95МС как учебные маневры и призывают не игнорировать сигналы тревоги.

Борта российской стратегической авиации выполнили маневры с пуском, который оказался имитационным / Википедия, Министерство обороны РФ

Кратко:

Три бомбардировщика Ту-95МС РФ вылетели с аэродрома "Оленья"

Борта выполняли постоянные маневры и меняли курс полета

Стратегические самолеты совершили пусковой маневр

Поздно вечером 6 января страна-террорист Россия подняла в воздух несколько бортов стратегической авиации. По информации мониторинговых каналов, в воздушном пространстве находятся по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые вылетели с аэродрома "Оленья".

Пусковой маневр и изменение курса

Около 40 минут назад они совершили пусковой маневр, сообщают мониторинговые каналы. Пока нет подтверждения реальности запусков - военные ожидают дополнительной информации. Борта продолжают постоянно маневрировать и менять курс полета.

Аналитики предполагают, что речь идет скорее об очередном "запугивании" со стороны России, а на самом деле - обычные учебные тренировки. Они призывают внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и не пренебрегать предупреждениями.

Реальные пуски не подтвердились

В итоге пуски ракет оказались имитационными, сообщают мониторы. По меньшей мере два из трех бортов стратегической авиации возвращаются на аэродром базирования на Дальний Восток.

Самолеты которыми обстреляют Украину / Инфографика Главреда

Изменение тактики РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, по словам Геннадия Хазана, президента Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов", во время последнего удара по Киеву стало заметно, что армия РФ изменила подход к воздушным атакам.

"Российские войска все активнее используют беспилотники, которые движутся на сверхмалых высотах. Это значительно усложняет их обнаружение средствами ПВО и одновременно повышает угрозу для гражданского населения, ведь такие дроны почти незаметны для радаров, но опасны для мирных жителей", - отмечает эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 января российские войска средь бела дня нанесли удары по Харькову и Днепру.

Кроме того, в ночь на 5 января Россия атаковала Чернигов баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Под обстрел попало частное предприятие на окраине города, сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Напомним, что в ночь на 5 января российские оккупационные войска поднимали в воздух стратегические бомбардировщики для удара по Украине. Однако, массированной атаки так и не состоялось из-за погодных условий.

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

