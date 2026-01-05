Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

Кратко:
- Три бомбардировщика Ту-95МС РФ вылетели с аэродрома "Оленья"
- Борта выполняли постоянные маневры и меняли курс полета
- Стратегические самолеты совершили пусковой маневр
Поздно вечером 6 января страна-террорист Россия подняла в воздух несколько бортов стратегической авиации. По информации мониторинговых каналов, в воздушном пространстве находятся по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые вылетели с аэродрома "Оленья".
Пусковой маневр и изменение курса
Около 40 минут назад они совершили пусковой маневр, сообщают мониторинговые каналы. Пока нет подтверждения реальности запусков - военные ожидают дополнительной информации. Борта продолжают постоянно маневрировать и менять курс полета.
Аналитики предполагают, что речь идет скорее об очередном "запугивании" со стороны России, а на самом деле - обычные учебные тренировки. Они призывают внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и не пренебрегать предупреждениями.
Реальные пуски не подтвердились
В итоге пуски ракет оказались имитационными, сообщают мониторы. По меньшей мере два из трех бортов стратегической авиации возвращаются на аэродром базирования на Дальний Восток.
Изменение тактики РФ - мнение эксперта
Как писал Главред, по словам Геннадия Хазана, президента Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов", во время последнего удара по Киеву стало заметно, что армия РФ изменила подход к воздушным атакам.
"Российские войска все активнее используют беспилотники, которые движутся на сверхмалых высотах. Это значительно усложняет их обнаружение средствами ПВО и одновременно повышает угрозу для гражданского населения, ведь такие дроны почти незаметны для радаров, но опасны для мирных жителей", - отмечает эксперт.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 января российские войска средь бела дня нанесли удары по Харькову и Днепру.
Кроме того, в ночь на 5 января Россия атаковала Чернигов баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Под обстрел попало частное предприятие на окраине города, сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Напомним, что в ночь на 5 января российские оккупационные войска поднимали в воздух стратегические бомбардировщики для удара по Украине. Однако, массированной атаки так и не состоялось из-за погодных условий.
Читайте также:
- В Украине готовят масштабные изменения для военных - новый министр представит план
- Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС
- Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу
Что известно о самолете Ту-95?
Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.
Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.
Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред