Прямое попадание в жилой дом и пожар: детали удара РФ по Чернигову

Известно, что в результате российской атаки погибших и травмированных нет.

Удар РФ по Чернигову / коллаж: Главред, фото: t.me/chernihivrada, ua.depositphotos.com

Коротко:

Ночью россияне атаковали ракетами и дронами Чернигов

Под удар попало частное предприятие

Также зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом

В ночь на 5 января страна-агрессор Россия атаковала Чернигов баллистическими ракетами и БпЛА. Поражение получило частное предприятие на окраине города. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"В результате атаки врага возникли пожары в одном из гаражных кооперативов города и в частном доме в прилегающей общине", - говорится в сообщении.

Брижинский добавил, что в результате ударов также было разрушено 8 гаражей и повреждено 96 гаражных помещений, здания хозяйственно-складского назначения на территории коммунального учреждения и хозяйственное здание одного из предприятий города.

Кроме того, по его словам, зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, в результате чего возник пожар.

"Также в результате попадания повреждены 15 частных жилых домов - выбиты окна и двери, повреждены заборы и ворота. Погибших и травмированных нет", - подытожил начальник Черниговской ГВА.

Последствия удара по Чернигову / фото: t.me/chernihivrada

Россия совершенствует дроны

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов ранее сообщал, что армия страны-агрессора России начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы.

По его словам, они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.

"Впервые такое вижу на Шахеде. Это ИК (инфракрасный) прожектор для ослепления зенитных дронов и авиации. Враг продолжает работать над контрмерами", - подчеркнул он.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 5 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Взрывы раздавались в Киеве, Чернигове, Полтаве и Харькове.

В Киеве в результате вражеского обстрела один человек погиб, еще трое - пострадали. В Оболонском районе произошло попадание и возгорание на втором этаже 4-х этажного медицинского учреждения, предварительно с работающим стационарным отделением.

Известно, что противник атаковал территорию Украины девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300. Также армия РФ запустила 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

