Прямое попадание в жилой дом и пожар: детали удара РФ по Чернигову

Коротко:
- Ночью россияне атаковали ракетами и дронами Чернигов
- Под удар попало частное предприятие
- Также зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом
В ночь на 5 января страна-агрессор Россия атаковала Чернигов баллистическими ракетами и БпЛА. Поражение получило частное предприятие на окраине города. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
"В результате атаки врага возникли пожары в одном из гаражных кооперативов города и в частном доме в прилегающей общине", - говорится в сообщении.видео дня
Брижинский добавил, что в результате ударов также было разрушено 8 гаражей и повреждено 96 гаражных помещений, здания хозяйственно-складского назначения на территории коммунального учреждения и хозяйственное здание одного из предприятий города.
Кроме того, по его словам, зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, в результате чего возник пожар.
"Также в результате попадания повреждены 15 частных жилых домов - выбиты окна и двери, повреждены заборы и ворота. Погибших и травмированных нет", - подытожил начальник Черниговской ГВА.
Россия совершенствует дроны
Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов ранее сообщал, что армия страны-агрессора России начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы.
По его словам, они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.
"Впервые такое вижу на Шахеде. Это ИК (инфракрасный) прожектор для ослепления зенитных дронов и авиации. Враг продолжает работать над контрмерами", - подчеркнул он.
Удары по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 5 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Взрывы раздавались в Киеве, Чернигове, Полтаве и Харькове.
В Киеве в результате вражеского обстрела один человек погиб, еще трое - пострадали. В Оболонском районе произошло попадание и возгорание на втором этаже 4-х этажного медицинского учреждения, предварительно с работающим стационарным отделением.
Известно, что противник атаковал территорию Украины девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300. Также армия РФ запустила 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.
Читайте также:
- Если Китай отвернется: известно, когда в РФ могут начаться проблемы с ракетами
- Оккупанты охотятся на мирных: FPV-дрон ударил по эвакуационной миссии в Константиновке
- "Есть два сценария": что на самом деле стоит за спектаклем с "дронами на резиденцию Путина"
О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред