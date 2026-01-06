Украинцам рекомендуют поставить миску с водой возле батарей: какая причина

Вкратце:
- Причиной сухости кожи может быть недостаточная влажность в помещении
- Увлажнить воздух в комнате можно с помощью обычной миски с водой\
Зимний сезон традиционно приносит не только холод, но и проблемы с кожей. Отопление существенно снижает уровень влажности в помещениях. В результате воздух становится сухим и буквально "вытягивает" влагу из кожи. Именно поэтому многие люди замечают сухость, покраснение и ощущение стянутости.
Главред расскажет, как небольшая миска с водой возле батареи может стать эффективным способом защитить кожу зимой.
Рекомендуем прочитать наш материал: Ручки скажут вам "спасибо": как защитить и увлажнить кожу в холодное время
Почему возникает сухость кожи
Доктор Анджали Махто, консультант-дерматолог объясняет, что в условиях низкой влажности кожа становится более чувствительной, быстрее реагирует на раздражители и склонна к обострению таких состояний, как экзема или розацеа. Как отмечает Express, теплый воздух в комнатах уменьшает кровоснабжение кожи, а значит, она получает меньше питательных веществ именно тогда, когда больше всего в них нуждается.
Зачем ставить миску с водой возле батарей
Чтобы предотвратить эти проблемы, дерматологи советуют простой и доступный способ - поставить миску с водой возле батарей. Вода постепенно будет испаряться, повышая уровень влажности в помещении и создавая более комфортные условия для кожи. Это поможет уменьшить сухость и зуд, а также поддержать естественный защитный барьер.
Рекомендуем поддерживать температуру в квартире на уровне около 18°C. Важно не забывать и о регулярном увлажнении кожи, кремы и эмульсии помогают восстановить влагу и липиды, которые теряются из-за сухого воздуха.
Почему нужно увлажнять воздух
Семейный врач Анастасия Неклюдова подчеркивает, что увлажнитель воздуха полезен не только для кожи, но и для дыхательной системы. По ее словам, при кашле и заболеваниях, которые сопровождаются образованием мокроты, сухой воздух может ухудшать состояние, ведь слизистые оболочки пересыхают и мокрота становится гуще. Использование увлажнителя помогает поддерживать нормальную влажность, что облегчает отхождение мокроты и способствует более быстрому выздоровлению.
Смотрите видео о том, почему нужно увлажнять воздух:
@ukraine.clinic Увлажнитель воздуха - зачем, для чего нужен ? Увлажнение воздуха при бронхите ПОЛНОЕ ВИДЕО: https://youtu.be/B2_qKJwNF98 ? О том, зачем и для чего нужен увлажнитель воздуха, рассказывает семейный врач Неклюдова Анастасия Сергеевна. #увлажнительвоздуха#бронхит♬ оригинальный звук - ? Клиника Украина ?
Читайте также:
- Любителям "кипятка" на заметку: дерматолог рассказал как правильно принимать душ и как избежать сухости кожи
- Сухость, ломкость, тусклость: что делать, если волосы как солома
- Эксперты назвали 5 неожиданных мест, где нельзя ставить увлажнитель воздуха
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред