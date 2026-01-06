Укр
Украинцам рекомендуют поставить миску с водой возле батарей: какая причина

Инна Ковенько
6 января 2026, 14:10
Миска с водой возле батареи поможет избежать неприятных симптомов и сохранить здоровый вид в холодный сезон.
Увлажнить воздух в комнате можно с помощью обычной миски с водой / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Причиной сухости кожи может быть недостаточная влажность в помещении
  • Увлажнить воздух в комнате можно с помощью обычной миски с водой\

Зимний сезон традиционно приносит не только холод, но и проблемы с кожей. Отопление существенно снижает уровень влажности в помещениях. В результате воздух становится сухим и буквально "вытягивает" влагу из кожи. Именно поэтому многие люди замечают сухость, покраснение и ощущение стянутости.

Главред расскажет, как небольшая миска с водой возле батареи может стать эффективным способом защитить кожу зимой.

Почему возникает сухость кожи

Доктор Анджали Махто, консультант-дерматолог объясняет, что в условиях низкой влажности кожа становится более чувствительной, быстрее реагирует на раздражители и склонна к обострению таких состояний, как экзема или розацеа. Как отмечает Express, теплый воздух в комнатах уменьшает кровоснабжение кожи, а значит, она получает меньше питательных веществ именно тогда, когда больше всего в них нуждается.

Зачем ставить миску с водой возле батарей

Чтобы предотвратить эти проблемы, дерматологи советуют простой и доступный способ - поставить миску с водой возле батарей. Вода постепенно будет испаряться, повышая уровень влажности в помещении и создавая более комфортные условия для кожи. Это поможет уменьшить сухость и зуд, а также поддержать естественный защитный барьер.

Рекомендуем поддерживать температуру в квартире на уровне около 18°C. Важно не забывать и о регулярном увлажнении кожи, кремы и эмульсии помогают восстановить влагу и липиды, которые теряются из-за сухого воздуха.

Почему нужно увлажнять воздух

Семейный врач Анастасия Неклюдова подчеркивает, что увлажнитель воздуха полезен не только для кожи, но и для дыхательной системы. По ее словам, при кашле и заболеваниях, которые сопровождаются образованием мокроты, сухой воздух может ухудшать состояние, ведь слизистые оболочки пересыхают и мокрота становится гуще. Использование увлажнителя помогает поддерживать нормальную влажность, что облегчает отхождение мокроты и способствует более быстрому выздоровлению.

Смотрите видео о том, почему нужно увлажнять воздух:

@ukraine.clinic Увлажнитель воздуха - зачем, для чего нужен ? Увлажнение воздуха при бронхите ПОЛНОЕ ВИДЕО: https://youtu.be/B2_qKJwNF98 ? О том, зачем и для чего нужен увлажнитель воздуха, рассказывает семейный врач Неклюдова Анастасия Сергеевна. #увлажнительвоздуха#бронхит♬ оригинальный звук - ? Клиника Украина ?

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

кожа температура воздуха лайфхак
07:59

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

07:57

Взрывы и пожары в Липецкой области, Башкортостане, Твери и Пензе: РФ атаковали дроныВидео

