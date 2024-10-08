Ручки скажут вам "спасибо": как защитить и увлажнить кожу в холодное время

Если ваши руки склонны к сухости в холодное время года, стоит выбирать увлажняющие средства, в состав которых входят глицерин, масло жожоба или ши, алоэ вера.

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Как спасти руки зимой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Freepik

Доктор Анил Шарма, медик из клиники Sharma Skin & Hair Surgery, объяснил, почему кожа становится сухой зимой и что можно сделать перед сном, чтобы это предотвратить.

По его словам, зимой мы часто сталкиваемся с такими симптомами сухости кожи, как шелушение, стянутость, шероховатость, зуд и даже потрескавшиеся участки. Особенно страдают руки из-за их частого использования, пишет сайт Express.

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Как ухаживать за руками зимой?

"Холодная температура снижает влажность воздуха, вытягивая влагу из кожи, а отопительные системы, такие как обогреватели, печи или камины, еще больше усиливают сухость, уменьшая уровень влаги в воздухе. Горячие души смывают естественные масла с кожи, что также способствует ее сухости, особенно если использовать агрессивное мыло, которое может раздражать и высушивать кожу. Если у вас склонность к сухости рук зимой, важно выбирать увлажняющие кремы, содержащие такие питательные ингредиенты, как глицерин, масло жожоба, масло ши и алоэ вера", - говорит врач.

Для чего нужны перчатки для сна?

Помимо правильного выбора крема, доктор Шарма рекомендует носить перчатки во время сна. Это делается не только для сохранения тепла.

"Если ваши кутикулы шелушатся, сухие или огрубевшие, стоит включить в ночной уход масла, богатые витаминами и увлажняющими компонентами. Масла, такие как кокосовое, аргановое и миндальное, богаты витамином Е, мощным антиоксидантом, который поддерживает образование защитных мембран для клеток кожи. Также можно попробовать многофункциональное масло, например, жожоба, которое содержит не только витамин Е, но и витамин А, способствующий гладкости и молодости кожи, а также витамин В, который действует как антиоксидант и помогает защитить кожу от свободных радикалов и повреждений клеток", - заявил врач.

Как ухаживать за кутикулами зимой?

Если вы выбрали масло для ухода за кутикулами, следуйте нескольким простым шагам:

Нанесите несколько капель масла на каждую кутикулу с помощью ватного диска или кисточки, в зависимости от того, что удобнее. Массируйте масло в кутикулу несколько минут, чтобы улучшить кровообращение и обеспечить глубокое проникновение. После этого наденьте хлопчатобумажные перчатки, чтобы масло могло лучше проникнуть в кожу и сделать ее мягкой до утра.

Для поддержания увлажненных кутикул эту процедуру нужно повторять регулярно.

"Для дополнительного эффекта можно нанести перед перчатками крем для рук с витамином Е или маслом ши", - советует врач.

Как подобрать уходовую косметику? В первую очередь при выборе уходовой косметики нужно обращать внимание на свой тип кожи. Ни в коем случае нельзя использовать средства для сухой кожи, если у вас жирный тип и наоборот. Также стоит обращать внимание на возраст. С возрастом легких кремов будет недостаточно, ведь кожа теряет влагу, упругость, нуждается в более жирных кремах, которые смогут насытить ее необходимыми компонентами. Также важным фактором является особенность вашей кожи: акне, аллергии, покраснения, воспаления и прочее. Здесь необходимо обращать внимание на состав, ведь средства с агрессивными компонентами не подойдут женщинам с чувствительной кожей.

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