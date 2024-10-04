Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Тренды осени 2024 в женской одежде: какие цвета актуальны в новом сезоне

Марина Фурман
4 октября 2024, 11:36
65
Не следует далеко прятать светлые вещи, ведь этой осенью очень даже уместно создавать образы с пастельными тонами.
одежда
Трендовое сочетание цветов на осень / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Осень всегда дарит возможность поэкспериментировать с разными оттенками, главное - правильно сочетать цвета в своем гардеробе. О том, какие цветовые комбинации актуальны осенью 2024 года рассказало издание Whowhatwear.

Не стоит прятать далеко в шкаф вещи светлых оттенков, ведь именно осенью бледно-желтый цвет легко можно совместить с темной палитрой. Например, на низ можно одеть вещи с желтой палитрой, это может быть юбка, шорты, брюки. А на верх попробуйте добавить свитер или кардиган синего или серых оттенков. Такое сочетание будет выглядеть нежно и непринужденно.

Хотя в этом году в основном преобладал ярко-зеленый цвет, в холодный сезон следует обратить внимание на более приглушенный вариант тона, например, оттенок Brat можно заменить на оливковый цвет. Наиболее удачным сочетанием с этим оттенком является угольно-серый.

видео дня

Бордовый цвет - это символ элегантности, уверенности и утонченности. Он способен придать глубину и насыщенность любому образу, а также подчеркнуть индивидуальность его владельца. С приходом осени этот цвет не теряет своей популярности, поэтому эксперты рекомендуют приобрести в гардероб вещь в этом оттенке. Бордовый цвет идеально подойдет женщинам с теплой кожей, золотистыми или рыжими волосами и карими, зелеными или ореховыми глазами. Этот оттенок прекрасно сочетается с серым, зеленым и синим цветами. К образу в бордовых тонах лучше всего подойдут глянцевые черные аксессуары, такое дополнение сделает насыщенный оттенок еще более высококлассным, чем он есть.

Коричневая и кремовая палитра - это одни из лучших и наиболее универсальных комбинаций сезона. Одежда с коричневым оттенком сочетается буквально со всей гаммой, которые уже есть в этом списке, но чтобы точно не прогадать, этот цвет бесподобно смотрится с кремовыми оттенками.

Небесно-голубой и цвет "camel" - отличная комбинация в осеннем гардеробе. Этот оттенок синего является столь же классическим, как и современные цветовые тенденции, особенно когда его сочетать с элегантными оттенками "camel". Если вы не уверены, как скомпоновать сегодня образ, то это сочетание никогда вас не подведет.

  • Трендові поєднання кольорів на осінь
    Трендові поєднання кольорів на осінь instagram.com/sashaabo/?hl=uk
  • Трендові поєднання кольорів на осінь
    Трендові поєднання кольорів на осінь instagram.com/sashaabo/?hl=uk
  • Трендові поєднання кольорів на осінь
    Трендові поєднання кольорів на осінь instagram.com/sashaabo/?hl=uk
  • Трендові поєднання кольорів на осінь
    Трендові поєднання кольорів на осінь instagram.com/sashaabo/?hl=uk
  • Трендові поєднання кольорів на осінь
    Трендові поєднання кольорів на осінь instagram.com/sashaabo/?hl=uk
  • Трендові поєднання кольорів на осінь
    Трендові поєднання кольорів на осінь instagram.com/sashaabo/?hl=uk

Что такое куртка?

Куртка - чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), которое наглухо застегивается. Иногда противопоставляется пальто как длиннополой зимней и/или демисезонной верхней одежде, а также мужскому пиджаку и женскому жакету, как верхней одежде в холодную погоду. Курткой считается чуть ниже пояса верхняя одежда, носимая на плечах (на верхней части туловища/тела), сообщает "Википедия".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода стилист Украина одежда
Реклама

Главное за день

Ещё
Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына

Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына

13:23Украина
В двух областях Украины введены аварийные отключения света: в Укрэнерго назвали причину

В двух областях Украины введены аварийные отключения света: в Укрэнерго назвали причину

12:45Украина
Экономическому бронированию быть: депутат подтвердил решение правительства

Экономическому бронированию быть: депутат подтвердил решение правительства

12:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами

Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами

Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

Последние новости

13:25

Почти 100 тысяч: глава Житомирской ОВА озвучил сумму своих доходов

13:23

Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сынаФото

13:16

"Ты мой": Ирина Билык намекнула на воссоединение с Дмитрием Коляденко

12:45

В двух областях Украины введены аварийные отключения света: в Укрэнерго назвали причину

12:33

Экономическому бронированию быть: депутат подтвердил решение правительства

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем ВостокеИзраиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке
12:30

Украину накроет мощный циклон: в каких областях будут лить дожди

12:03

"Путин боялся": Джонсон сказал, почему диктатор РФ напал на Украину

11:46

Наслушался фантазера-Путина: Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом - детали

11:43

Для лучшего роста и урожая: какие растения нужно обрезать в октябре - полный список

Реклама
11:41

Гороскоп на завтра 5 октября: Тельцам - большие перемены, Рыбам - счастливый день

11:40

"Нежная моя": Сергей Жадан огорошил публичным обращением к Кристине Соловий

11:36

Тренды осени 2024 в женской одежде: какие цвета актуальны в новом сезонеФото

11:25

Ударит +8 и будут сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

11:23

Эксперт: Удары СБУ по складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия

11:10

Участвовал в военных преступлениях РФ: в Энергодаре взорвали "начальника охраны" ЗАЭСВидео

11:10

Блокирование вступления Украины в ЕС: в Польше неожиданно пошли по стопам Орбана

10:50

Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Трамп - Джонсон

10:47

Что такое "паздерник": мало кто догадается, что это слово на самом деле означаетВидео

10:39

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - паранойя, Козлам - тревога

10:36

База ППМ в Воронежской области в огне: Генштаб поделился деталями попадания

Реклама
10:27

Мобилизация в Украине: в Раде выступили за снижение мобилизационного возраста - что известно

10:06

"Лишь бы здоровый был": Сергей Притула показал взрослого сына-копию

10:01

Подожгли "конторы чекистов": в России сожгли областное управление ФСБВидео

09:51

2 самых вкусных кляра для рыбы: повара поделились рецептами, которые готовятся моментальноВидео

09:37

Во всех районах, кроме одного: в Киеве ухудшилось состояние воздуха

09:32

"Находилась в бреду": путинистка Любовь Успенская в тяжелом состоянии

09:23

"Силы обороны отступили": ситуация на Запорожье может существенно обостриться - Селезнев

08:34

Враг "дышит в спину" возле четырех населенных пунктов: DeepState об успехах РФ

08:34

НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной: в Пентагоне назвали причину

08:26

Готовятся исторические решения: Сибига заинтриговал заявлением после разговора с Блинкеном

08:10

Интереснее обстоят дела с Курской группировкоймнение

07:56

"Страшно плохо для военных": эксперт рассказал о новых трудностях для ВСУ

07:45

"Может угрожать международный розыск": Рамина решила наказать беглеца Александра Волошина

07:19

В РФ - мощные пожары на двух НПЗ: что известноВидео

06:47

Остались месяцы или недели: в ISW спрогнозировали, когда остановится наступление РФ

06:10

Израиль и Иран сделали "октябрьский сюрприз" для выборов в СШАмнение

04:50

Как на украинском сказать "беушный": какую ошибку мы часто делаем, не подозревая об этомВидео

04:25

"Не допустите тотального поражения": командир назвал город, который атакует РФ после Угледара

04:04

Почему во Франции нельзя выбрасывать билеты на метро: неожиданное объяснение

03:36

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

Реклама
03:00

Станет настоящим оберегом: что нужно повесить в доме 4 октября

03:00

Только мегамозг найдет лицо на рисунке: головоломка для гениев за восемь секунд

02:30

Не поняли даже родители: задание по математике для детей озадачило сеть

01:30

Известный украинский дизайнер раскрыл детали романа с мужчиной: "Продолжал любить"

03 октября, четверг
23:51

Украина под атакой Шахедов: раздаются взрывы, громко даже в Киеве

23:25

"Даже нет сплошных линий обороны": в Курской области внезапно изменилась ситуация - полковник

23:16

"Путин именно этого и боится": эксперт сказал, когда разразятся беспорядки в РФ

23:09

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

21:50

"Есть действенная тактика": Зеленский назвал основную потребность Украины для защиты неба

21:45

Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунамиВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять