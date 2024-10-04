Тренды осени 2024 в женской одежде: какие цвета актуальны в новом сезоне

Не следует далеко прятать светлые вещи, ведь этой осенью очень даже уместно создавать образы с пастельными тонами.

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Трендовое сочетание цветов на осень / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Осень всегда дарит возможность поэкспериментировать с разными оттенками, главное - правильно сочетать цвета в своем гардеробе. О том, какие цветовые комбинации актуальны осенью 2024 года рассказало издание Whowhatwear.

Не стоит прятать далеко в шкаф вещи светлых оттенков, ведь именно осенью бледно-желтый цвет легко можно совместить с темной палитрой. Например, на низ можно одеть вещи с желтой палитрой, это может быть юбка, шорты, брюки. А на верх попробуйте добавить свитер или кардиган синего или серых оттенков. Такое сочетание будет выглядеть нежно и непринужденно.

Хотя в этом году в основном преобладал ярко-зеленый цвет, в холодный сезон следует обратить внимание на более приглушенный вариант тона, например, оттенок Brat можно заменить на оливковый цвет. Наиболее удачным сочетанием с этим оттенком является угольно-серый.

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Бордовый цвет - это символ элегантности, уверенности и утонченности. Он способен придать глубину и насыщенность любому образу, а также подчеркнуть индивидуальность его владельца. С приходом осени этот цвет не теряет своей популярности, поэтому эксперты рекомендуют приобрести в гардероб вещь в этом оттенке. Бордовый цвет идеально подойдет женщинам с теплой кожей, золотистыми или рыжими волосами и карими, зелеными или ореховыми глазами. Этот оттенок прекрасно сочетается с серым, зеленым и синим цветами. К образу в бордовых тонах лучше всего подойдут глянцевые черные аксессуары, такое дополнение сделает насыщенный оттенок еще более высококлассным, чем он есть.

Коричневая и кремовая палитра - это одни из лучших и наиболее универсальных комбинаций сезона. Одежда с коричневым оттенком сочетается буквально со всей гаммой, которые уже есть в этом списке, но чтобы точно не прогадать, этот цвет бесподобно смотрится с кремовыми оттенками.

Небесно-голубой и цвет "camel" - отличная комбинация в осеннем гардеробе. Этот оттенок синего является столь же классическим, как и современные цветовые тенденции, особенно когда его сочетать с элегантными оттенками "camel". Если вы не уверены, как скомпоновать сегодня образ, то это сочетание никогда вас не подведет.

Что такое куртка? Куртка - чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), которое наглухо застегивается. Иногда противопоставляется пальто как длиннополой зимней и/или демисезонной верхней одежде, а также мужскому пиджаку и женскому жакету, как верхней одежде в холодную погоду. Курткой считается чуть ниже пояса верхняя одежда, носимая на плечах (на верхней части туловища/тела), сообщает "Википедия".

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