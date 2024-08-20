Исчезнет из дома навсегда: что кладут в шкаф, чтобы спасти вещи от моли

Моль может наделать изрядной беды, попав в шкаф со старой шубой или новеньким платьем. Главред выяснил, какой запах лучше всего отпугивает моль.

https://glavred.info/life/ischeznet-iz-doma-navsegda-chto-kladut-v-shkaf-chtoby-spasti-veshchi-ot-moli-10590155.html Ссылка скопирована

Чего больше всего боится моль - какой запах убивает моль / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Моль - это небольшая ночная бабочка, известная своей способностью портить одежду и текстиль. Они могут не заметно поедать ткань изнутри, оставляя после себя дырки, которые часто обнаруживаются уже тогда, когда вред нанесен. Моль размножается очень быстро, поэтому своевременное выявление и уничтожение вредителя является важным для сохранности одежды и текстильных изделий. О том, как избавиться от моли в квартире в домашних условиях самостоятельно быстро рассказала эксперт по быту Марианна Бойко в эфире "Сніданку з 1+1".

Почему моль ест одежду

В сюжете отмечается, что в мире существует 22 семейства этих насекомых. Однако, поеданием одежды занимаются только 2 - моль шубная и платяная.

"Шубная в основном любит мех, но иногда подгрызает шерсть. Внимание, наши вещи портит только гусеница шубной моли. Взрослая особь, бабочка, вообще не питается, живет, спаривается и умирает. Платяная, или ее еще называют комнатная, она ест все шелк, шерсть даже грызет ковры и обивку мебели", - отмечают специалисты.

Нужно ли убивать моль, которая летает

Эксперт по быту отмечает, что взрослая моль ничего не ест.

"Если она себе летает, то пусть и летает, она ничего грызть не будет. И это, кстати, мужчина моль летает", - добавляет она.

Смотрите видео о том, как избавиться от моли:

Что лучше всего помогает от моли

Марианна Бойко продолжает, что есть разные виды средств от моли, в частности химические.

"Они могут быть в форме пластины, спреев, таблеток. Они токсичны для взрослых людей, а особенно для детей. Если шкаф стоит в спальне, вы будете дышать токсинами", - предупреждает она.

Чего боится моль, народные средства - какой запах убивает моль

По словам эксперта, существуют простые народные методы борьбы с молью в домашних условиях.

"Это может быть лаванда. Кроме того, можно сделать саше или специальные мешочки с лавандой. Также, моль боится запаха сушеных шкурок цитрусовых, гвоздики и черного перца", - сказала она.

Смеси лаванды и сушеных шкурок апельсинов можно поставить в шкаф или разложить в местах, где активно распространяется моль. Эксперт отметила, что от этих запахов личинки моли погибают.

Как сделать, чтобы моль не ела вещи

Марианна Бойко указывает о том, что гусеницы моли очень любят есть грязную пищу - шерстяную, платяную.

"Сначала, если какую-то вещь уже это не носите, нужно хорошо исправить ее или вычистить, затем высушить. Можно даже на солнце где-то несколько часов. Также ее нужно хорошо проветривать. Я знаю, что шубы выбивают так сильно, потому что эти личинки плохо держатся и очень легко отпадают из шубы", - сказала она.

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред