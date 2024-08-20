Не только ценой и цветом: чем отличается цукини от кабачка - простое объяснение

Овощи всегда занимали важное место в приготовлении блюд. Однако, некоторые из них настолько похожи, что вследствие ошибки можно легко испортить вкус еды.

https://glavred.info/life/ne-tolko-cenoy-i-cvetom-chem-otlichaetsya-cukini-ot-kabachka-prostoe-obyasnenie-10590101.html Ссылка скопирована

Чем отличается цукини от кабачка - простое объяснение / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Цуккини и кабачок часто путают, поскольку они относятся к одному виду, но есть определенные отличия между ними. О том, чем отличается цуккини от кабачка и, как правильно готовить цуккини поинтересовался один из пользователей на форуме Quora.

"Есть ли разница между летними кабачками и цукини, кроме цвета?", - поинтересовался автор сообщения.

Чем отличается цуккини от кабачка на вкус

Эксперт по естественным наукам Бенджамин Багнес отмечает, что кабачок и цуккини на самом деле очень разные. Несмотря на родство и сходство друг с другом по текстуре, они очень отличаются на вкус.

видео дня

"Кабачок имеет более мягкий вкус, который хорошо сочетается с небольшим количеством сливочного или оливкового масла и соли. Цукини имеет сильный, немного горький вкус, который трудно скрыть. Однако недавно я обнаружил, что мне нравится добавлять его в домашний чили, где он довольно хорошо сочетается. Он также хорошо добавляется в супы и блюда на основе томатов", - написал он.

Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

Почему кабачки называют цукини

Карой Мангини, автор кулинарной книги "Овощной мясник" в комментарии для издания "The kitchn" отметила, что термин "летние кабачки" охватывает много разновидностей свежих овощей, которые собирают преимущественно в летние месяцы. К таким кабачкам относятся цуккини, многие виды желтых кабачков и патиссоны.

"Зрелость имеет наибольшее влияние на вкус и текстуру всех сортов. Большие, более зрелые летние кабачки дают больше семян и более водянистую мякоть. Как правило, небольшие и средние (молодые и среднего возраста) летние кабачки всех сортов и цветов имеют лучшую текстуру и вкус - тонкую, хрустящую кожуру и нежную, слегка сладковатую и ореховую мякоть", - отметила она.

Цукини обычно имеет более насыщенный зеленый цвет, тогда как кабачки могут быть светло-зелеными или даже желтыми.

Также специалисты отмечают, что кроме цвета, основным отличием между двумя овощами является форма. Цукини прямой, а кабачок имеет жирное дно и сужается к горлышку. В мякоти кабачка также может быть больше семян.

Также, цуккини растет кустом, а стебли кабачка, в свою очередь, стелются по земле.

Чем полезно цукини

Цукини классически имеет темно-зеленую кожуру и мягкую белую мякоть. Об основных полезных свойствах цукини рассказали эксперты HealthLine.

Богатые питательными веществами - цуккини богаты на ряд витаминов, минералов и других полезных растительных соединений;

Высокое содержание антиоксидантов;

Способствуют здоровому пищеварению;

Могут снизить уровень сахара в крови - цуккини могут помочь снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа;

Могут улучшить здоровье сердца;

Могут укрепить зрение - частично это связано с тем, что цукини богаты витамином С и бета-каротином - два питательных вещества, важных для здоровья глаз;

Могут помочь похудеть - цуккини богаты водой и имеет низкую калорийность, что может помочь вам чувствовать себя сытыми.

Что такое Healthline? Healthline - американский веб-сайт с информацией о здоровье со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он был основан в 1999 году, перезапущен в 2006 году и создан как отдельная организация в январе 2016 года. Healthline занимает середину рейтинга веб-сайтов с информацией о здоровье. Исследование лучших веб-сайтов о здоровье, опубликованное в 2021 году, оценило его качество как "хорошее" по сравнению с "отличными" оценками MedlinePlus и рейтингом "удовлетворительно/хорошо" от Medical News Today, пишет Википедия.

Можно ли использовать цукини вместо кабачка

Кулинарные эксперты указывают на то, что цукини можно употреблять даже в сыром виде. Кожура у него гораздо нежнее, поэтому ее можно не срезать.

"Кабачки хороши в тушеном или жареном виде, а цукини достаточно 5-минутной термической обработки. Если вы увидели в рецепте цуккини, а под рукой оказались кабачки, обязательно снимите кожуру с овощей, а также увеличьте время приготовления блюда на несколько минут", - отмечают специалисты.

В общем, в кулинарии эти овощи используют похоже, но цуккини чаще используют в блюдах, где нужно сохранить форму и текстуру.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред