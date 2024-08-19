Сухой корм или влажный: чем вообще лучше не кормить котов - ответ биохимика

Выбор типа корма для котов является важным аспектом их благополучия. Главред выяснил, как правильно кормить кота и какой корм безопаснее: сухой или влажный.

https://glavred.info/life/suhoy-korm-ili-vlazhnyy-chem-voobshche-luchshe-ne-kormit-kotov-otvet-biohimika-10589594.html Ссылка скопирована

Какой корм лучший для котов - почему коты больше любят влажный корм / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Выбор между сухим и влажным кормом для кошек зависит от потребностей вашего любимца, его возраста, состояния здоровья и индивидуальных предпочтений. Сухой корм имеет несколько преимуществ: он удобен в хранении, помогает поддерживать здоровье зубов благодаря жеванию, и обычно является более экономичным вариантом. Однако, он содержит меньше влаги, что может быть проблемой для кошек, которые пьют мало воды. О том, как выбрать корм для кота говорится в сюжете "Сніданку з1+1".

Можно ли давать коту молоко или сметану

Ветеринары отмечают, что сухой корм для кормления домашних котов является более полезным, чем домашние блюда.

"К примеру, молоко и рыба вообще противопоказаны потому, что плохо усваивается. А вот кефир, нежирный творог и йогурт давать можно, но не часто. Но лучше относительно рациона проконсультироваться с врачом ветеринаром", - говорится в сюжете.

Эксперты отмечают, что в домашних условиях очень сложно подобрать нужное количество жиров, белков, углеводов.

"В кормах это уже все подобрано с учетом физиологии животного", - говорять ветеринары.

Как выбрать корм для кота

Зооспециалисты отмечают, что корма бывают разные не только по вкусам, но и по классам.

"Пачка сухого корма экономкласса стоит сравнительно дешево, но вреда от такого продукта значительно больше, чем пользы, потому что готовится он из некачественного сырья. Туда могут входить ароматические и пищевые вкусовые добавки, от которых у кота может развиться привыкание", - указывает ветеринар.

В то же время продукты премиум-класса уже могут похвастаться наличием настоящего мяса.

Какой корм лучше: сухой или влажный

Биохимик Глеб Репич отмечает, что даже ветеринары советуют добавлять в рацион котика и влажный и сухой корм.

"Но надо учитывать. Во-первых, на ценовой диапазон (это эконом, премиум или супер премиум-класс). Желательно кормить кота, конечно, кормами премиум или супер премиум-класса. Если кормить кота дешевым кормом, то особенно у породистых котов это может привести к нарушениям, проблемам со здоровьем. Особенно это касается сухого корма", - делает вывод он.

Смотрите видео о том, как выбрать корм для кота:

По словам эксперта, при кормлении кота сухим кормом надо следить, чтобы у кота постоянно была свежая вода.

"Если у кота не будет доступа к свежей воде, то это может привести к проблемам с почками, в первую очередь. А если проблемы с почками, то нужно переводить кота на дорогой, лечебный корм на пожизненный период", - предупреждает Глеб Репич.

Кто такой Глеб Репич Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Почему коты больше любят влажный корм

Биохимик указывает на то, что коты в большинстве выбирают влажный корм, ведь он для пушистиков более естественный.

"Потому что дичь она влажная. И даже ветеринары советуют, если кот не очень хорошо ест, немножко подогреть корм, где-то градусов до 40, чтобы он был тепленький, как свежая добыча", - сказал он.

Что должно быть написано на пачке кошачьего корма

Он советует в любом случае смотреть, в первую очередь, не на цену.

"По цене можно выбрать, но смотрим на упаковку и читаем, что там должно быть написано. Первыми должны указываться мясные ингредиенты - это мясо и мясопродукты. Но лучше, это в самих кормах супер премиум-класса, там пишется конкретно, какое это мясо. Например, не 40% мяса и мясопродуктов, а 40% курицы", - резюмировал биохимик Глеб Репич.

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред