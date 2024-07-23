Что обязательно должно быть в рационе кошки: какая опасность от корма

Чем нельзя кормить котов / коллаж: Главред, фото: unsplash

Какой домашней едой лучше кормить кошку, чтобы она не болела, а наоборот укрепляла свое здоровье. Специалисты советуют кормить пушистиков мясом, мясными субпродуктами, рыбой, овощами и крупами. Однако, стоит быть осторожным и рыбу давать не чаще 2 раз в неделю. Важно, чтобы котики получали полезные домашние продукты, такие как куриные сердца, желудки, говяжья печень, язык и сердце. Больше полезной информации в материале.

Чем лучше кормить кота сухим кормом или натуральной пищей

Специалисты в ветеринарном деле утверждают, если угощать любимца остатками со стола, то существует риск угробить его здоровье, или даже сократить его жизнь. Наш любимый суп или бульон, где есть соль и специи могут привести к расстройствам и хроническим болезням внутренних органов животного. Однако, если в рационе кошек будет больше диетического мясо: говядина или курятина в сочетании с рисом, то это станет отличным витаминным комплексом для кошек, а ваш пушистик будет себя прекрасно чувствовать. Натуральный рацион хорошо подойдет привередливым животным. Свежеприготовленная еда за счет естественной влажности и состава имеет большую вкусовую привлекательность для питомцев.

Сейчас очень популярно готовое питание для собак и кошек. Существует множество производителей сухих и влажных кормов, которые стараются приготовить вкусности, чтобы угодить самым требовательным котикам. Сейчас даже создают специальные линейки питания для животных с различными особенностями, а также лечебные корма. Производители кормов отмечают, что корм супер-премиум класса содержит более 50% мяса и субпродуктов без костей и кожи. Такой корм усвоится в организме кошек на 95%.

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Чем нельзя кормить кошку

Шоколадные изделия, конфеты, варенье, джем и прочее.

Жареная и жирная пища, которая не усваивается.

Свинина очень жирное мясо для кота, а от сырого котик может заразиться гельминтозом.

Молоко нельзя взрослым котам, ведь у них непереносимость лактозы.

Печень в сыром состоянии может вызвать заболевания желудка, а вареная провоцирует запоры.

Кости могут застрять в желудке кота и повредить их.

Нельзя давать котам отварной картофель.

Употребление большого количества рыбы может спровоцировать недостаток витамина К и привести к мочекаменной болезни.

Котам запрещено употреблять собачий корм.

Что можно давать кошке ежедневно

Специалисты отмечают, что рацион взрослой кошки должен на 65% состоять из мяса. Животным можно давать нежирную говядину, телятину, мясо кролика, ягненка, курицы, индейки, однако стоит правильно это приготовить. Также стоит каждое утро давать отварное мясо, иногда заменять субпродуктами.

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