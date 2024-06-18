Что чувствует кошка, когда ее усыпляют: почему не стоит это делать

Можно ли усыплять животных в православии и как церковь относится к эвтаназии - Главред собрал полезные факты.

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Почему нельзя усыплять котов / коллаж: Главред, фото: unsplash

Почему церковь не одобряет собак и не позволяет людям посещать вместе с ними храмы - Главред поделился полезными советами. Считается, что собакам запрещено заходить в церковь, ведь они могут отвлекать внимание верующих от молитв или же случайно опорожниться в помещении храма.

Что происходит с животным после усыпления

Ветеринары сообщили, что обязательно и необходимо перед эвтаназией ввести общий наркоз животному. После того, как наркоз введут животному, оно потеряет любую чувствительность к боли, а сознание станет подавлено к действиям. После того, как врач отметит, что животное потеряло чувствительность и сознание, тогда больному животному начинают вводить специальный препарат, который вызывает постепенную остановку дыхания и сердца. Врачи рассказали, что во время усыпления животное не получает муки и боль, не испытывает страха - ваш любимец будет тихо засыпать, чтобы никогда не проснуться. Однако, стоит помнить, что усыпление собак или кошек без наркоза - это страшная жестокость.

Что говорит Церковь об усыплении животных

Священники считают, что животные созданы лишь для того, чтобы служить человеку. Ведь, согласно преданию из Библии, считается, что Бог доверил животных управлению того, кого создал по Своему образу и подобию.

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"Следовательно, законно использовать животных для еды и изготовления одежды. Их можно приручать, чтобы они помогали человеку в его труде и досуге. Медицинские и научные эксперименты на животных, которые практикуются в разумных пределах, морально приемлемы, потому что они служат для лечения или спасения жизни", - отметили в церкви.

То есть, из этих слов можно сделать вывод, что допустимо лишать животных жизни ради их же спасения.

Почему нельзя усыплять животных

Недобросовестные и жестокие ветеринары могут предложить сэкономить на услуге эвтаназии, заверив, что одна инъекция поможет быстро и надежно решить проблему. Однако, помните, что часто такие препараты являются очень сильными и содержат яд, который сразу парализует нервную систему вашего любимца. После того, как такой врач введет вашей собаке или коту такой яд, животное начнет вздрагивать, а затем резко застынет. На первый взгляд можно подумать, что животное умерло, однако ваш четвероногий друг просто не может пошевелиться и в муках постепенно задыхается.

Что такое эвтаназия? Эвтаназия - это специальное умерщвление смертельно больного или травмированного животного. С помощью эвтаназии избавляют животное от тяжелых физических страданий, а его смерть должна быть быстрой и абсолютно безболезненной, пояснили в ветлечебнице.

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