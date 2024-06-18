УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что чувствует кошка, когда ее усыпляют: почему не стоит это делать

Юлия Закрепа
18 июня 2024, 01:30
24
Можно ли усыплять животных в православии и как церковь относится к эвтаназии - Главред собрал полезные факты.
Что чувствует кошка, когда ее усыпляют: почему не стоит это делать
Почему нельзя усыплять котов / коллаж: Главред, фото: unsplash

Почему церковь не одобряет собак и не позволяет людям посещать вместе с ними храмы - Главред поделился полезными советами. Считается, что собакам запрещено заходить в церковь, ведь они могут отвлекать внимание верующих от молитв или же случайно опорожниться в помещении храма.

Что происходит с животным после усыпления

Ветеринары сообщили, что обязательно и необходимо перед эвтаназией ввести общий наркоз животному. После того, как наркоз введут животному, оно потеряет любую чувствительность к боли, а сознание станет подавлено к действиям. После того, как врач отметит, что животное потеряло чувствительность и сознание, тогда больному животному начинают вводить специальный препарат, который вызывает постепенную остановку дыхания и сердца. Врачи рассказали, что во время усыпления животное не получает муки и боль, не испытывает страха - ваш любимец будет тихо засыпать, чтобы никогда не проснуться. Однако, стоит помнить, что усыпление собак или кошек без наркоза - это страшная жестокость.

Что говорит Церковь об усыплении животных

Священники считают, что животные созданы лишь для того, чтобы служить человеку. Ведь, согласно преданию из Библии, считается, что Бог доверил животных управлению того, кого создал по Своему образу и подобию.

видео дня

"Следовательно, законно использовать животных для еды и изготовления одежды. Их можно приручать, чтобы они помогали человеку в его труде и досуге. Медицинские и научные эксперименты на животных, которые практикуются в разумных пределах, морально приемлемы, потому что они служат для лечения или спасения жизни", - отметили в церкви.

То есть, из этих слов можно сделать вывод, что допустимо лишать животных жизни ради их же спасения.

Почему нельзя усыплять животных

Недобросовестные и жестокие ветеринары могут предложить сэкономить на услуге эвтаназии, заверив, что одна инъекция поможет быстро и надежно решить проблему. Однако, помните, что часто такие препараты являются очень сильными и содержат яд, который сразу парализует нервную систему вашего любимца. После того, как такой врач введет вашей собаке или коту такой яд, животное начнет вздрагивать, а затем резко застынет. На первый взгляд можно подумать, что животное умерло, однако ваш четвероногий друг просто не может пошевелиться и в муках постепенно задыхается.

Что такое эвтаназия?

Эвтаназия - это специальное умерщвление смертельно больного или травмированного животного. С помощью эвтаназии избавляют животное от тяжелых физических страданий, а его смерть должна быть быстрой и абсолютно безболезненной, пояснили в ветлечебнице.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошка кошки коты лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Пройдут месяцы, не годы: в ОП сказали, для чего пригласят Россию на Саммит мира

Пройдут месяцы, не годы: в ОП сказали, для чего пригласят Россию на Саммит мира

22:57 Украина
Удар по Полтавщине: число раненых возросло до 22, РФ атаковала Х-59

Удар по Полтавщине: число раненых возросло до 22, РФ атаковала Х-59

21:28 Украина
Не ожидал никто: Ребров прокомментировал первое поражение Украины на Евро-2024

Не ожидал никто: Ребров прокомментировал первое поражение Украины на Евро-2024

20:43 Спорт
Все главные новости
Реклама

Популярное

Она в секте : бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным 17258

"Она в секте": бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти черепаху за 8 секунд 13662

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти черепаху за 8 секунд

Сотни самолетов сотрут войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины 7728

Сотни самолетов "сотрут" войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины

Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ 2608

Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ

Последние новости

03:20

Клопотенко рассказал, что любит кушать Елена Зеленская

02:40

Как приготовить хлебный квас в домашних условиях: повар рассказал об очень простом рецептеВидео

02:00

Предательница Наташа Королева выдворила Тарзана из дома

01:30

Что чувствует кошка, когда ее усыпляют: почему не стоит это делать

00:25

Три точки напряжения: названы направления, где враг больше всего давит на ВСУ

Евро-2024 Румыния Украина 3:0 - разгромное поражение нашей сборнойЕвро-2024 Румыния Украина 3:0 - разгромное поражение нашей сборной
17 июня, понедельник
23:38

Отправка инструкторов в Украину: министр сказал, готова ли Канада на этот шаг

22:57

Пройдут месяцы, не годы: в ОП сказали, для чего пригласят Россию на Саммит мира

22:52

Зинченко о первом провале на Евро-2024 с Румынией: "Очень стыдно"

22:25

Не ради Уильяма: раскрыта тайна появления Кейт Миддлтон на королевском параде

Реклама
21:59

РФ сможет воевать десятилетия: названы страны, которые "спонсируют" оккупантов

21:46

Народные средства от тли на деревьях - эффективная борьба без химии за копейки

21:28

Удар по Полтавщине: число раненых возросло до 22, РФ атаковала Х-59Фото

21:22

Что там во Франции с выборами?мнение

20:59

Ситуация динамичная: известно, удается ли ВСУ останавливать врага на Харьковщине

20:43

Не ожидал никто: Ребров прокомментировал первое поражение Украины на Евро-2024

20:13

Зеленский после Саммита встретился с военным руководством: о чем говорили

19:59

Тина Кароль прошла курс военной подготовки: поразила снимками в формеФото

19:57

Отключение света 18 июня: стало известно, когда будут действовать графики

19:29

Россия на грани: Путин может отдать часть водных ресурсов Китаю - Nikkei Asia

19:15

"Нужно оправдать ожидания Путина": Дуда сделал неожиданное заявление - детали

Реклама
18:56

На полигоне в Чехии, где тренировались украинские бойцы, прогремел взрыв

18:51

Мурат Налчаджиоглу удивил, как с дочкой отдыхает в Турции: засветилась новая пассия

18:46

В сети "гуляют" кадры флага "ДНР" на трибунах румынских фанов: что известно

18:43

Беглец Влад Яма вышел на связь и показался с отцом и сыном - причина

18:24

Дефицит и постоянные отключения: в Yasno рассказали, к чему готовиться украинцам

18:10

Молодой или старый: какой картофель полезнее - ответ удивит опытных хозяек

17:53

Готовы ли украинцы продолжать борьбу против РФ: в КМИС обнародовали "цифры"

17:35

Есть ли поддержка закона о мобилизации среди украинцев: данные опроса

17:33

Это может полететь по Украине: Кулик рассказал, о чем Путин хочет договориться в КНДР

17:28

Как на самом деле чистят вещи в химчистке: мастера удаляют пятна без воды

16:39

Муж-стриптизер Королевой набросился на Собчак, повалив ее на диванВидео

16:31

НАПК проверит информацию о квартире за 11 млн грн у Железняка в порядке ЗУ "О предотвращении коррупции"

16:23

Это будет ударом по Кремлю: в членстве Украины в НАТО увидели выгоду для США

16:20

Удар по Крымскому мосту: ВСУ должны поторопиться - Коваленко шокировал прогнозом

16:15

Кулик: Ким – не идиот, он не будет продавать Путину качественные боеприпасы

15:59

"Мне нужна тишина": защитница Мариуполя "Пташка" прекращает службу

15:57

Впервые раскрыты последствия ударов ВСУ по оккупантам в Крыму за два месяца

15:50

Могут подвести в любой момент: 3 знака зодиака, которым тяжело доверять

15:44

Под завалами могут быть люди: РФ атаковала гражданскую инфраструктуру на Полтавщине

15:40

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 18 июня

Реклама
15:27

Наступление оккупантов захлебнулось: ВСУ отбили масштабный штурм в Донецкой области

15:13

Его используют единицы: для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах

15:05

Снарядного голода больше нет: в ВСУ рассказали об успешных контратаках на фронте

14:41

Молниеносного эффекта от F-16 не будет: в ВС назвали главные задачи истребителей

14:05

В Кабмине придумали решение для того, чтобы отключение света стали короче: что известно

13:36

Несправедливо забытый рецепт из СССР: пышные котлеты из печениВидео

13:31

Россияне прорываются на оперативное пространство: в Bild раскрыли ситуацию под Авдеевкой

13:12

Количество стран, подписавших декларацию Саммита мира уменьшилось: в ОП отреагировали

13:12

"Лето входит в самую теплую пору": в Украине резко изменится погода и ударит +31

13:10

Живу комфортно: сын Потапа ответил, сколько денег тратит ежемесячно

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять