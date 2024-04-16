Странно себя ведет: как понять, что кошка готовится к смерти

Сколько лет живут коты на сухом корме и как они ведут себя, когда чувствуют приближение смерти.

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Сколько лет живут коты / коллаж: Главред, фото: unsplash

Сколько живут коты в доме - все зависит от многих факторов, которые также связаны с условиями проживания пушистиков. Коты часто живут под угрозой голода, различных болезней, травм. На них часто могут нападать другие животные и плохо ведут себя люди.

Коты живут намного меньше, чем люди. Известно, что домашние кошки обычно живут до 10-15 лет, хотя существуют случаи, когда домашние любимцы могут прожить дольше 20 лет. К сожалению, коты, которые живут на улице, имеют продолжительность жизни всего от 5 до 7 лет. Специалисты рассказали о том, стоит ли давать специальный корм кастрированным котам.

Сколько лет живут кастрированные коты

Сейчас многие владельцы домашних животных считают, что котов не стоит кастрировать. Однако, не все так, ведь статистика показывает другие данные. Известно, что коты, которых кастрировали, живут гораздо дольше и имеют меньше болезней. В среднем продолжительность жизни кастрированных котов имеет продолжительность до 18 лет. Большим преимуществом кастрации кота является предотвращение различных болезней. Статистика доказывает, что у кастрированных котов гораздо меньший риск иметь опухоли мочеполовой системы, которые могут значительно уменьшить жизнь вашего пушистого любимца.

Что делает кошка перед смертью: признаки

Ваш пушистый друг может резко прекратить есть и быстро худеет.

Кот становится апатичным, не реагирует на любовь хозяина и не любит, когда его гладят.

Коты могут начать терять свою ориентацию и часто спотыкаться на ровном месте.

У домашнего любимца может усложниться дыхание, а глаза помутнели.

Иногда коты могут наоборот вести себя слишком активно, после длительной апатии.

Что влияет на продолжительность жизни кошек

Есть много вещей, которые могут существенно влиять на продолжительность жизни домашних кошек. Существуют три основные категории, которые влияют на жизнь кошек.

Коты должны получать качественную и полезную пищу. Питание имеет большое значение для крепкого здоровья кота.

Гигиена для пушистиков играет также важную роль, ведь это не только поможет ему выглядеть красиво и опрятно, но и существенно может увеличить продолжительность кошачьей жизни.

На продолжительность жизни кошачьих влияет и генетика. В таком случае человек не может повлиять на это никак, ведь коты могут иметь врожденные болезни. В таком случае стоит поддерживать здоровье пушистика и правильно ухаживать за ним.

Сколько прожил кот долгожитель

Известная в мире кошка Крим Пафф прожила 38 лет и 3 дня. Она даже официально попала в "Книгу рекордов Гиннеса", как самая старая кошка в мире. Она жила в США, штат Техас, вместе со своим хозяином Джейком Перри. Эта пушистая красавица доказала своим примером, что коты могут жить до 40 лет.

Смотрите видео о том, как узнать возраст кота:

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